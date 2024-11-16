В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
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В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов парламентских выборов в стране у здания центральной избирательной комиссии, где проходит заседание по принятию итогового протокола по голосованию, передает РИА Новости
Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта".
Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы.
Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание ЦИК Грузии было приостановлено.
Позже ЦИК все же утвердила итоговый протокол выборов, согласно которому правящая партия "Грузинская мечта" (выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций) победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест.
Депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут в январе президента страны.
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