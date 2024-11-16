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Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем

Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем - 16.11.2024 Украина.ру

Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-11-16T11:46

2024-11-16T11:46

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00:20 – Что происходит в Абхазии? 08:12 – О похищении граждан России и имидже Украины.13:14 – О прогибании Украины и попытках обмана.18:08 – Об угрозах Белого Дома и КНДР.22:03 – О политическом кризисе в Европе. * В материале упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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