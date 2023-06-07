Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС
10:49 07.06.2023 (обновлено: 10:58 07.06.2023)
© AFP2023 / ED JONES
© AFP2023 / ED JONES
"Это замечательно, клянусь богом!", -- сказал бы булгаковский профессор Преображенский из "Собачьего сердца", выслушав очередного Шарикова, пардон, представителя США в ООН на заседании Совета безопасности этой организации, посвященной взрыву дамбы Каховской ГЭС.
"Гуманитарный, сельскохозяйственный, экологический, энергетический кризис не начались бы, если бы Россия не начала эту войну", — заявил темнокожий представитель светоносного града на холме в ООН. Ага, как же! Так в поисках первопричин всего сущего и происходящего можно дойти до того, как Каин грохнул Авеля и попытался представить это как победу истины и демократии. А то и того глубже – когда змей-искуситель яблоком демократии совратил Еву на приобщение к общечеловеческим ценностям в кусты.
На самом же деле в этом конкретном случае ничего не было бы, если бы США не подготовили, не организовали и не спонсировала государственный переворот в феврале 2014 года в Украине, вследствие чего там к власти пришли совершенно отмороженные американские ставленники, в раскрутку и поддержку которых, по словам нынешнего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, вложено было еще до 2014 года 5 млрд. долл. А сейчас эта сцумма возросла в десятки раз.
Вложено было денег, конечно, больше. Но и 5 "ярдов зелени" хватило для того, чтобы пришедшие к власти неонацисты развязали гражданскую войну в собственной стране, затеяли геноцид против части собственного населения, бросив против него армию, и спровоцировали соседнюю Россию на спецвоенную операцию (СВО) по приведению Украины в адекватное состояние.
Однако к этим словам представителя США в ООН можно добавить, что взрыв на Каховской ГЭС вызвал еще и политический, экономический и военный кризис для тех людей, которые рискуют быть затоплены и потерять все, чем они жили до ночи 6 июня 2023 года. И от всепроникающего потопа, и от войны, и еще и от неонацистов, которые таким образом пытаются оттянуть свое поражение и сохраниться во власти.
Хорошо сказал на заседании Совбеза представитель России в ООН Василий Небензя: "Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию. Слышим заявления несущиеся с Запада и разумеется из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале, о том, что Каховскую ГЭС подорвала Россия. Эти заявления в духе той ущербной логики, которая приписывает нам самообстрел Запорожской АЭС или подрыв "Северного потока". От таких в кавычках выводов веет шизофренией. Может быть, даже не латентной"
Можно даже сказать, что отлично выступил г-н Небензя. Особенно, как говорят сегодня, про шизофрению зашло. По словам представителя, диверсия Киева на Каховской ГЭС, кроме страданий людям, преследует две очевидные задачи. Во-первых, "привлечь к себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного "контрнаступления", которое явно захлебывается и не достигает поставленных Киевом целей".
Во-вторых, нанести максимальный гуманитарный ущерб "населению обширных территорий, что неизбежно влечет за собой уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры".
Зачем это нужно неонацистам, тоже не трудно догадаться – чтобы оставить после себя выжженную землю. В данном случае – уничтоженную водой до полной непотребности. А после поражения киевского режима, которое неизбежно, как сумеречное состояние "фюрера украинского народа" президента Владимира Зеленского после визита к нему драгдилера с вкусняшками девиантного воздействия на мозг, пардон, на то, что от мозга осталось. И тогда эти порушенные территории достанутся России, и она начнет их восстанавливать, затрачивая силы, время и ресурсы. А для Запада хоть такой, но все же профит.
27 февраля, 06:52Киев готовится к контратакам. Запад окончательно легализовал агрессию УкраиныИтогом ушедшей недели стали заявления деятелей неонацистского режима о готовности Украины атаковать Крым и южное направление спецвоенной операции (СВО) с целью разгрома группировки российских войск и, разумеется, освобождения Крыма
А поскольку Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий, то через какое-то время можно будет узнать, сколько стоят потери Украины от взрыва Каховской ГЭС. А это десятки населенных пунктов и десятки тысяч людей, пострадавших и лишившихся всего.
Зеленский на эту тему уже тоже провел заседание своего Совета нацбезопасности, на котором радостно констатировал присутствие главкома ВСУ Валерия Залужного, который слюни не пускал и металлическую пластинку на башке не трогал, сидел тихо, не отсвечивал и в руководители хунты пока не лез. И убедился, что нет еще одного потенциального сменщика у руля – начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова, который крайне нервно отреагировал на попадание в здание ГУР российской ракеты и, может быть, даже тоже пребывает сегодня в состоянии овоща. А то и вообще уже на небесах, как пишут некоторые СМИ в Украине.
Это наполняет тихой радостью взлохмаченные тревогой сердца и Зеленского, и его ближайшего окружения, которое так же, как и шеф, боится, что его подвинут, а то и вообще отгонят от корыта.
Зеленский на заседании СНБОУ уже сказал, что Каховскую ГЭС взорвала Россия. Но, как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, "из-за подрыва Каховской ГЭС" и затопления значительно территории вместе с людьми никто не отменит начавшегося дурацкого "контрнаступа", а только может скорректировать его планы. "Стратегически это ничего не изменит, а наоборот -- побуждает желание скорее деоккупировать Украину", -- сказал он.
10:34Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington PostВашингтон заранее узнал о планах Киева атаковать "Северные потоки", а также о том, что руководил терактом главком ВСУ Валерий Залужный. Такое сообщение 6 июня опубликовала американская газета The Washington Post со ссылкой на утечку документов
При этом Подоляк сказал, что "подорвать Каховскую ГЭС могла 205 мотострелковая часть ВС РФ". Что должны означать эти слова и цифры, знает, наверное, только лечащий врач Подоляка, но они должны, видимо, показать, на каком основании сам Подоляк считает себя умным. От страха получилось все неубедительно, но симптоматично.
Однако в это трудно поверить, но настрой киевской власти на продолжение "контрнаступа" -- это именно то, что от него, походу, требуют Вашингтон с Пентагоном.
И я вот о чем: первые два дня "контрнаступа" показали – он не получается. Во всем. ВСУ сначала вроде бы вклинились в позиции сил СВО, потеснили их сантиметров на 15-20 и даже заняли полсела Новодонецкого. Однако потом что-то пошло не так. ВСУ были отброшены почти везде, потеряли много техники и живой силы, и решили, что нужно бороться по-иному – создавая катастрофы. И взорвали Каховскую ГЭС. А че? Чем не "пэрэмога" ВСУ, когда весь мир пристально следит за эколого-гуманитарной катастрофой, а не за катастрофическими провалами и поражениями укро-неонацистов.
Однако Вашингтон, поддержав в ООН украинскую версию взрыва каховской дамбы, на самом деле гонит ВСУ на поле боя и требует побед там. Именно там! Представитель Белого дома Джон Кирби 6 июня сего года заявил, что США не могут подтвердить причастности России к инциденту с дамбой. Он так и сказал: "Мы видели сообщения, мы сделаем все возможное для оценки этих сообщений и работаем с украинцами для сбора данных. Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации".
Это – как острый пистон в коллективное мягкое седалище деятелей украинского неонацистского режима. Но это НЕПРЕДАТЕЛЬСТВО единой линии Киева и Вашингтона по обвинению России во всем, что происходит в мире негативное. Это ПРИКАЗ ИДТИ НА ПОЛЕ БОЯ И ВОЕВАТЬ ТАМ, добиваясь победы. Чтобы можно было оправдать те грандиозные поставки оружия и техники, что уже отправлены в Украину. И те, что еще планируются, – истребители F16, дальнобойные ракеты, возможно, тактические ядерные заряды, еще больше танков, артиллерии и снарядов, компоненты для "грязных бомб", такие-сякие корабли на Черном море, то да се.
Зачем это нужно Западу и конкретно США? Очень просто – им нужна передышка, время для того, чтобы собраться с силами и еще больше подготовиться. К войне, разумеется.
Как вам, например, такой фактик: на текущий момент в так называемом "гиперзвуковом клубе" из стран, обладающих гиперзвуковым оружием, официально состоят: Россия с "Кинжалом", Китай с DF-17, Северная Корея с "Хвасон 8" и Иран с "Fattah". США же также войдут в гиперзвуковой клуб, но в течение 1-2 лет США.
9 марта, 13:25Развал Украины обозначили и в США, которые не хотят быть ёжиком при Китае. Ждем ТрампаВот в США и подтвердили то, что начали демократы украинские, а могут закончить республиканцы американские — развал Украины по национально-языковому признаку, на собственно украиноязычную и русскоговорящую
Вот эти полтора-два года и должна дать американцам неонацистская Украина Зеленского и всяких его подоляков. Они и стараются и будут стараться, до победы СВО, разумеется.
А пока же только г-н Небензя в ООН призывает разобраться и намекает на возможный рецидив на Запорожской АЭС: "Вызывает глубокое недоумение, что Секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как, например, по поводу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, хотя всем очевидно, с какой стороны они происходят. Призываем Генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действия киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС".
Услышал пока только Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который написал в Twitter, что его организация усилит присутствие на Запорожской АЭС: "На фоне вызывающих обеспокоенность событий, связанных с разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС", заявил он.