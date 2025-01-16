https://ukraina.ru/20250116/1060289451.html

Михаил Таратута: кто он

Михаил Таратута: кто он - 16.01.2025 Украина.ру

Михаил Таратута: кто он

Советский и российский журналист-международник, американист.

2025-01-16T17:42

2025-01-16T17:42

2025-01-16T17:42

биография

сша

россия

американист

журналист

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Михаил Таратута подготовил более 1000 репортажей и сюжетов о США. С 2000 года работает в России: снимает документальные фильмы, пишет статьи и книги, принимает участие в качестве эксперта в различных политических ток-шоу.В 1972 году окончил Московский педагогический институт иностранных языков (Московский государственный лингвистический университет), получив специальность "переводчик-референт" со знанием английского и шведского языков. Еще в студенчестве был направлен в Египет переводчиком советского военного советника. После института был призван в армию, стал офицером-переводчиком в Бангладеше.С 1974 года работал на Иновещании. Затем 12 лет жил в Соединенных Штатах Америки, где работал сначала корреспондентом программы "Время", а затем был автором передачи "Америка с Михаилом Таратутой". С 2000 по 2001 год занимал пост заместителя генерального директора по телевидению и радиовещанию телекомпании МИР.Автор и ведущий популярных программ "Америка с Михаилом Таратутой" и "Русские горки".

сша

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, сша, россия, американист, журналист