Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие - 16.11.2024 Украина.ру
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Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие - 16.11.2024 Украина.ру
Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции Партии зеленых в Висбадене 15 ноября потребовала поставить Украине дальнобойные системы вооружения, пишет Tagesspeigel
2024-11-16T12:59
2024-11-16T12:59
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анналена бербок
олаф шольц
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"Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры", — сказала министр.Она добавила, что другие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты в Украину.Вместе с тем Бербок не стала прямо упоминать крылатые ракеты Taurus.Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, украина, анналена бербок, олаф шольц
Новости, Германия, Россия, Украина, Анналена Бербок, Олаф Шольц

Глава МИД ФРГ потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

12:59 16.11.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости
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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок на конференции Партии зеленых в Висбадене 15 ноября потребовала поставить Украине дальнобойные системы вооружения, пишет Tagesspeigel
"Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры", — сказала министр.
Она добавила, что другие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты в Украину.
Вместе с тем Бербок не стала прямо упоминать крылатые ракеты Taurus.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияРоссияУкраинаАнналена БербокОлаф Шольц
 
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