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Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян - 16.11.2024 Украина.ру
Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область. Об этом сообщили в офисе делегации организации в Москве, передает РИА Новости
2024-11-16T10:11
2024-11-16T10:11
2024-11-16T10:11
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татьяна москалькова
сумская область
украина
красный крест
вооруженные силы украины
верховная рада
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"МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", - заявили в офисе.Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины при нападении на российский регион ВСУ, среди них есть новорожденный ребенок. Она также заверила, что продолжает диалог с МККК и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян.Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем 1 тысячи жителей Курской области, которые были насильно вывезены из РФ.Подробнее о жестоком обращении националистов с жителями Курской области - в материале "Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, курская область, татьяна москалькова, сумская область, украина, красный крест, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Курская область, Татьяна Москалькова, Сумская область, Украина, Красный Крест, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область. Об этом сообщили в офисе делегации организации в Москве, передает РИА Новости