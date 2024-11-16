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В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов

В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов - 16.11.2024 Украина.ру

В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов выборов

В Грузии оппозиционеры протестуют против итогов парламентских выборов в стране у здания центральной избирательной комиссии, где проходит заседание по принятию итогового протокола по голосованию, передает РИА Новости

2024-11-16T12:26

2024-11-16T12:26

2024-11-16T12:26

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Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы.Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Из-за этого заседание ЦИК Грузии было приостановлено.Позже ЦИК все же утвердила итоговый протокол выборов, согласно которому правящая партия "Грузинская мечта" (выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций) победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами. Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест.Депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут в январе президента страны.Подробнее об отношениях РФ и Грузии - в материале Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения на сайте Украина.ру.

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