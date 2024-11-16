Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал журналистам телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Он заверил, что самые важные переговоры о войне на Украине будут якобы проводится именно в Варшаве.
"На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс", - разъяснил Сикорский.
Он уточнил, что, помимо глав МИД Франции и Германии, в Варшаву на следующей неделе прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Накануне президент РФ провел первый с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии. Он состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
Подробнее о разговоре - в материале Егора Леева Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на Украине на сайте Украина.ру.