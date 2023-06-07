ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
Украинские войска в ночь на 7 июня продолжали вести обстрел подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населённых пунктов, заявил 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьёв Live“
Он отметил, что ВСУ ведут неприцельный огонь.
"Сегодня ночью [украинские войска] пытались наносить удары, это был неприцельный огонь - артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам", - сказал он.
Ранее Сальдо сообщал, что, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.
Как сообщалось ранее, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды
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Представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что заявления Запада о том, что Каковскую ГЭС подорвала Россия схожи с тем, что США приписывают России подрыв „Северного потока“.
По его словам, диверсия Киева на Каховской ГЭС, кроме страданий людям, преследует две очевидные задачи.
Во-первых, привлечение к себе внимания с целью перегруппировках подразделений ВСУ, так как разрекламировано контрнаступление не достигает поставленных Киевом целей.
Во-вторых, нанести максимальный гуманитарный ущерб населению и уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры.
Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.
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