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"Это ящик Пандоры": Зеленский испугался звонка Шольца Путину

"Это ящик Пандоры": Зеленский испугался звонка Шольца Путину - 16.11.2024 Украина.ру

"Это ящик Пандоры": Зеленский испугался звонка Шольца Путину

Владимир Зеленский испугался звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Он прокомментировал событие на видеозаписи в телеграм-канале

2024-11-16T09:25

2024-11-16T09:25

2024-11-16T09:25

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"Звонок Олафа, по моему мнению, - это "ящик Пандоры". Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки", - указал Зеленский.Накануне Кремль и Берлин сообщили о первом с декабря 2022 года телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.Подробнее о разговоре - в материале Егора Леева Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, германия, владимир путин, владимир зеленский, россия, кремль, олаф шольц