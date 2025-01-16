https://ukraina.ru/20250116/1060324168.html
Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой - 16.01.2025 Украина.ру
Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Великобритании. Первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 16 января, сообщил в украинский телеканал "Общественное"
2025-01-16T17:09
2025-01-16T17:09
2025-01-16T17:37
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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что договор "столетнего сотрудничества" - это главным образом попытка Лондона поддержать моральный дух паникующего Зеленского перед вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа.Он добавил, что еще одна цель Лондона в подписании документа в очень громким названием - защитить свои деньги. Британские компании, которые купили на Украине землю и объекты промышленности, понимают, что к ним уже подступают российские Вооруженные силы."Этот фактор, конечно, беспокоит владельцев этих активов, которые понимают, что они не сегодня-завтра потеряют колоссальные суммы", - резюмировал Манойло.В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как было анонсировано, он собирался подписать соглашение о "столетнем партнерстве".В этот же день американское издание Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало, что в Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины."Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - говорилось в материале информагентства.Также журналисты Bloomberg обратили внимание на то, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.Тем временем сам Стармер написал в соцсетях, что привез на Украину "Мир через силу", подробности здесь: Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, британия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, bloomberg, соглашение
Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
17:09 16.01.2025 (обновлено: 17:37 16.01.2025)
Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Великобритании. Первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 16 января, сообщил в украинский телеканал "Общественное"
"Зеленский и премьер Великобритании Стармер подписали соглашение о столетнем сотрудничестве. В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и в создании оружия", - говорится в материале "Общественного".
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что договор "столетнего сотрудничества" - это главным образом попытка Лондона
поддержать моральный дух паникующего Зеленского перед вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа
.
"Украина от этого соглашения ничего не выиграет, только проиграет. Хотя она уже и так проиграла все, что только можно. Одним визитом британца ситуацию на Украине не исправить. Само название "столетнее партнерство" напоминает маркетинговый ход. Британцы хотят морально поддержать Зеленского, сидящего на измене в период пересменки в Белом доме", - отметил эксперт.
Он добавил, что еще одна цель Лондона в подписании документа в очень громким названием - защитить свои деньги. Британские компании, которые купили на Украине землю и объекты промышленности, понимают, что к ним уже подступают российские Вооруженные силы.
"Этот фактор, конечно, беспокоит владельцев этих активов, которые понимают, что они не сегодня-завтра потеряют колоссальные суммы", - резюмировал Манойло.
В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл
с визитом на Украину, где, как было анонсировано, он собирался подписать соглашение о "столетнем партнерстве".
В этот же день американское издание Bloomberg
выпустило материал, в котором констатировало, что в Киеве
разочарованы "осторожным" подходом премьера Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины.
"Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена
, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - говорилось в материале информагентства.
Также журналисты Bloomberg обратили внимание на то, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.
Тем временем сам Стармер написал в соцсетях, что привез на Украину "Мир через силу", подробности здесь: Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины".