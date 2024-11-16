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Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян

Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян - 16.11.2024 Украина.ру

Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян

Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область. Об этом сообщили в офисе делегации организации в Москве, передает РИА Новости

2024-11-16T10:11

2024-11-16T10:11

2024-11-16T10:11

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"МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", - заявили в офисе.Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины при нападении на российский регион ВСУ, среди них есть новорожденный ребенок. Она также заверила, что продолжает диалог с МККК и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян.Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем 1 тысячи жителей Курской области, которые были насильно вывезены из РФ.Подробнее о жестоком обращении националистов с жителями Курской области - в материале "Мне было страшно": украинский боевик, избивавший мирных курян, попросил простить его на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, татьяна москалькова, сумская область, украина, красный крест, вооруженные силы украины, верховная рада