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ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо

ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо - 07.06.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо

Украинские войска в ночь на 7 июня продолжали вести обстрел подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населённых пунктов, заявил 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьёв Live“

2023-06-07T13:04

2023-06-07T13:04

2023-06-07T13:04

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Он отметил, что ВСУ ведут неприцельный огонь.Ранее Сальдо сообщал, что, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.Как сообщалось ранее, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс водыПредставитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что заявления Запада о том, что Каковскую ГЭС подорвала Россия схожи с тем, что США приписывают России подрыв „Северного потока“.По его словам, диверсия Киева на Каховской ГЭС, кроме страданий людям, преследует две очевидные задачи.Во-первых, привлечение к себе внимания с целью перегруппировках подразделений ВСУ, так как разрекламировано контрнаступление не достигает поставленных Киевом целей.Во-вторых, нанести максимальный гуманитарный ущерб населению и уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры.Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, каховская гэс, всу, украина, владимир сальдо, россия, небензя