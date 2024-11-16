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Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"

Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине" - 16.11.2024 Украина.ру

Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал журналистам телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

2024-11-16T09:50

2024-11-16T09:50

2024-11-16T09:50

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Он заверил, что самые важные переговоры о войне на Украине будут якобы проводится именно в Варшаве.Он уточнил, что, помимо глав МИД Франции и Германии, в Варшаву на следующей неделе прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.Накануне президент РФ провел первый с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии. Он состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.Подробнее о разговоре - в материале Егора Леева Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, германия, сикорский, украина, владимир путин, польша, олаф шольц, мид