https://ukraina.ru/20241116/1058956516.html

Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 16.11.2024 Украина.ру

Последний наплыв вооружений и бегство с позиций "на мове". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские военные и эксперты спорили, на каком из участков фронта ситуация наиболее ухудшилась, а также обсуждали планы отправить на фронт ТЦК (военкомов) на фоне катастрофической нехватки личного состава.

2024-11-16T05:53

2024-11-16T05:53

2024-11-16T05:53

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украина

купянск

дональд трамп

алексей гончаренко

андрей золотарев

вооруженные силы украины

минобороны

financial times

эксклюзив

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Одни паникуют по поводу прорыва российских штурмовых групп в Купянск, другие – в связи с их продвижением в Торецке, третьи – по поводу возможности окружения подразделений ВСУ под Курахово, четвертые – в связи с вероятностью наступления россиян на Запорожье.Украинский паблик Deep State считает, что ВСУ не могут разгадать задумку российского командования, что приводит к прорывам фронта. "В последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений", - пишет Deep State.Украинский военный эксперт Олег Стариков подсчитывает, сколько километров российская армия пройдет до дня инаугурации Дональда Трампа. "Считайте, сколько у нас до 20 января осталось дней? Сейчас они проходят (я не про городские бои, я про оперативный простор) в день километр, рывками, как жаба прыгает: прыгнули - закрепились, прыгнули - закрепились. Мы остановить не можем. До 20 января сколько дней? Вот эти километры они и пройдут. Если мы сейчас не выставим фортификационные сооружения", - рассуждает эксперт.Офицер ВСУ Арти Грин (Евгений Бекренев) в интервью журналисту Александру Шелесту говорит, что для затыкания брешей на фронте усиление мобилизации бессмысленно, поскольку генералы ВСУ лишь бесцельно гробят людей. "Сколько дураку не дай людей, он всех угробит. К сожалению, не единичные случаи. Из яркого, есть такой генерал Шандар [заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками], который стачивает батальоны с темпом – сколько ему поставляй батальонов, он так их и стачивает. Причём, вообще бесполезно, во встречных боях. Отбивать посадку, огневой контроль над которой у противника, нас там гибнет больше, чем противника", - рассказывает военный.В интервью Financial Times два командира ВСУ признались, что отправляют в пехоту даже медиков и поваров. В четверг 14 ноября нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что военных ПВО и радистов также переводят в пехоту. "Из воздушных сил так же переводят в сухопутные: мобилизовали, месяц учебки и после через неделю перевод в сухопутные, на нули уже, запорожское направление. И с ПВО, и радистов, да всех забирают и переводят в пехоту", - цитирует Гончаренко одного из своих комментаторов.Ранее он сообщал, что на передовую отправляют также "химиков", которых готовили заграницей на случай ядерного удара.Политолог Андрей Золотарёв рассказывает, что ВСУ пополняют людьми с туберкулезом, СПИДом, диабетом и гипертонией, которые не в состоянии выполнять боевые задачи. Здоровые же чаще откупаются. Теперь же, говорит Золотарев, у депутатов возникла идея мобилизовать сотрудников ТЦК и на их основе организовать еще 5 бригад, но непонятно, чем их вооружать."Президент же жаловался, что мы не можем вооружить все бригады. Но стоит задача мобилизовать 160 тыс. человек. И это вопрос к нашему Генштабу, как так получается – людей мобилизовывают, создают новые бригады, а боевые бригады стачиваются до 40-50% численности", – резюмирует политолог.В ответ на инициативу мобилизовать ТЦК опальный депутат Александр Дубинский желает им оказаться в одном подразделении с теми, кого они ранее насильно мобилизовали.Секретарь комитета нацбезопасности и депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко рассказывает "Новому времени", что последнее время резко возрос поток поставляемых Западом вооружений. Однако он считает это плохим признаком для ВСУ. "Мне не нравятся сигналы, которые идут, в том плане, что США очень быстро решили нам передать определённое количество ракет, которые достаточно непросто до этого было выбить - те же "Пэтриот", определённое количество вооружений повысили. Деньги – было постепенно, а сейчас пытаются нам отдать все очень быстро. И это такие сигналы, как будто администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не на пользу их политике", - говорит Костенко.Проще говоря, уходящая администрация США пытается напоследок завалить Украину оружием, чтобы ВСУ смогли продержаться еще несколько месяцев, так как затем поток вооружений может иссякнуть.В Пентагоне 14 ноября фактически подтвердили это предположение, заявив, что будут еженедельно отправлять Украине оружие, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь в объеме 7,1 млрд долларов до ухода Байдена. Киевский политолог Юрий Романенко говорит, что без помощи США ВСУ продержатся максимум два месяца. "Мы можем говорить все, что угодно, можем говорить, что будет война до победного конца, но если Штаты обрезают помощь, то война до победного конца продлится ровно два месяца, а, может, и месяц, пока будут снаряды и боеприпасы для ПВО и всего остального", - говорит Романенко.Однако при увеличении финансирования Киева количество поставляемых боеприпасов снижается, признается украинский военный эксперт Валентин Бадрак на Международном форуме Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia 2024". Происходит это потому что западные партнеры накручивают цены в 10 раз. "Российский боеприпас как стоил в 2022 году 600 долларов, так и сейчас стоит 600 долларов. Путин топнул ногой, и все производят, никто ничего не поднимает. Европейский боеприпас накануне полномасштабного сражения стоил 850 долларов, в начале 2024 года – по восемь тысяч евро", - сетует эксперт.Западные СМИ бьют тревогу по поводу методичного отступления ВСУ. Однако спикер Минобороны Украины и бывший телеведущий Дмитрий Лазуткин рассказывает, что при отступлении главное – мова. "Простая ситуация: во время выполнения одного из самых сложных манёвров – отхода, отступления с каких-то позиций… всё равно люди используют украинский язык, для того, чтобы не попасть под friendly fire. Это очень распространённая история", - хвастает спикер Минобороны ростом количества этих "сложных маневров". Ведь главное, это чтобы при бегстве использовалась именно мова.О том, что происходило на боевых позициях специальной военной операции в последние дни - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Темп наступления ВС РФ растет с каждым днем"

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сша, украина, купянск, дональд трамп, алексей гончаренко, андрей золотарев, вооруженные силы украины, минобороны, financial times, эксклюзив, спецоперация