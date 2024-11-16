https://ukraina.ru/20241116/1058959734.html

Волонтёр-мошенник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 ноября

Волонтёр-мошенник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 ноября - 16.11.2024 Украина.ру

Волонтёр-мошенник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 ноября

На Украине объявили подозрение в мошенничестве известному волонтёру и ветерану. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-16T13:05

2024-11-16T13:05

2024-11-16T13:05

эксклюзив

хроники

украина

россия

херсонская область

стерненко

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

нацполиция

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/10/1058959613_31:0:687:369_1920x0_80_0_0_bb584b781f521c5d5bc5f678f1eb324a.jpg

Нацполиция Украины сообщила о подозрении волонтёру и участнику боевых действий Владиславу Стафийчаку-Гранецкому, более известному как Владислав Сорд. Его подозревают, что он обманул своих подписчиков на 350 тыс. грн. (около 844 тыс. руб. - Ред.) во время сбора средств для Вооружённых сил Украины."В июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что имеет возможность приобрести 5 минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 млн грн. (около 8,44 млн руб. - Ред.). Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом. Как выяснили следователи Нацполиции, определенную часть средств мужчина оставил себе. Речь идёт о по меньшей мере 350 тыс. грн. (около 844 тыс. руб. - Ред.), присвоенных из сборов. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования", - указывалось в сообщении Нацполиции.Примечательно, что в публикации в телеграм-канале Офиса генпрокурора Сорда называют военнослужащим.Сорда обнаружили в Виннице по месту его жительства и объявили ему о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, причинившем значительный ущерб потерпевшему (ч.3 ст.190 УКУ). Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.Сорду вручили ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.Ранее Сорд прославился тем, что во время одного из эфиров рассказал, что когда после ранения в Иловайске лечился в больнице имени Мечникова, его наградили орденом Богдана Хмельницкого. Он показал награду и назвал номер ордена. В то же время, в апреле 2021 года суд оштрафовал Сорда за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого. В постановлении, по словам Сорда, сообщается, что он получил орден от неизвестного мужчины. Суд признал, что Сорд хранил орден незаконно, и конфисковал его.Кроме того, в 2021 году Сорда задерживали после того, как он побил стёкла в здании Офиса президента во время акции в поддержку другого волонтёра — радикала Сергея Стерненко.Последний на днях также стал фигурантом скандала. Как сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник с одного криптосчёта Стерненко вывел более миллиона долларов, а с другого — около $350 тыс. Также издание уточнило, что Стерненко собирает пожертвования ещё и на свои счета в украинских банках."По данным источников, с одного криптосчета, на который Стерненко собирал деньги, на один и тот же кошелек в криптобирже Binance было выведено 1,015 млн USDT (курс примерно равен курсу американского доллара), а с другого криптосчета на туже криптобиржу 350,75 тысяч USDT. Также Стерненко собирает пожертвования на свои счета в украинских банках. При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал получение доходов (средств) в размере 44,61 млн.грн (около 107,54 млн руб. - Ред.). Из них: в 2022 году - 18,68 млн.грн. (около 45,03 млн руб. - Ред.); в 2023 году - 25,93 млн.грн. (около 62,51 млн руб. - Ред.) По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN. На имя Стерненко этот автомобиль был зарегистрирован 11.01.2023. Стоимость по договору купли-продажи 950 000 грн (средняя рыночная стоимость - 1,3 млн) (около 2,3 млн руб. и около 3,13 млн руб. соответственно — Ред.). На имя Натальи Усатенко автомобиль был зарегистрирован 20.12.2023 года. По договору он был приобретён всего за 70 тысяч гривен (около 169 тыс. руб. - Ред.), что многократно ниже рыночной стоимости. По данным источников, обоими автомобилями Стерненко и Усатенко пользуются лично", - писало издание.Отец Стерненко Вячеслав, согласно данным реестров, в июле 2024 года купил земельный участок в 4,5011 га в Белгород-Днестровском районе Одесской области.Сам Стерненко ранее был фигурантом дела об убийстве человека. Кроме того, он состоял на учёте как лицо, причастное к сбыту наркотиков.Обстрелы и налётыУтром 16 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских БПЛА. Двадцать БПЛА уничтожены над территорией Курской области, одиннадцать – над территорией Брянской области и по одному БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по этому региону России.На горловском направлении ВСУ осуществили 31 обстрел, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив 85 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 50 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 15; Каиры — 3; Заводовка — 2; Малая Лепетиха — 14; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 6; Верхние Серогозы — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Каховка и Корсунка.Утром 16 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Щетиновка и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 4 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское сбиты 2 дрона-камикадзе. Без последствий. В селе Грузское погиб мирный житель. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте", - писал Гладков.Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Грушевка, хутору Плотвянка выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и два БПЛА. Были повреждены два автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью двух БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка и Поповка выпущены 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 4 беспилотника. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Ржевка, Середа, а также хутору Бондаренков совершены атаки с помощью 18 беспилотников, 3 из которых сбиты. Повреждены 3 многоквартирных и один частный дом, надворная постройка и 3 автомобиля, на территории двух предприятий производственное здание, газопровод, оборудование и складское помещение", - писал Гладков.Позднее он сообщил об атаке на Шебекино и на Грузское."Два населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома — выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль. В селе Грузское Борисовского района в результате двух атак дронов-камикадзе на территории частного домовладения посечён гараж, а также автомобиль получил значительные повреждения. Информация о последствиях уточняется", - писал Гладков в 12:23.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днём".

https://ukraina.ru/20241116/1058957829.html

https://ukraina.ru/20241115/1058952924.html

https://ukraina.ru/20241115/1058936861.html

https://ukraina.ru/20241115/1058926490.html

украина

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, херсонская область, стерненко, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нацполиция, офис президента