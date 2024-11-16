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Американские СМИ пишут о "заполоняющих небо" "роботах-убийцах" ВСУ

Американские СМИ пишут о "заполоняющих небо" "роботах-убийцах" ВСУ - 16.11.2024 Украина.ру

Американские СМИ пишут о "заполоняющих небо" "роботах-убийцах" ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились дроны, которые якобы способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Wall Street Journal

2024-11-16T14:50

2024-11-16T14:50

2024-11-16T14:50

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"Поставщики дронов для Киева наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и не поддаются электронному подавлению", - говорится в материале.По утверждению издания, подобные "роботы-убийцы" со встроенными компьютерами, разработанными американской компанией Auterion и некоторыми украинскими фирмами, уже используются на поле боя и скоро "заполонят" все небо.Газета заверяет, что автономные БПЛА, благодаря технологии автопилота, возможно, смогут преодолеть самое серьезное препятствие, которое представляют для дронов российские системы радиоэлектронной борьбы.При этом та же Wall Street Journal ранее писала, что украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники, которые работают со сбоями и сложны в эксплуатации, большинство из них не могут преодолеть средства РЭБ и с трудом взлетают.О российских дронах - в материале Инструктор БПЛА: Россия уже использует новый дрон-камикадзе, на который не действует РЭБ Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, вооруженные силы украины