Проект создания легиона из украинцев в Польше провалился – СМИ
14:00 16.11.2024 (обновлено: 14:04 16.11.2024)
Проект создания военного отряда из проживающих в Польше украинцев провалился, сообщает радио RMF24
"Число желающих пройти обучение в разы меньше, несмотря на информацию властей в Киеве о том, что желающих принять участие в этой инициативе не менее 500 человек", - указали в материале.
По данным СМИ, "к обучению готовы менее 30 человек".
"На практике желающих нет. Это означает, что обучение в Польше не началось и не состоится, если такая ситуация сохранится", - указывает радио.
По соглашению, заключенному Киевом и Варшавой несколько месяцев назад, украинцы должны были заняться набором отряда. Польская сторона гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли. Приобретать навыки им предстояло под наблюдением инспекторов НАТО. Польша также должна была предоставить им технику и вооружение.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что интереса к легиону нет.
Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.