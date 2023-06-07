ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо - 07.06.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо - 07.06.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
Украинские войска в ночь на 7 июня продолжали вести обстрел подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населённых пунктов, заявил 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьёв Live“
2023-06-07T13:04
2023-06-07T13:04
новости
каховская гэс
всу
украина
владимир сальдо
россия
небензя
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Он отметил, что ВСУ ведут неприцельный огонь.Ранее Сальдо сообщал, что, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.Как сообщалось ранее, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс водыПредставитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что заявления Запада о том, что Каковскую ГЭС подорвала Россия схожи с тем, что США приписывают России подрыв „Северного потока“.По его словам, диверсия Киева на Каховской ГЭС, кроме страданий людям, преследует две очевидные задачи.Во-первых, привлечение к себе внимания с целью перегруппировках подразделений ВСУ, так как разрекламировано контрнаступление не достигает поставленных Киевом целей.Во-вторых, нанести максимальный гуманитарный ущерб населению и уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры.Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, каховская гэс, всу, украина, владимир сальдо, россия, небензя
Новости, Каховская ГЭС, ВСУ, Украина, Владимир Сальдо, Россия, Небензя

ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо

13:04 07.06.2023
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Украинские войска в ночь на 7 июня продолжали вести обстрел подтопленных после разрушения Каховской ГЭС населённых пунктов, заявил 7 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьёв Live“
Он отметил, что ВСУ ведут неприцельный огонь.

"Сегодня ночью [украинские войска] пытались наносить удары, это был неприцельный огонь - артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам", - сказал он.

Ранее Сальдо сообщал, что, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.
Как сообщалось ранее, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды
10:47
Украинское наступление и Каховская ГЭСКажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
Представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что заявления Запада о том, что Каковскую ГЭС подорвала Россия схожи с тем, что США приписывают России подрыв „Северного потока“.
По его словам, диверсия Киева на Каховской ГЭС, кроме страданий людям, преследует две очевидные задачи.
Во-первых, привлечение к себе внимания с целью перегруппировках подразделений ВСУ, так как разрекламировано контрнаступление не достигает поставленных Киевом целей.
Во-вторых, нанести максимальный гуманитарный ущерб населению и уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры.
Подробнее об этом можно прочитать в статье " Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС" на нашем сайте.
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