https://ukraina.ru/20241116/1058960095.html
Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома
Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома - 16.11.2024 Украина.ру
Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил будущим пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, говорится в распространенном заявлении его команды
2024-11-16T13:30
2024-11-16T13:30
2024-11-16T13:30
новости
сша
украина
дональд трамп
илон маск
белый дом
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_0:11:450:264_1920x0_80_0_0_efe9f49b25149ab2879f071852da7cef.jpg
"Каролин была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", - сказано в тексте. В начале недели Трамп объявил о назначении ряда ключевых фигур своей будущей администрации. Сенатор Марко Рубио станет госсекретарем, телеведущий Пит Хегсет — министром обороны, конгрессмен Майкл Уолц — советником по национальной безопасности, а бывший директор нацразведки Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ.Кроме того, миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами будут руководить новым департаментом повышения эффективности госуправления.Подробнее о назначениях - в материале Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди на сайте Украина.ру.
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_25:0:425:300_1920x0_80_0_0_e3f92fb873bb11df7124c222df37cc46.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, илон маск, белый дом, цру
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Белый дом, ЦРУ
Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого дома
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил будущим пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, говорится в распространенном заявлении его команды
"Каролин была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", - сказано в тексте.
В начале недели Трамп объявил о назначении ряда ключевых фигур своей будущей администрации. Сенатор Марко Рубио станет госсекретарем, телеведущий Пит Хегсет
— министром обороны, конгрессмен Майкл Уолц — советником по национальной безопасности, а бывший директор нацразведки Джон Рэтклифф возглавит ЦРУ
.
Кроме того, миллиардер Илон Маск
и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами будут руководить новым департаментом повышения эффективности госуправления.