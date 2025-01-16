Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя - 16.01.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя - 16.01.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
Украинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем. Не только газо- и нефтепроводов, но и морских портов, дорожной сети. Украина так географически расположена, что значительная часть транзита шла через нее.
2025-01-16T19:30
2025-01-16T19:31
интервью
украина
сша
россия
ростислав ищенко
сергей лавров
дональд трамп
ес
украина.ру
миа "россия сегодня"
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался ехать в Киев, чтобы обсуждать транзит газа, который Украина прекратила с 1 января. Продавят ли Украину в отношении газового шантажа, потому что Киев уже испортил отношения с восточноевропейскими странами? Как это повлияет на Россию?- Самый главный дискомфорт Россия испытала, когда Украина заняла враждебную позицию по отношению к ней. Именно тогда сократились основные объемы газа. Сейчас это капля в море. Мы все это переживем и не особенно заметим. Венгры и словаки заметят. В Приднестровье и Молдавии заметили уже. Санду, которая настроена антироссийски, рассказывает, что во всем виновата Россия. Венгры и Словаки выдвигают претензии к Украине.Для Украины это очень серьёзная проблема, потому что ценность Украины для Росси и Европы заключалась в ее транзитном потенциале. Украинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем. Не только газо- и нефтепроводов, но и морских портов, дорожной сети. Украина так географически расположена, что значительная часть транзита шла через нее. Понятно, что и без этих путей можно обойтись, но выгоднее и удобнее было использовать их дальше.Поэтому Украине неоднократно предлагали участие в модернизации ее морских портов и совместное управление с ЕС ее газотранспортной системой. По соглашению о газотранспортном консорциуме, которое было подписано еще при Кучме и отменено при Ющенко, в равных долях в управлении украинской газовой трубой должны были участвовать Россия, Украина и ЕС. Это гарантировало бы России заработок, поток энергоресурсов в Европу и хорошие финансовые поступления Украине.Но Украина стремилась угодить США, не Европе, хотя собиралась вступать в ЕС, которым было выгодно разорвать российско-европейское сотрудничество и обвалить сразу две экономики.У США был свой интерес, у Украины не было, потому что она транзитное государство не между Бразилией и Аргентиной и не между Мексикой и Гондурасом. Для Украины была важна стабильность российско-европейской торговли. И украинская экономика строилась вокруг транзитных возможностей. Экономика УССР создавалась как серьезный кластер советской экономики, но с 1991 по 2012 украинская экономика перестраивалась с точки зрения обеспечения транзитных возможностей, вывоза металлургической продукции первичной переработки и сельхозпродукции.То, что сделала Украина сейчас, это тотальное безумие. США не будут постоянно платит за существование Украины. Европейцы тоже скажут, что нам не по карману. Надо будет жить за свои, а это уже невозможно.А на чем зарабатывать? Рыбу в Днепре ловить? Так неизвестно осталась ли в Днепре рыба. Весь лес в Карпатах свели. Часть хлебородных областей ушла в Россию, и еще уйдет. Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя. И при этом доставила беспокойство большому количеству людей.- Недавно украинские БПЛА атаковали инфраструктуру "Турецкого потока" в Краснодарском крае. Кому выгодно перерезание еще одной ветки транзита и усугубление энергетического кризиса, кроме США?- США — это выгодно в двух смыслах. Таким образом они собираются уменьшить российское влияние в Восточной Европе. Если они не получают российский газ, зачем дружить с Россией. Демонстрируется своя возможность уязвить кого угодно и собственная неуязвимость. Поэтому Лавров и говорит, что отвечать мы собираемся им, чтобы американцы хорошо подумали, надо ли им начинать.Тем более что российские спецслужбы очень хорошо поднаторели в предотвращении терактов. Но они не могут предотвратить все теракты. И даже если вы знаете, что будет покушение на трубу в море, попробуйте взять ее под полную охрану. Это невозможно. Поэтому теоретическая возможность того, что диверсия повторится на юге, как это было на "Северном потоке", остаётся. Но российское руководство устами Лаврова дало понять, что мы понимаем кто и зачем и будем отвечать тем же. Подумайте, нужно ли вам это. Так мы быстро дойдем до ядерной конфронтации. Так что лучше не начинайте.О политике избранного президента США Дональда Трампа Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
https://ukraina.ru/20250115/1060282405.html
https://ukraina.ru/20250115/1060270343.html
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Роман Гнатюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, украина, сша, россия, ростислав ищенко, сергей лавров, дональд трамп, ес, украина.ру, миа "россия сегодня", северный поток, газ
Интервью, Украина, США, Россия, Ростислав Ищенко, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Северный поток, газ

Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя

19:30 16.01.2025 (обновлено: 19:31 16.01.2025)
 
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем. Не только газо- и нефтепроводов, но и морских портов, дорожной сети. Украина так географически расположена, что значительная часть транзита шла через нее.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался ехать в Киев, чтобы обсуждать транзит газа, который Украина прекратила с 1 января. Продавят ли Украину в отношении газового шантажа, потому что Киев уже испортил отношения с восточноевропейскими странами? Как это повлияет на Россию?
- Самый главный дискомфорт Россия испытала, когда Украина заняла враждебную позицию по отношению к ней. Именно тогда сократились основные объемы газа. Сейчас это капля в море. Мы все это переживем и не особенно заметим. Венгры и словаки заметят. В Приднестровье и Молдавии заметили уже. Санду, которая настроена антироссийски, рассказывает, что во всем виновата Россия. Венгры и Словаки выдвигают претензии к Украине.
Для Украины это очень серьёзная проблема, потому что ценность Украины для Росси и Европы заключалась в ее транзитном потенциале. Украинским руководителям из Москвы регулярно объясняли, что у них все будет хорошо, если они гарантируют стабильную работу всех транзитных систем. Не только газо- и нефтепроводов, но и морских портов, дорожной сети. Украина так географически расположена, что значительная часть транзита шла через нее. Понятно, что и без этих путей можно обойтись, но выгоднее и удобнее было использовать их дальше.
Поэтому Украине неоднократно предлагали участие в модернизации ее морских портов и совместное управление с ЕС ее газотранспортной системой. По соглашению о газотранспортном консорциуме, которое было подписано еще при Кучме и отменено при Ющенко, в равных долях в управлении украинской газовой трубой должны были участвовать Россия, Украина и ЕС.
Это гарантировало бы России заработок, поток энергоресурсов в Европу и хорошие финансовые поступления Украине.
Но Украина стремилась угодить США, не Европе, хотя собиралась вступать в ЕС, которым было выгодно разорвать российско-европейское сотрудничество и обвалить сразу две экономики.
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
Вчера, 15:09
Кто выиграл, а кто проиграл в холодной войне: Ищенко о чистках в армии и о вредителях России
У США был свой интерес, у Украины не было, потому что она транзитное государство не между Бразилией и Аргентиной и не между Мексикой и Гондурасом. Для Украины была важна стабильность российско-европейской торговли. И украинская экономика строилась вокруг транзитных возможностей. Экономика УССР создавалась как серьезный кластер советской экономики, но с 1991 по 2012 украинская экономика перестраивалась с точки зрения обеспечения транзитных возможностей, вывоза металлургической продукции первичной переработки и сельхозпродукции.
То, что сделала Украина сейчас, это тотальное безумие. США не будут постоянно платит за существование Украины. Европейцы тоже скажут, что нам не по карману. Надо будет жить за свои, а это уже невозможно.
А на чем зарабатывать? Рыбу в Днепре ловить? Так неизвестно осталась ли в Днепре рыба. Весь лес в Карпатах свели. Часть хлебородных областей ушла в Россию, и еще уйдет. Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя. И при этом доставила беспокойство большому количеству людей.
- Недавно украинские БПЛА атаковали инфраструктуру "Турецкого потока" в Краснодарском крае. Кому выгодно перерезание еще одной ветки транзита и усугубление энергетического кризиса, кроме США?
- США — это выгодно в двух смыслах. Таким образом они собираются уменьшить российское влияние в Восточной Европе. Если они не получают российский газ, зачем дружить с Россией. Демонстрируется своя возможность уязвить кого угодно и собственная неуязвимость. Поэтому Лавров и говорит, что отвечать мы собираемся им, чтобы американцы хорошо подумали, надо ли им начинать.
Ищенко
Вчера, 09:27
Чем Украина могла бы помочь Дании и Канаде и как будет проходить принуждение к миру – ИщенкоПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о потенциале переговоров по Украине, о гарантиях безопасности, дал оценку "успехам" курской авантюры, а также прокомментировал вопрос транзита энергоносителей через Украину и атаку на "Турецкий поток"
Тем более что российские спецслужбы очень хорошо поднаторели в предотвращении терактов. Но они не могут предотвратить все теракты. И даже если вы знаете, что будет покушение на трубу в море, попробуйте взять ее под полную охрану. Это невозможно. Поэтому теоретическая возможность того, что диверсия повторится на юге, как это было на "Северном потоке", остаётся.
Но российское руководство устами Лаврова дало понять, что мы понимаем кто и зачем и будем отвечать тем же. Подумайте, нужно ли вам это. Так мы быстро дойдем до ядерной конфронтации. Так что лучше не начинайте.
О политике избранного президента США Дональда Трампа Алексей Фененко: Если Трамп вооружит Украину против России, Япония и Польша тоже захотят вернуть "свое"
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Ростислав Ищенко: Выбрав США и эфемерный статус их особого партнера, Украина проиграла себя
18:16Британо-украинское столетнее партнёрство и "тривиальность" Зеленского. Итоги 16 января
18:12Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей
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17:42Михаил Таратута: кто он
17:34Премьер-министра Молдавии расстроила новость о том, что Москва согреет Приднестровье
17:24Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия очищает от ВСУ Покровский коридор и не выпускает их из-под Курска
17:11"Википедия": территория лжи
17:09Украина и Британия подписали соглашение о "столетнем партнерстве". Что стоит за этой формулировкой
16:44Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину
16:05"Почему ты не простил человека, который в тебя стрелял?": Зеленский сделал резкий выпад в сторону Фицо
16:00Лига Наций и "украинский вопрос"
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15:48МАГА: трампизм против либерализма. Практика Трампа разрушит его идеологию
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