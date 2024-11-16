Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО - 16.11.2024 Украина.ру
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Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО
Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО - 16.11.2024 Украина.ру
Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО
Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны. Об этом заявил Офис генерального инспектора Пентагона
2024-11-16T10:31
2024-11-16T10:31
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"Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах... Проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики страны после войны и привлечения иностранных инвестиций", - говорится в докладе аудитора в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года.Там отмечается, что недавняя попытка Киева объединить два своих закупочных госагентства была негативно воспринята западными партнерами.В октябре аудитор Пентагона также указывал, что переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву средствами.Подробнее о коррупции - в материале Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, пентагон, киев, нато, ес
Новости, Украина, Пентагон, Киев, НАТО, ЕС

Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО

10:31 16.11.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны. Об этом заявил Офис генерального инспектора Пентагона
"Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах... Проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики страны после войны и привлечения иностранных инвестиций", - говорится в докладе аудитора в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года.
Там отмечается, что недавняя попытка Киева объединить два своих закупочных госагентства была негативно воспринята западными партнерами.
В октябре аудитор Пентагона также указывал, что переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву средствами.
Подробнее о коррупции - в материале Глава украинской МСЭК вымогала взятку у полупарализованного солдата ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
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