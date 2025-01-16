Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье - 16.01.2025 Украина.ру
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Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье
Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье - 16.01.2025 Украина.ру
Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство относительно решения России возобновить поставки газа Приднестровью. Об этом 16 января сообщило издание Sputnik Молдова
2025-01-16T17:34
2025-01-16T17:35
новости
приднестровье
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Накануне глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский объявил, что регион договорился с Россией о поставках "гуманитарного газа". Он уточнил, что точной даты пока нет, также Красносельский не раскрыл тему механизма передачи голубого топлива из России в ПМР.Чуть позже директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что, скорее всего, будет выбран один из двух вариантов:"Возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС "Гребеники", либо поставка по "Турецкому потоку" и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии. Маршрут дорогой, сложный и требует согласования со всеми указанными странами, включая Украину. В обоих случаях Приднестровье окажется в большой зависимости от Кишинева", – отметил Белогорьев, уточнив, что впереди еще согласования с указанными странами.Также в прессе появились предположения, что для возобновления газоснабжения Приднестровья Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать помощь ПМР в вопросах газа, но "чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования - со стороны Молдовы".Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.Накануне, 15 января, в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин отметил, что коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - продолжат попытки расправиться с "российским анклавом на берегу Днепра".Каких шагов против Приднестровья можно ожидать от Запада - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?.
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новости, приднестровье, молдавия, украина, вадим красносельский, дмитрий песков, дмитрий соин, газпром, украина.ру, газ, запад
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, Вадим Красносельский, Дмитрий Песков, Дмитрий Соин, Газпром, Украина.ру, газ, Запад

Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье

17:34 16.01.2025 (обновлено: 17:35 16.01.2025)
 
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство относительно решения России возобновить поставки газа Приднестровью. Об этом 16 января сообщило издание Sputnik Молдова
"Уже ясно, что "Газпром" будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии", — заявил он, назвав происходящее "планом Кремля" по дестабилизации всей Молдавии.
Накануне глава Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский объявил, что регион договорился с Россией о поставках "гуманитарного газа". Он уточнил, что точной даты пока нет, также Красносельский не раскрыл тему механизма передачи голубого топлива из России в ПМР.
Чуть позже директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что, скорее всего, будет выбран один из двух вариантов:
"Возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС "Гребеники", либо поставка по "Турецкому потоку" и дальнейший транзит по территории пяти стран – Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии. Маршрут дорогой, сложный и требует согласования со всеми указанными странами, включая Украину. В обоих случаях Приднестровье окажется в большой зависимости от Кишинева", – отметил Белогорьев, уточнив, что впереди еще согласования с указанными странами.
Также в прессе появились предположения, что для возобновления газоснабжения Приднестровья Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать помощь ПМР в вопросах газа, но "чисто логистически здесь, конечно, должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа, и контрактования - со стороны Молдовы".
Российский газ перестал поставляться в Молдавию с 1 января, когда истек договор о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В результате в Приднестровье начались веерные отключения, сообщалось о нескольких гражданах региона, погибших в попытке согреться.
Накануне, 15 января, в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин отметил, что коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - продолжат попытки расправиться с "российским анклавом на берегу Днепра".
Каких шагов против Приднестровья можно ожидать от Запада - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?.
 
НовостиПриднестровьеМолдавияУкраинаВадим КрасносельскийДмитрий ПесковДмитрий СоинГазпромУкраина.ругазЗапад
 
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