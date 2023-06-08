Патрушев: Украина предлагала мир России, но под давлением Запада отказалась
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Украина была готова заключить мир с Россией, выдвигала свои письменные предложения на этот счёт, но под натиском США Киев отказался от этого, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
"Даже руководители Украины были готовы к тому, чтобы заключить мирный договор, и давали России предложения в письменном виде, которые в принципе мы одобрили", - заявил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что под натиском США Киев пошел на попятную.
"Но утром они нам передавали [предложения] во время переговоров, а вечером говорили - нет, мы от них отказываемся. Это было только потому, что США на них надавили и сказали не вести никаких переговоров", - добавил Патрушев.
Он отметил, что не только Вашингтон, но и Лондон заинтересован в продолжении конфликта на Украине.
"Народ Украины не заинтересован [в продолжении конфликта]. Народ России тоже не заинтересован. Народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы. Но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался". - резюмировал он.
Глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец в интервью изданию Украина.ру рассказал ранее, что реальный мирный план по Украине заключается в том, что натовские войска были выведены с территории страны полностью.
По его словам, в тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум, чтобы они решили, с кем они хотят жить.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью на нашем сайте.
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