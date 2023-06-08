https://ukraina.ru/20230608/1047010993.html

Дмитрий Василец: СВО закончится лишь тогда, когда "армия НАТО" решится свергнуть Зеленского

Дмитрий Василец: СВО закончится лишь тогда, когда "армия НАТО" решится свергнуть Зеленского - 08.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Василец: СВО закончится лишь тогда, когда "армия НАТО" решится свергнуть Зеленского

Реальный мирный план по Украине заключается в том, что натовские войска были выведены с территории страны полностью. А на тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум, чтобы они решили, с кем они хотят жить, считает глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец

2023-06-08T06:00

2023-06-08T06:00

2023-06-08T06:00

интервью

сво

нато

владимир зеленский

россия

терроризм

сша

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Зеленский подтвердил организацию саммита для обсуждения мирного плана, который он выдвинул, еще в ноябре прошлого года. Украинские власти хотят привлечь как можно больше стран к мероприятию, однако без России. Судя по пунктам этого плана, цель у него единственная – продавить Россию.- Дмитрий Есть ли еще какие-то цели у этого саммита, у этой организации? Насколько это новая Антанта будет способна что-то изменить в этом конфликте?– Говорить про Зеленского и про какие-то мирные планы можно, но бессмысленно, потому что Зеленский - это аватар Байдена, Сунака и Шольца. Это собирательный образ, который сейчас, к сожалению, ведет политику западных стран в Украине.Потому говорить о Зеленском как о некоем субъекте, который что-то инициирует и делает, в принципе, бессмысленно. Этот персонаж тупо выполняет команды.Конечно, Западу сейчас крайне необходимо на свою сторону перетянуть как можно больше цивилизованных стран Латинской Америки и Африки. Поэтому сейчас западные страны делают все возможное для того, чтобы свои агрессивные действия по нападению на Россию завернуть в красивую упаковку и назвать это "мирным планом".Де-факто никаких мирных планов мы на практике не видим. Зеленский и его натовские хозяева четко говорят, что они будут воевать вплоть до уничтожения России. Мы это видим по документам и заявлениям официальных лиц США и Великобритании. Они ее воспринимают как угрозу и нацелены на ее полное уничтожение. К сожалению, в этом плане на территории Украины сейчас идет бойня конкретно с западными странами. И идет она с применением самых последних вооружений.- Возможен ли некий реальный мирный план?- Если же говорить о реальном мирном плане, который предполагает уменьшение градуса конфронтации между западными странами и РФ, то нужно все-таки обратить внимание на то, что хочет украинский народ.Он сейчас в статусе козла отпущения. Потому что Зеленский как предводитель террористической группировки взял в заложники десятки миллионов украинцев. Банды военкомов Зеленского вылавливают на улицах граждан, запихивают их в машины, бьют, угрожают убийством.Кого-то шантажируют, чтобы семьи выплатили выкуп за этих людей. Если семьи выкуп не платят – тогда их забирают на фронт, дают автомат, и назад дороги нет – нужно сидеть в окопе. Так что, украинский народ, мягко говоря, не выступает за продолжение этой бойни, причем в интересах западных стран.Мы уже объединились и в рамках статьи №5 конституции Украины сформировали правительство украинского народа, которое уже выдвинуло реальный мирный план. Только не Зеленского, Байдена или Шольца, а конкретно украинского народа.Этот мирный план заключается в том, что натовские войска были выведены с территории Украины полностью. А на тех областях, в которых еще не проводились референдумы о самоопределении, надо провести референдум. Пусть украинский народ, без какой-либо войны, решит, как он видит свое будущее. Либо в составе РФ, как уже сделали многие области, либо в нейтральном статусе, либо в качестве региона Венгрии или Польши.Это действительно реальный мирный план, который предполагает сохранение сотен тысяч жизней. А если мы слышим любые заявления Зеленского и его натовских хозяев, то там о мире не говорят. Там говорят только о войне до последнего украинца.– Вы упомянули о попытках терроре Киева. Украина зачастую пытается выдать вторжение ДРГ на территорию Белгородской области за некие внутрироссийские разборки. Зачем? Ведь ни украинский народ, ни западных потребителей СМИ, ни россиян обмануть подобными заявлениями явно не получится.- Это банальные информационные операции, которые планируют западные спецслужбы. Потому что если есть любая ситуация, которая может хоть как-то вызвать волнение внутри Российской Федерации, ей будут пользоваться.Не надо летать в иллюзиях. Мы же наглядно видели, как это делается в Украине, когда стравливали народы. И сейчас западные спецслужбы гигантские деньги вкладывают в здешних сепаратистов. Они также будут вкладывать средства в то, чтобы некоторые лидеры мнений с пониженной социальной ответственностью разжигали межнациональную рознь.Чтобы остановить массовый поток украинцев из Европы и с территории Зеленского в Россию, мы будем видеть сейчас, как западные спецслужбы будут за освещать в различных СМИ траур известных украинцев, которые выбрали Россию и будущее с Россией. Потому что этот людской поток опровергает натовский миф, что Украина воюет с Россией.Если бы это было действительно так, мы бы не видели миллионов украинцев, бежавших от натовской оккупации в Россию.– И которые за все эти годы уехали по тем или иным причинам или в Донбасс, или в Россию.– Да, это растянуто во времени. Мы же видели ситуацию с Крымом в 2014 году, а также референдумы в ДНР-ЛНР. Если в совокупности посчитать, то уже как минимум 10 миллионов граждан Украины выбрали свое будущее вместе и в составе России. Это очень неудобная правда для Зеленского и его натовских политтехнологов, поэтому это тема табуирована.Если мы почитаем Конституцию Украины, то там источником власти является народ. С учетом того, что больше десяти миллионов украинцев – это уже 25-30% населения, несложно догадаться, что 20-30% полной территории можно по такому принципу уже заочно считать той территорией, которая уже самоопределилась.И с учетом карты боевых действий и количества областей, мы видим, что явный диссонанс в этом отношении и процесс явно незакончен.– Как раз еще хотел отметить, что последнее время прослеживаются такие мысли, что Зеленскому безумно выгодно военное положение, потому что никаких выборов ему не грозит. Европейские гастроли успешно продолжаются. Страна, да и сам Зеленский живут за счет Запада. Как долго можно поддерживать подобное состояние вещей?– Дело в том, что ни о каких законных выборах сейчас на территории, которая подконтрольна НАТО, говорить бессмысленно и нельзя. Всю оппозицию просто запретили. Там есть только те партии, которые разрешило американское посольство.К сожалению, у западных стран много экономических, военных, медийных и дипломатических ресурсов. Поэтому продолжится вялотекущее перманентное противостояние, которое будет по мере политической ситуации будет либо обострятся, либо боевые действия на фронте будут затихать в ожидании контрнаступления с обеих сторон. Поэтому у людей нет розовых иллюзий в отношении того, что война через год якобы закончится.Западу выгодно финансировать войну против своего одного из главных геополитических врагов. Поэтому эта история, к сожалению, продлится еще лет десять, а то и двадцать.Если все-таки до рядового состава вооруженных сил Зеленского не дойдет эта простая истина, в конечном итоге их все равно ждет смерть, с учетом масштабов потерь на поле боя.Если не будет внятного военного переворота внутри натовских частных военных кампаний, которые по недоразумению называются "вооруженные силы Зеленского", то бой будет очень долгий и кровавый.– Я не первый раз встречаю такое определение, что десять-двадцать лет может продлиться конфликт. Однако при подобных потерях хватит ли людей?– Когда закончатся мужчины в Украине, то есть еще Польша и Прибалтика. Если вы думаете, что США поляков жальче, чем украинцев, то вы заблуждаетесь. Прибалтов вообще почти не осталось. Это вымирающие народы, с учетом политики этих стран.Поэтому, с учетом суровой действительности, мы будем наблюдать этот процесс, растянутый по времени. Если будет не хватать пушечного мяса, то его будут брать с других мест.Мы этот процесс уже видим. Польских кадровых военных на территории, подконтрольной натовским войскам в Украине, воюет масса сейчас. Мы будем видеть различных пилотов, разных национальностей, которые будут летать на F-16.Мы видим, что британские кадровые военные используют свои же крылатые ракеты "Скальпы" британо-французского производства. Мы видим конкретно американский персонал, который обслуживает ЗРК "Пэтриот". Недавно в Киеве уничтожили несколько таких комплексов.Здесь нужно понимать, что давно уже не идет какое-то противостояние с украинской армией. Ее де-факто уже не существует с 2014 года. Я должен это признать, потому что тогда произошла полная потеря суверенитета и государство перешло под внешнее управление. Государства Украина уже де-факто нет. На его обломках сейчас существует колония населения, которая жестко эксплуатируется.В этом плане для того, чтобы сохранить украинский народ, нам, как представителям украинского народа, нужно консолидироваться и принять все усилия для того, чтобы эта бойня поскорее прекратилась. Объективно русские и украинцы – это один народ. Это очевидно абсолютно всем, кто не смотрит натовскую пропаганду, которая нацелена именно на максимальное разделение.– Конечно же мы не можем с вами не поговорить о репрессиях на Украине. Вы частично упомянули о том, что хватают людей на улицах. Продолжится ли подобная практика обменов? Насколько вообще сложно освободить относительно медийных гражданских лиц, удерживаемых Киевом?– С учетом того, что режим Зеленского по сути является большой террористической организацией, тема обмена, особенно гражданских, очень непростая. Чем меньше говорить, тем более результативными будут переговоры в отношении освобождения заложников, которых понабирал режим Зеленского.Что касается действий нашей команды как официального легитимного представительства украинского народа, то мы людям, которые в застенках, мы помогаем адвокатами и финансово. Мы понимаем, что семьи попали в сложную ситуацию и непонятно, сколько она продлится. Но все эти процессы мы делаем негласно и непублично.Можно порадоваться за то, что все-таки Ян Таксюр уже наконец-то на свободе. Его стихи на украинском языке настолько жестко били по всем этим пронатовским так называемым украинским политикам, что его в самом начале боевых действий арестовали, не имея никаких законных оснований.Поэтому нам нужно методично работать для того, чтобы заложники не страдали от режима Зеленского. Чтобы их максимально вытягивать из застенков. И мы должны делать все возможное, чтобы то, что сейчас происходит в Украине, поскорее закончилось, а все негодяи, которые за этим стоят, были наказаны.

https://ukraina.ru/20230309/1044224356.html

https://ukraina.ru/20230607/1047002918.html

https://ukraina.ru/20230607/1046972038.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, нато, владимир зеленский, россия, терроризм, сша, украина