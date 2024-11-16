Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента - 16.11.2024 Украина.ру
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Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента
Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента - 16.11.2024 Украина.ру
Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу страны. Об этом сообщил изданию "D News Абхазия" лидер протестующих Ливан Микаа
2024-11-16T11:24
2024-11-16T11:24
новости
абхазия
россия
протесты
президент
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По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы.При этом пресс-служба президента сообщила, что лидер Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 километрах от столицы.Абхазская оппозиция, которая несколько дней проводит акции протеста, заявила, что хочет стабилизации ситуации, а также отставки Бжании. Оппозиционные силы готовятся к проведению митинга и для этого призывают граждан вновь собраться у здания парламента.Накануне парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Когда стало понятно, что сессии не будет, протестующие сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, частью которого является парламент, а затем ворвались в само здание. Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента. Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.Подробнее об обстановке в Абхазии - в материале Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии на сайте Украина.ру.
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новости, абхазия, россия, протесты, президент
Новости, Абхазия, Россия, протесты, президент

Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента

11:24 16.11.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Абхазии А. Бжании
Пресс-конференция избранного президента Абхазии А. Бжании
© Sputnik
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Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу страны. Об этом сообщил изданию "D News Абхазия" лидер протестующих Ливан Микаа
По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы.
При этом пресс-служба президента сообщила, что лидер Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 километрах от столицы.
Абхазская оппозиция, которая несколько дней проводит акции протеста, заявила, что хочет стабилизации ситуации, а также отставки Бжании. Оппозиционные силы готовятся к проведению митинга и для этого призывают граждан вновь собраться у здания парламента.
Накануне парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.
Когда стало понятно, что сессии не будет, протестующие сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, частью которого является парламент, а затем ворвались в само здание. Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента.
Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
Подробнее об обстановке в Абхазии - в материале Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии на сайте Украина.ру.
 
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