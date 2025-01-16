Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей - 16.01.2025 Украина.ру
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Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей - 16.01.2025 Украина.ру
Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
Рамазан Падиев, арестованный 16 января по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ранее получал 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на постановление суда
2025-01-16T18:12
2025-01-16T18:12
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троицк
игорь кириллов
теракт
убийство
мат
миграция
ск рф
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Согласно материалам, 10 января примерно в 20.15 Падиев выражался нецензурной бранью и выказывал явное неуважение к обществу, находясь возле "Многофункционального миграционного центра" в Троицке. При этом на замечания граждан не реагировал.В результате конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. В материалах отмечается, что злоумышленник раскаялся и получил 15 суток.В четверг, 16 января, Басманный суд Москвы арестовал Падиева уже по делу об убийстве генерала Кириллов. На заседании задержанный заявил, что произошедшему не причастен.Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Чуть позже следствием была установлена причастность к теракту уроженцев Ингушетии Рамазана Падиева и Батухана Точиева. Их роль заключалась в том, чтобы обеспечить непосредственному исполнителю преступления Курбанову пути отхода. Для этого задержанные еще в ноябре сняли для него комнату в хостеле в Подмосковье. Сделано это было также по указанию пока не установленного куратора.Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой."Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Еще по теме: СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова.
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новости, россия, москва, троицк, игорь кириллов, теракт, убийство, мат, миграция, ск рф, фсб, мвд
Новости, Россия, Москва, Троицк, Игорь Кириллов, теракт, убийство, мат, миграция, СК РФ, ФСБ, МВД

Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей

18:12 16.01.2025
 
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Рамазан Падиев, арестованный 16 января по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ранее получал 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на постановление суда
"Падиева Рамазана Бекхановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - говорится в документе, обнародованном РИА Новостями.
Согласно материалам, 10 января примерно в 20.15 Падиев выражался нецензурной бранью и выказывал явное неуважение к обществу, находясь возле "Многофункционального миграционного центра" в Троицке. При этом на замечания граждан не реагировал.
В результате конце декабря на него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. В материалах отмечается, что злоумышленник раскаялся и получил 15 суток.
В четверг, 16 января, Басманный суд Москвы арестовал Падиева уже по делу об убийстве генерала Кириллов. На заседании задержанный заявил, что произошедшему не причастен.
Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Чуть позже следствием была установлена причастность к теракту уроженцев Ингушетии Рамазана Падиева и Батухана Точиева. Их роль заключалась в том, чтобы обеспечить непосредственному исполнителю преступления Курбанову пути отхода. Для этого задержанные еще в ноябре сняли для него комнату в хостеле в Подмосковье. Сделано это было также по указанию пока не установленного куратора.
Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой.
© Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
© Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
© Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
© Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
"Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Еще по теме: СК РФ: Точиев и Падиев задержаны по делу об убийстве генерала Кириллова.
 
НовостиРоссияМоскваТроицкИгорь КирилловтерактубийствоматмиграцияСК РФФСБМВД
 
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