Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января - 16.01.2025 Украина.ру
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Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января
Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января - 16.01.2025 Украина.ру
Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января
Соглашение о 100-летнем партнёрстве подписали Британия и Украина; визит Владимира Зеленского в Польшу назван тривиальным; ВСУ продолжают нести потери в зоне СВО и Курской области
2025-01-16T18:16
2025-01-16T18:16
россия
украина
британия
владимир зеленский
дмитрий песков
роберт фицо
вооруженные силы украины
нацполиция
ес
внешняя политика
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В украинскую столицу 16 января прибыл британский премьер-министр Кир Стармер. Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ."Мир через силу", – написал по этому поводу Стармер в своём аккаунте.В этот же день было подписано 100-летнее соглашение о партнёрстве королевства с постсоветской республикой. Оно охватывает многие сферы – от военного и гуманитарного сотрудничества до торговли. Документ скрепили подписями премьер-министр Британии и Владимир Зеленский.Согласно документу, Киев берёт на себя обязательства воевать за Британию и оказывать ей военную помощь. Лондон также обязуется оказывать Украине военную помощь и развивать с ней сотрудничество в Чёрном море, а также на Балтийском и Азовском морях, к которым Украина не имеет выхода.Стороны обязались сотрудничать в космосе, где украинские космонавты нечастые гости. Также Британия и Киев обязались взаимодействовать в аграрной сфере, уделяя особое внимание установлению происхождения зерна.Этим же документом оформлен статус Британии как приоритетного партнёра Украины в сфере энергетики. Стороны будут сообща добывать полезные ископаемые из украинских недр.Соглашением также оформлено сотрудничество сторон в сфере науки и образования. До подписания документа самым известным направлением сотрудничества в этой сфере стала подготовка украинских военнослужащих в Британии для участия в СВО. По признанию украинских военнопленных, им достались бестолковые инструкторы, которые не понимали реалий современных боевых действий.Год назад, в январе 2024 года Британия и Украина уже подписывали подобное соглашение. Оно было рассчитано на 10-летний срок с приоритетом сотрудничества в сфере безопасности. С тех пор подконтрольная Киеву территория существенно сократилась.Потери ВСУ за сутки до подписания соглашения о 100-летнем партнёрстве составили почти 1,7 тыс военнослужащих. В частности, на участке российской войсковой группировки "Центр" в ДНР защитники режима Зеленского потеряли свыше 580 военнослужащих. Часть из них – бойцы штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины, собранной из уголовников и отличающейся особой жестокостью в отношении не только пленных и мирного населения, но и сослуживцев.Потери ВСУ участке российской войсковой группировки "Центр" в Харьковской области, ЛНР и ДНР превысили 470 военнослужащих. На участке действующих в ДНР подразделений российской "Южной" группировки войск ВСУ потеряли до 260 военнослужащих. Чуть меньше – до 240 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с подразделениями российской группировки войск "Восток"."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40575 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20554 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20706 орудий полевой артиллерии и минометов, 30352 единицы специальной военной автомобильной техники", – констатировали 16 января в Минобороны РФ.Курская область также оставалась гиблым местом для интервентов из ВСУ и преданных им наёмнических подразделений. Вторжение было поддержано официальным Лондоном и другими западными столицами, щедро снабдившими вооружённые формирования Украины всем – от разведданных и бронетехники до зубочисток. Однако это не помешало мародёрствовать и даже хвастаться взятием теперь уже легендарной суджанской "Пятёрочки".Уничтожение украинских подразделений в Курской области осуществляет российская войсковая группировка "Север". Она нанесла поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов", – констатировали в Минобороны РФ.Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении в Минобороны РФ оценили в более 52330 военнослужащих, 305 танков, 231 БМП, 170 БТР, 1567 боевых бронемашин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 РСЗО – в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Также уничтожены 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники.Словакия тоже снабжает ВСУ военной техникой и боеприпасами. Однако это не мешает публично пикироваться Братиславе с Киевом, который оставил её без недорогого российского газа с Нового года. Словакия лишилась существенной статьи доходов от транзита российского газа другим потребителям ЕС. Пострадали интересы словацкой промышленности и широких слоёв населения, вынужденных переплачивать за коммунальные услуги и подорожавшие товары.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский публично заочно пикируются. К этому процессу подключены другие официальные лица с двух сторон. По наблюдениям опального украинского парламентария Александра Дубинского, в Киеве этот процесс принял пошлые дегенеративные формы."Все потому, что ничего другого нет. Нет конструктива, успехов, достижений. Только один сплошной хейт и матюки. И такого “контента” с каждым днем будет становится все больше, – констатировал депутат. – Сумасшествие всегда прогрессирует по одним и тем же лекалам".Визит Владимира Зеленского в Польшу не принёс конкретных результатов, констатировал представитель польской партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик. По его словам, визит украинского гостя стал тривиальным. Польша и Украина снова упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года, отметил он.Дворчик заметил, что в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни. Зеленский во время визита в Польшу высказался по этой проблеме. В интервью польским СМИ он заявил, что по ней есть прогресс и так считают министерства культуры Украины и Польши, которым поручены вопросы эксгумации тел жителей Западной Украины, убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны.Парламент Польши законодательно признал эти этнические чистки геноцидом поляков, с чем категорически не согласились идейные наследники Бандеры и Шухевича в нынешнем руководстве Украины. Институты национальной памяти двух стран до сих пор спорят о количестве жертв, об обстоятельствах массовых убийств, а также многом другом, отравляющем отношения Варшавы и Киева.Во время визита в Польшу Зеленский заявил также, что Киев не намерен вести сепаратные переговоры о перемирии и мире с Россией. На эту же тему высказался глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, заявивший, что Франция должна участвовать в таких переговорах и "в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам".Кремль в лице пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова снова подтвердил неизменность своей позиции по данному вопросу. Она была сформулирована Владимиром Путиным в июне 2024 года и остаётся неизменной, ясной и хорошо всем известной, сказал 16 января Песков в общении с прессой.Перспективы мирных переговоров также находятся в фокусе внимания элит США. Джо Байден в прощальной речи 15 января завил, что оставляет Украину "свободной". В тот же день Марко Рубио – кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, рассказал конгрессменам о перспективе отмены антироссийских санкций в случае, если Москва пойдёт на компромисс с Вашингтоном – в том числе по урегулированию украинского кризиса.Песков также заявил, что Россия не оставит Белоруссию без помощи в случае внешней агрессии. В другой части Союзного государства через 10 дней намечается финал президентской кампании, в ходе которой Александр Лукашенко продлит пребывание на президентском посту. Совбез Белоруссии заявил о возможных провокациях с украинского и других направлений. Песков успокоил: Россия помнит о союзнических обязательствах.* Террористическая организация, запрещенная в России.Также на эту тему интервью Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
https://ukraina.ru/20250114/1060245737.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, британия, владимир зеленский, дмитрий песков, роберт фицо, вооруженные силы украины, нацполиция, ес, внешняя политика, великобритания, международные отношения, международная политика, сво, кто, курская область
Россия, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, ЕС, внешняя политика, Великобритания, международные отношения, Международная политика, СВО, КТО, Курская область

Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января

18:16 16.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
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Соглашение о 100-летнем партнёрстве подписали Британия и Украина; визит Владимира Зеленского в Польшу назван тривиальным; ВСУ продолжают нести потери в зоне СВО и Курской области
В украинскую столицу 16 января прибыл британский премьер-министр Кир Стармер. Поводом для визита главы британского правительства в столицу постсоветской республики стало подписание соглашения о 100-летнем партнёрстве. Правительство королевства приурочило к этой поездке объявление о выделении нового пакета военной помощи ВСУ.
"Мир через силу", – написал по этому поводу Стармер в своём аккаунте.
В этот же день было подписано 100-летнее соглашение о партнёрстве королевства с постсоветской республикой. Оно охватывает многие сферы – от военного и гуманитарного сотрудничества до торговли. Документ скрепили подписями премьер-министр Британии и Владимир Зеленский.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень –это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнёрстве", – заявил Зеленский.

Согласно документу, Киев берёт на себя обязательства воевать за Британию и оказывать ей военную помощь. Лондон также обязуется оказывать Украине военную помощь и развивать с ней сотрудничество в Чёрном море, а также на Балтийском и Азовском морях, к которым Украина не имеет выхода.
Стороны обязались сотрудничать в космосе, где украинские космонавты нечастые гости. Также Британия и Киев обязались взаимодействовать в аграрной сфере, уделяя особое внимание установлению происхождения зерна.
Этим же документом оформлен статус Британии как приоритетного партнёра Украины в сфере энергетики. Стороны будут сообща добывать полезные ископаемые из украинских недр.
Соглашением также оформлено сотрудничество сторон в сфере науки и образования. До подписания документа самым известным направлением сотрудничества в этой сфере стала подготовка украинских военнослужащих в Британии для участия в СВО. По признанию украинских военнопленных, им достались бестолковые инструкторы, которые не понимали реалий современных боевых действий.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
14 января, 12:00
Украинский пленный рассказал об устаревших методах обучения в центрах НАТО Инструкторы НАТО в попытке подготовить на своих базах военных с Украины используют старые, не отвечающие современным реалиям методы. Об этом рассказал пленный украинский инспектор погранслужбы 2-й категории Александр Бычко (позывной "Медведь"), передает РИА Новости
Год назад, в январе 2024 года Британия и Украина уже подписывали подобное соглашение. Оно было рассчитано на 10-летний срок с приоритетом сотрудничества в сфере безопасности. С тех пор подконтрольная Киеву территория существенно сократилась.
Потери ВСУ за сутки до подписания соглашения о 100-летнем партнёрстве составили почти 1,7 тыс военнослужащих. В частности, на участке российской войсковой группировки "Центр" в ДНР защитники режима Зеленского потеряли свыше 580 военнослужащих. Часть из них – бойцы штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины, собранной из уголовников и отличающейся особой жестокостью в отношении не только пленных и мирного населения, но и сослуживцев.
Потери ВСУ участке российской войсковой группировки "Центр" в Харьковской области, ЛНР и ДНР превысили 470 военнослужащих. На участке действующих в ДНР подразделений российской "Южной" группировки войск ВСУ потеряли до 260 военнослужащих. Чуть меньше – до 240 военнослужащих ВСУ потеряли в боях с подразделениями российской группировки войск "Восток".
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40575 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20554 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20706 орудий полевой артиллерии и минометов, 30352 единицы специальной военной автомобильной техники", – констатировали 16 января в Минобороны РФ.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2025
13:31
В Киеве ждут удара "Орешником" и думают, кому продать ГТС. Главное на Украине на 13.30 16 январяВ зоне СВО продолжаются активные боевые действия; ВС РФ наносят удары по противнику на Харьковском направлении и наступают на Покровском; ВСУ атакуют объекты на российской территории; в Киеве думают, не продать ли украинскую ГТС американцам
Курская область также оставалась гиблым местом для интервентов из ВСУ и преданных им наёмнических подразделений. Вторжение было поддержано официальным Лондоном и другими западными столицами, щедро снабдившими вооружённые формирования Украины всем – от разведданных и бронетехники до зубочисток. Однако это не помешало мародёрствовать и даже хвастаться взятием теперь уже легендарной суджанской "Пятёрочки".
Уничтожение украинских подразделений в Курской области осуществляет российская войсковая группировка "Север". Она нанесла поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США и восемь минометов", – констатировали в Минобороны РФ.
Общие потери противника за время боевых действий на Курском направлении в Минобороны РФ оценили в более 52330 военнослужащих, 305 танков, 231 БМП, 170 БТР, 1567 боевых бронемашин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий, 44 РСЗО – в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США. Также уничтожены 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники.
Коллаж: Зеленский и Фицо
16:05
"Почему ты не простил человека, который в тебя стрелял?": Зеленский сделал резкий выпад в сторону ФицоВладимир Зеленский заявил в интервью украинскому изданию "Европейская правда" заявил, что спрашивал у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, почему он не простил 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который покушался на его жизнь в мае прошлого года
Словакия тоже снабжает ВСУ военной техникой и боеприпасами. Однако это не мешает публично пикироваться Братиславе с Киевом, который оставил её без недорогого российского газа с Нового года.
Словакия лишилась существенной статьи доходов от транзита российского газа другим потребителям ЕС. Пострадали интересы словацкой промышленности и широких слоёв населения, вынужденных переплачивать за коммунальные услуги и подорожавшие товары.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и Владимир Зеленский публично заочно пикируются. К этому процессу подключены другие официальные лица с двух сторон. По наблюдениям опального украинского парламентария Александра Дубинского, в Киеве этот процесс принял пошлые дегенеративные формы.
"Все потому, что ничего другого нет. Нет конструктива, успехов, достижений. Только один сплошной хейт и матюки. И такого “контента” с каждым днем будет становится все больше, – констатировал депутат. – Сумасшествие всегда прогрессирует по одним и тем же лекалам".
Визит Владимира Зеленского в Польшу не принёс конкретных результатов, констатировал представитель польской партии "Право и справедливость", евродепутат Михал Дворчик. По его словам, визит украинского гостя стал тривиальным. Польша и Украина снова упустили возможность выстроить особые двусторонние отношения после 2022 года, отметил он.
Дворчик заметил, что в контексте польско-украинских переговоров одним из важнейших вопросов по-прежнему остается эксгумация жертв Волынской резни. Зеленский во время визита в Польшу высказался по этой проблеме. В интервью польским СМИ он заявил, что по ней есть прогресс и так считают министерства культуры Украины и Польши, которым поручены вопросы эксгумации тел жителей Западной Украины, убитых украинскими националистами во время Второй мировой войны.
Парламент Польши законодательно признал эти этнические чистки геноцидом поляков, с чем категорически не согласились идейные наследники Бандеры и Шухевича в нынешнем руководстве Украины.
Институты национальной памяти двух стран до сих пор спорят о количестве жертв, об обстоятельствах массовых убийств, а также многом другом, отравляющем отношения Варшавы и Киева.
Зеленский - продавец волшебной лжи
14:37
Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"Нынешнее руководство Украины не ведёт тайных переговоров с Россией о прекращении огня и мире. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью польским журналистам.
Во время визита в Польшу Зеленский заявил также, что Киев не намерен вести сепаратные переговоры о перемирии и мире с Россией. На эту же тему высказался глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, заявивший, что Франция должна участвовать в таких переговорах и "в определенный момент Россия может быть привлечена к переговорам".
Кремль в лице пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова снова подтвердил неизменность своей позиции по данному вопросу. Она была сформулирована Владимиром Путиным в июне 2024 года и остаётся неизменной, ясной и хорошо всем известной, сказал 16 января Песков в общении с прессой.
Перспективы мирных переговоров также находятся в фокусе внимания элит США. Джо Байден в прощальной речи 15 января завил, что оставляет Украину "свободной". В тот же день Марко Рубио – кандидат на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, рассказал конгрессменам о перспективе отмены антироссийских санкций в случае, если Москва пойдёт на компромисс с Вашингтоном – в том числе по урегулированию украинского кризиса.
Песков также заявил, что Россия не оставит Белоруссию без помощи в случае внешней агрессии. В другой части Союзного государства через 10 дней намечается финал президентской кампании, в ходе которой Александр Лукашенко продлит пребывание на президентском посту. Совбез Белоруссии заявил о возможных провокациях с украинского и других направлений.
Песков успокоил: Россия помнит о союзнических обязательствах.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Также на эту тему интервью Как США попытаются договориться с Россией, пересобрав Запад, и чего они явно не учитывают – Скориков
 
РоссияУкраинаБританияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныНацполицияЕСвнешняя политикаВеликобританиямеждународные отношенияМеждународная политикаСВОКТОКурская область
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
18:16Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января
18:12Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
18:09"Мир на Украине за 24 часа, ни одной начатой войны": не все поняли скрытый подтекст обещаний Трампа
17:42Михаил Таратута: кто он
17:34Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье
17:24Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска
17:11"Википедия": территория лжи
17:09Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
16:44Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
16:05"Почему ты не простил человека, который в тебя стрелял?": Зеленский сделал резкий выпад в сторону Фицо
16:00Лига Наций и "украинский вопрос"
15:55Посол России: "Судьбу Гренландии должны решать сами гренландцы"
15:48МАГА: трампизм против либерализма. Практика Трампа разрушит его идеологию
15:33В ответ на угрозу Рютте: Захарова посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык
15:24Октоберфест, Каннский кинофестиваль, Венский бал: исламисты анонсировали череду кровавых терактов
15:04Британский премьер-министр в Киеве отправил "простое послание народу Украины"
14:59Украинский депутат рассказала о дроне и взрывах у здания Рады
14:37Зеленский: "Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией"
14:32Песков высказался о помощи Приднестровью в вопросах газа
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