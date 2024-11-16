В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов - 16.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241116/1058959307.html
В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов - 16.11.2024 Украина.ру
В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов парламентских выборов в стране у здания центральной избирательной комиссии, где проходит заседание по принятию итогового протокола по голосованию, передает РИА Новости
2024-11-16T12:26
2024-11-16T12:26
новости
выборы
грузия
россия
цик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/81/1027488169_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_9ce7fca1ee5fa576fb804356cce8b546.jpg.webp
Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы.Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание ЦИК Грузии было приостановлено.Позже ЦИК все же утвердила итоговый протокол выборов, согласно которому правящая партия "Грузинская мечта" (выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций) победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест.Депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут в январе президента страны.Подробнее об отношениях РФ и Грузии - в материале Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения на сайте Украина.ру.
грузия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102748/81/1027488169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f4752b85e507989531c27a634f09907.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, грузия, россия, цик
Новости, выборы, Грузия, Россия, ЦИК

В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов

12:26 16.11.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов парламентских выборов в стране у здания центральной избирательной комиссии, где проходит заседание по принятию итогового протокола по голосованию, передает РИА Новости
Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта".
Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы.
Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание ЦИК Грузии было приостановлено.
Позже ЦИК все же утвердила итоговый протокол выборов, согласно которому правящая партия "Грузинская мечта" (выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций) победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест.
Депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут в январе президента страны.
Подробнее об отношениях РФ и Грузии - в материале Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения на сайте Украина.ру.
 
НовостивыборыГрузияРоссияЦИК
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Волонтёр-мошенник, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 ноября
12:59Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
12:26В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов
12:00Будущее конфликта на Украине зависит от Путина - Кустурица
11:46Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
11:24Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента
10:55Константинов предложил Украине реальный план спасения вместо очередного "плана" Зеленского
10:31Аудитор Пентагона рассказал о главном препятствии для вступления Украины в НАТО
10:11Красный крест пытается вернуть перемещенных в Сумскую область курян
09:50Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"
09:43Унижение Шольца и цинизм Туска. Главное на Украине на утро 16 ноября
09:25"Это ящик Пандоры": Зеленский испугался звонка Шольца Путину
09:07Главное за ночь 16 ноября
08:20Кто из них Черчилль, а кто Франко? Почему из Украины хотят сделать Афганистан и Пашинян в роли Моисея
08:10Василь Вакаров: Зеленский наделал в моем Закарпатье много свежих могил, но Россия и США с ним разберутся
08:04Александр Меншиков: "полудержавный властелин" и Украина
08:00Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу
07:50Рожин ответил, кому сейчас нужнее мобилизация: России или Украине
07:40Политолог: радоваться избранию Трампа не стоит — Америка все еще участник войны
07:30Россия должна набрать еще полмиллиона в армию, чтобы взять Киев — Живов
Лента новостейМолния