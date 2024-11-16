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Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем - 16.11.2024 Украина.ру
Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-11-16T11:46
2024-11-16T11:46
2024-11-16T11:46
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абхазия
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00:20 – Что происходит в Абхазии? 08:12 – О похищении граждан России и имидже Украины.13:14 – О прогибании Украины и попытках обмана.18:08 – Об угрозах Белого Дома и КНДР.22:03 – О политическом кризисе в Европе. * В материале упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, абхазия, армен гаспарян, алексей арестович, ес, общественная палата, оос, александр дубинский, мигранты, переговоры, дональд трамп, франция, сухум, видео
Видео, Украина, Россия, Абхазия, Армен Гаспарян, Алексей Арестович, ЕС, общественная палата, ООС, Александр Дубинский, мигранты, переговоры, Дональд Трамп, Франция, Сухум
Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:20 – Что происходит в Абхазии?
08:12 – О похищении граждан России и имидже Украины.
13:14 – О прогибании Украины и попытках обмана.
18:08 – Об угрозах Белого Дома и КНДР
.
22:03 – О политическом кризисе в Европе
.
* В материале упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.