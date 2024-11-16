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Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома

Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома - 16.11.2024 Украина.ру

Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил будущим пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, говорится в распространенном заявлении его команды

2024-11-16T13:30

2024-11-16T13:30

2024-11-16T13:30

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"Каролин была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", - сказано в тексте. В начале недели Трамп объявил о назначении ряда ключевых фигур своей будущей администрации. Сенатор Марко Рубио станет госсекретарем, телеведущий Пит Хегсет — министром обороны, конгрессмен Майкл Уолц — советником по национальной безопасности, а бывший директор нацразведки Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ.Кроме того, миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами будут руководить новым департаментом повышения эффективности госуправления.Подробнее о назначениях - в материале Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, илон маск, белый дом, цру