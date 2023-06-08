https://ukraina.ru/20230608/1047025084.html

Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась

Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась - 08.06.2023 Украина.ру

Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась

Украина была готова заключить мир с Россией, выдвигала свои письменные предложения на этот счёт, но под натиском США Киев отказался от этого, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня

2023-06-08T13:06

2023-06-08T13:06

2023-06-08T13:06

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Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что под натиском США Киев пошел на попятную.Он отметил, что не только Вашингтон, но и Лондон заинтересован в продолжении конфликта на Украине.Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в интервью изданию Украина.ру рассказал ранее, что реальный мирный план по Украине заключается в том, что натовские войска были выведены с территории страны полностью.По его словам, в тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум, чтобы они решили, с кем они хотят жить.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

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новости, патрушев, совбез, одкб, украина, киев, россия, сша