https://ukraina.ru/20250116/1060328172.html

Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января

Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января - 16.01.2025 Украина.ру

Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января

Соглашение о 100-летнем партнёрстве подписали Британия и Украина; визит Владимира Зеленского в Польшу назван тривиальным; ВСУ продолжают нести потери в зоне СВО и Курской области

2025-01-16T18:16

2025-01-16T18:16

2025-01-16T18:16

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В украинскую столицу 16 января прибыл британский премьер-министр Кир Стармер. Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ."Мир через силу", – написал по этому поводу Стармер в своём аккаунте.В этот же день было подписано 100-летнее соглашение о партнёрстве королевства с постсоветской республикой. Оно охватывает многие сферы – от военного и гуманитарного сотрудничества до торговли. Документ скрепили подписями премьер-министр Британии и Владимир Зеленский.Согласно документу, Киев берёт на себя обязательства воевать за Британию и оказывать ей военную помощь. Лондон также обязуется оказывать Украине военную помощь и развивать с ней сотрудничество в Чёрном море, а также на Балтийском и Азовском морях, к которым Украина не имеет выхода.Стороны обязались сотрудничать в космосе, где украинские космонавты нечастые гости. Также Британия и Киев обязались взаимодействовать в аграрной сфере, уделяя особое внимание установлению происхождения зерна.Этим же документом оформлен статус Британии как приоритетного партнёра Украины в сфере энергетики. Стороны будут сообща добывать полезные ископаемые из украинских недр.Соглашением также оформлено сотрудничество сторон в сфере науки и образования. До подписания документа самым известным направлением сотрудничества в этой сфере стала подготовка украинских военнослужащих в Британии для участия в СВО. По признанию украинских военнопленных, им достались бестолковые инструкторы, которые не понимали реалий современных боевых действий.Год назад, в январе 2024 года Британия и Украина уже подписывали подобное соглашение. Оно было рассчитано на 10-летний срок с приоритетом сотрудничества в сфере безопасности. С тех пор подконтрольная Киеву территория существенно сократилась.Потери ВСУ за сутки до подписания соглашения о 100-летнем партнёрстве составили почти 1,7 тыс военнослужащих. В частности, на участке российской войсковой группировки "Центр" в ДНР защитники режима Зеленского потеряли свыше 580 военнослужащих. Часть из них – бойцы штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины, собранной из уголовников и отличающейся особой жестокостью в отношении не только пленных и мирного населения, но и сослуживцев.Потери ВСУ участке российской войсковой группировки "Центр" в Харьковской области, ЛНР и ДНР превысили 470 военнослужащих. На участке действующих в ДНР подразделений российской "Южной" группировки войск ВСУ потеряли до 260 военнослужащих. Чуть меньше – до 240 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с подразделениями российской группировки войск "Восток"."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40575 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20554 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20706 орудий полевой артиллерии и минометов, 30352 единицы специальной военной автомобильной техники", – констатировали 16 января в Минобороны РФ.Курская область также оставалась гиблым местом для интервентов из ВСУ и преданных им наёмнических подразделений. Вторжение было поддержано официальным Лондоном и другими западными столицами, щедро снабдившими вооружённые формирования Украины всем – от разведданных и бронетехники до зубочисток. Однако это не помешало мародёрствовать и даже хвастаться взятием теперь уже легендарной суджанской "Пятёрочки".Уничтожение украинских подразделений в Курской области осуществляет российская войсковая группировка "Север". Она нанесла поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов", – констатировали в Минобороны РФ.Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении в Минобороны РФ оценили в более 52330 военнослужащих, 305 танков, 231 БМП, 170 БТР, 1567 боевых бронемашин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 РСЗО – в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Также уничтожены 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники.Словакия тоже снабжает ВСУ военной техникой и боеприпасами. Однако это не мешает публично пикироваться Братиславе с Киевом, который оставил её без недорогого российского газа с Нового года. Словакия лишилась существенной статьи доходов от транзита российского газа другим потребителям ЕС. Пострадали интересы словацкой промышленности и широких слоёв населения, вынужденных переплачивать за коммунальные услуги и подорожавшие товары.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский публично заочно пикируются. К этому процессу подключены другие официальные лица с двух сторон. По наблюдениям опального украинского парламентария Александра Дубинского, в Киеве этот процесс принял пошлые дегенеративные формы."Все потому, что ничего другого нет. Нет конструктива, успехов, достижений. Только один сплошной хейт и матюки. И такого “контента” с каждым днем будет становится все больше, – констатировал депутат. – Сумасшествие всегда прогрессирует по одним и тем же лекалам".Визит Владимира Зеленского в Польшу не принёс конкретных результатов, констатировал представитель польской партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик. По его словам, визит украинского гостя стал тривиальным. Польша и Украина снова упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года, отметил он.Дворчик заметил, что в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни. Зеленский во время визита в Польшу высказался по этой проблеме. В интервью польским СМИ он заявил, что по ней есть прогресс и так считают министерства культуры Украины и Польши, которым поручены вопросы эксгумации тел жителей Западной Украины, убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны.Парламент Польши законодательно признал эти этнические чистки геноцидом поляков, с чем категорически не согласились идейные наследники Бандеры и Шухевича в нынешнем руководстве Украины. Институты национальной памяти двух стран до сих пор спорят о количестве жертв, об обстоятельствах массовых убийств, а также многом другом, отравляющем отношения Варшавы и Киева.Во время визита в Польшу Зеленский заявил также, что Киев не намерен вести сепаратные переговоры о перемирии и мире с Россией. На эту же тему высказался глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, заявивший, что Франция должна участвовать в таких переговорах и "в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам".Кремль в лице пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова снова подтвердил неизменность своей позиции по данному вопросу. Она была сформулирована Владимиром Путиным в июне 2024 года и остаётся неизменной, ясной и хорошо всем известной, сказал 16 января Песков в общении с прессой.Перспективы мирных переговоров также находятся в фокусе внимания элит США. Джо Байден в прощальной речи 15 января завил, что оставляет Украину "свободной". В тот же день Марко Рубио – кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, рассказал конгрессменам о перспективе отмены антироссийских санкций в случае, если Москва пойдёт на компромисс с Вашингтоном – в том числе по урегулированию украинского кризиса.Песков также заявил, что Россия не оставит Белоруссию без помощи в случае внешней агрессии. В другой части Союзного государства через 10 дней намечается финал президентской кампании, в ходе которой Александр Лукашенко продлит пребывание на президентском посту. Совбез Белоруссии заявил о возможных провокациях с украинского и других направлений. Песков успокоил: Россия помнит о союзнических обязательствах.* Террористическая организация, запрещенная в России.Также на эту тему интервью Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков

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