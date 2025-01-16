Михаил Таратута: кто он - 16.01.2025 Украина.ру
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Михаил Таратута: кто он
Михаил Таратута: кто он - 16.01.2025 Украина.ру
Михаил Таратута: кто он
Советский и российский журналист-международник, американист.
2025-01-16T17:42
2025-01-16T17:42
биография
сша
россия
американист
журналист
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Михаил Таратута подготовил более 1000 репортажей и сюжетов о США. С 2000 года работает в России: снимает документальные фильмы, пишет статьи и книги, принимает участие в качестве эксперта в различных политических ток-шоу.В 1972 году окончил Московский педагогический институт иностранных языков (Московский государственный лингвистический университет), получив специальность "переводчик-референт" со знанием английского и шведского языков. Еще в студенчестве был направлен в Египет переводчиком советского военного советника. После института был призван в армию, стал офицером-переводчиком в Бангладеше.С 1974 года работал на Иновещании. Затем 12 лет жил в Соединенных Штатах Америки, где работал сначала корреспондентом программы "Время", а затем был автором передачи "Америка с Михаилом Таратутой". С 2000 по 2001 год занимал пост заместителя генерального директора по телевидению и радиовещанию телекомпании МИР.Автор и ведущий популярных программ "Америка с Михаилом Таратутой" и "Русские горки".
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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биография, сша, россия, американист, журналист
биография, США, Россия, американист, журналист

Михаил Таратута: кто он

17:42 16.01.2025
 
Михаил Таратута
Михаил Таратута
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Советский и российский журналист-международник, американист.
Михаил Таратута подготовил более 1000 репортажей и сюжетов о США. С 2000 года работает в России: снимает документальные фильмы, пишет статьи и книги, принимает участие в качестве эксперта в различных политических ток-шоу.
В 1972 году окончил Московский педагогический институт иностранных языков (Московский государственный лингвистический университет), получив специальность "переводчик-референт" со знанием английского и шведского языков. Еще в студенчестве был направлен в Египет переводчиком советского военного советника.
После института был призван в армию, стал офицером-переводчиком в Бангладеше.
С 1974 года работал на Иновещании. Затем 12 лет жил в Соединенных Штатах Америки, где работал сначала корреспондентом программы "Время", а затем был автором передачи "Америка с Михаилом Таратутой".
С 2000 по 2001 год занимал пост заместителя генерального директора по телевидению и радиовещанию телекомпании МИР.
Автор и ведущий популярных программ "Америка с Михаилом Таратутой" и "Русские горки".
 
биографияСШАРоссияамериканистжурналист
 
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