https://ukraina.ru/20250116/1060326226.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска - 16.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-01-16T17:24

2025-01-16T17:24

2025-01-16T17:24

спецоперация

эксклюзив

курахово

украина

курская область

дональд трамп

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

днепропетровская область

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На юге Донбасса уже осталось не так много населенных пунктов, которые нам надо освободить.Нескучное мы взяли. Великая Новоселка и Времевка фактически находятся в окружении. Наверное, сначала мы займем Времевку, потом Великую Новоселку. Мы торопиться не будем, чтобы сберечь жизни личного состава, а постепенно режем дороги. Но в перспективе для нас было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ.Что касается Покровска (Красноармейска), то сперва надо зачистить коридор от него до Курахово длинной в 30 километров. Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые мы освобождаем, беря в клещи. И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава.В частности, есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует. Если их вовремя не вывезти, они погибнут. Сам поселок киевский режим удерживает только потому, что не хочет терять территории к инаугурации Трампа.Курахово мы освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. И я надеюсь, что до инаугурации Трампа мы освободим Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения.А так наша основная задача – Покровская агломерация. Нам важно ее окружить. Причем коридор между ней и Курахово рано или поздно будет зачищен, а мы войдем на территорию Днепропетровской области.На Украине кто-то почему-то считает, что мы дойдем до границ ДНР и встанем. Это глупость. И после освобождения Курской области мы на границе не остановимся. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью.Что касается Курской области, то сейчас там, по, некоторым данным, воюют 20 тысяч украинских военнослужащих. При этом в Сумской области у них стоит 40 тысячная группировка. То есть у киевского режима идет постоянная подпитка по разным дорогам. Та же трасса "Сумы-Суджа-Курск" еще не перерезана, потому что мы Свердликово не взяли. Сами понимаете, что Украина в таких условиях может воевать там еще не один месяц.Курскую область мы освободим, но пока торопиться нам нет смысла. Если мы освободим оккупированные районы, но не уничтожим эти силы противника, Украина направит их в наступление на Брянскую область. Поэтому давайте их бить там, где мы для этого хорошо приноровились.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250114/1060265047.html

курахово

украина

курская область

покровск/красноармейск

днепропетровская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, курахово, украина, курская область, дональд трамп, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, днепропетровская область