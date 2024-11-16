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Проект создания легиона из украинцев в Польше провалился – СМИ

Проект создания легиона из украинцев в Польше провалился – СМИ - 16.11.2024 Украина.ру

Проект создания легиона из украинцев в Польше провалился – СМИ

Проект создания военного отряда из проживающих в Польше украинцев провалился, сообщает радио RMF24

2024-11-16T14:00

2024-11-16T14:00

2024-11-16T14:04

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"Число желающих пройти обучение в разы меньше, несмотря на информацию властей в Киеве о том, что желающих принять участие в этой инициативе не менее 500 человек", - указали в материале. По данным СМИ, "к обучению готовы менее 30 человек". По соглашению, заключенному Киевом и Варшавой несколько месяцев назад, украинцы должны были заняться набором отряда. Польская сторона гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли. Приобретать навыки им предстояло под наблюдением инспекторов НАТО. Польша также должна была предоставить им технику и вооружение.Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что интереса к легиону нет.Подробнее по теме - в материале Олега Хавича "Как Киев обманул Варшаву. Почему "Украинский легион" в Польше пока остаётся только на бумаге" на сайте Украина.ру.

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новости, польша, киев, нато, варшава