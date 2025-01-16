https://ukraina.ru/20250116/1060324168.html

Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой

Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой - 16.01.2025 Украина.ру

Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой

Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали соглашение о "столетнем партнерстве" Украины и Великобритании. Первым шагом в рамках этих договоренностей будет поставка Киеву новой мобильной системы противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 16 января, сообщил в украинский телеканал "Общественное"

2025-01-16T17:09

2025-01-16T17:09

2025-01-16T17:37

новости

украина

великобритания

британия

владимир зеленский

дональд трамп

джо байден

bloomberg

соглашение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060325393_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_ac91bfa5a47ae7bbaf62d65f1ea61fa2.jpg

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло уверен, что договор "столетнего сотрудничества" - это главным образом попытка Лондона поддержать моральный дух паникующего Зеленского перед вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа.Он добавил, что еще одна цель Лондона в подписании документа в очень громким названием - защитить свои деньги. Британские компании, которые купили на Украине землю и объекты промышленности, понимают, что к ним уже подступают российские Вооруженные силы."Этот фактор, конечно, беспокоит владельцев этих активов, которые понимают, что они не сегодня-завтра потеряют колоссальные суммы", - резюмировал Манойло.В четверг, 16 января, Стармер в первый раз на посту премьера Британии (в должности с начала июля 2024 года) прибыл с визитом на Украину, где, как было анонсировано, он собирался подписать соглашение о "столетнем партнерстве".В этот же день американское издание Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало, что в Киеве разочарованы "осторожным" подходом премьера Стармера к помощи Украине, однако британский лидер намерен изменить свою репутацию, продемонстрировав себя "защитником" Украины."Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - говорилось в материале информагентства.Также журналисты Bloomberg обратили внимание на то, что команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.Тем временем сам Стармер написал в соцсетях, что привез на Украину "Мир через силу", подробности здесь: Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины".

украина

великобритания

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, британия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, bloomberg, соглашение