https://ukraina.ru/20230607/1046981904.html

Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС

Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС

"Это замечательно, клянусь богом!", -- сказал бы булгаковский профессор Преображенский из "Собачьего сердца", выслушав очередного Шарикова, пардон, представителя США в ООН на заседании Совета безопасности этой организации, посвященной взрыву дамбы Каховской ГЭС.

2023-06-07T10:49

2023-06-07T10:49

2023-06-07T10:58

владимир скачко

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"Гуманитарный, сельскохозяйственный, экологический, энергетический кризис не начались бы, если бы Россия не начала эту войну", — заявил темнокожий представитель светоносного града на холме в ООН. Ага, как же! Так в поисках первопричин всего сущего и происходящего можно дойти до того, как Каин грохнул Авеля и попытался представить это как победу истины и демократии. А то и того глубже – когда змей-искуситель яблоком демократии совратил Еву на приобщение к общечеловеческим ценностям в кусты.На самом же деле в этом конкретном случае ничего не было бы, если бы США не подготовили, не организовали и не спонсировала государственный переворот в феврале 2014 года в Украине, вследствие чего там к власти пришли совершенно отмороженные американские ставленники, в раскрутку и поддержку которых, по словам нынешнего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, вложено было еще до 2014 года 5 млрд. долл. А сейчас эта сцумма возросла в десятки раз.Вложено было денег, конечно, больше. Но и 5 "ярдов зелени" хватило для того, чтобы пришедшие к власти неонацисты развязали гражданскую войну в собственной стране, затеяли геноцид против части собственного населения, бросив против него армию, и спровоцировали соседнюю Россию на спецвоенную операцию (СВО) по приведению Украины в адекватное состояние.Однако к этим словам представителя США в ООН можно добавить, что взрыв на Каховской ГЭС вызвал еще и политический, экономический и военный кризис для тех людей, которые рискуют быть затоплены и потерять все, чем они жили до ночи 6 июня 2023 года. И от всепроникающего потопа, и от войны, и еще и от неонацистов, которые таким образом пытаются оттянуть свое поражение и сохраниться во власти.Хорошо сказал на заседании Совбеза представитель России в ООН Василий Небензя: "Мы уже видим скоординированную информационную, а точнее дезинформационную кампанию. Слышим заявления несущиеся с Запада и разумеется из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале, о том, что Каховскую ГЭС подорвала Россия. Эти заявления в духе той ущербной логики, которая приписывает нам самообстрел Запорожской АЭС или подрыв "Северного потока". От таких в кавычках выводов веет шизофренией. Может быть, даже не латентной"Можно даже сказать, что отлично выступил г-н Небензя. Особенно, как говорят сегодня, про шизофрению зашло. По словам представителя, диверсия Киева на Каховской ГЭС, кроме страданий людям, преследует две очевидные задачи. Во-первых, "привлечь к себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного "контрнаступления", которое явно захлебывается и не достигает поставленных Киевом целей".Во-вторых, нанести максимальный гуманитарный ущерб "населению обширных территорий, что неизбежно влечет за собой уничтожение крупного объекта водно-энергетической инфраструктуры".Зачем это нужно неонацистам, тоже не трудно догадаться – чтобы оставить после себя выжженную землю. В данном случае – уничтоженную водой до полной непотребности. А после поражения киевского режима, которое неизбежно, как сумеречное состояние "фюрера украинского народа" президента Владимира Зеленского после визита к нему драгдилера с вкусняшками девиантного воздействия на мозг, пардон, на то, что от мозга осталось. И тогда эти порушенные территории достанутся России, и она начнет их восстанавливать, затрачивая силы, время и ресурсы. А для Запада хоть такой, но все же профит.А поскольку Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий, то через какое-то время можно будет узнать, сколько стоят потери Украины от взрыва Каховской ГЭС. А это десятки населенных пунктов и десятки тысяч людей, пострадавших и лишившихся всего.Зеленский на эту тему уже тоже провел заседание своего Совета нацбезопасности, на котором радостно констатировал присутствие главкома ВСУ Валерия Залужного, который слюни не пускал и металлическую пластинку на башке не трогал, сидел тихо, не отсвечивал и в руководители хунты пока не лез. И убедился, что нет еще одного потенциального сменщика у руля – начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова, который крайне нервно отреагировал на попадание в здание ГУР российской ракеты и, может быть, даже тоже пребывает сегодня в состоянии овоща. А то и вообще уже на небесах, как пишут некоторые СМИ в Украине.Это наполняет тихой радостью взлохмаченные тревогой сердца и Зеленского, и его ближайшего окружения, которое так же, как и шеф, боится, что его подвинут, а то и вообще отгонят от корыта.Зеленский на заседании СНБОУ уже сказал, что Каховскую ГЭС взорвала Россия. Но, как заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, "из-за подрыва Каховской ГЭС" и затопления значительно территории вместе с людьми никто не отменит начавшегося дурацкого "контрнаступа", а только может скорректировать его планы. "Стратегически это ничего не изменит, а наоборот -- побуждает желание скорее деоккупировать Украину", -- сказал он.При этом Подоляк сказал, что "подорвать Каховскую ГЭС могла 205 мотострелковая часть ВС РФ". Что должны означать эти слова и цифры, знает, наверное, только лечащий врач Подоляка, но они должны, видимо, показать, на каком основании сам Подоляк считает себя умным. От страха получилось все неубедительно, но симптоматично.Однако в это трудно поверить, но настрой киевской власти на продолжение "контрнаступа" -- это именно то, что от него, походу, требуют Вашингтон с Пентагоном.И я вот о чем: первые два дня "контрнаступа" показали – он не получается. Во всем. ВСУ сначала вроде бы вклинились в позиции сил СВО, потеснили их сантиметров на 15-20 и даже заняли полсела Новодонецкого. Однако потом что-то пошло не так. ВСУ были отброшены почти везде, потеряли много техники и живой силы, и решили, что нужно бороться по-иному – создавая катастрофы. И взорвали Каховскую ГЭС. А че? Чем не "пэрэмога" ВСУ, когда весь мир пристально следит за эколого-гуманитарной катастрофой, а не за катастрофическими провалами и поражениями укро-неонацистов.Однако Вашингтон, поддержав в ООН украинскую версию взрыва каховской дамбы, на самом деле гонит ВСУ на поле боя и требует побед там. Именно там! Представитель Белого дома Джон Кирби 6 июня сего года заявил, что США не могут подтвердить причастности России к инциденту с дамбой. Он так и сказал: "Мы видели сообщения, мы сделаем все возможное для оценки этих сообщений и работаем с украинцами для сбора данных. Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации".Это – как острый пистон в коллективное мягкое седалище деятелей украинского неонацистского режима. Но это НЕПРЕДАТЕЛЬСТВО единой линии Киева и Вашингтона по обвинению России во всем, что происходит в мире негативное. Это ПРИКАЗ ИДТИ НА ПОЛЕ БОЯ И ВОЕВАТЬ ТАМ, добиваясь победы. Чтобы можно было оправдать те грандиозные поставки оружия и техники, что уже отправлены в Украину. И те, что еще планируются, – истребители F16, дальнобойные ракеты, возможно, тактические ядерные заряды, еще больше танков, артиллерии и снарядов, компоненты для "грязных бомб", такие-сякие корабли на Черном море, то да се.Зачем это нужно Западу и конкретно США? Очень просто – им нужна передышка, время для того, чтобы собраться с силами и еще больше подготовиться. К войне, разумеется.Как вам, например, такой фактик: на текущий момент в так называемом "гиперзвуковом клубе" из стран, обладающих гиперзвуковым оружием, официально состоят: Россия с "Кинжалом", Китай с DF-17, Северная Корея с "Хвасон 8" и Иран с "Fattah". США же также войдут в гиперзвуковой клуб, но в течение 1-2 лет США.Вот эти полтора-два года и должна дать американцам неонацистская Украина Зеленского и всяких его подоляков. Они и стараются и будут стараться, до победы СВО, разумеется.А пока же только г-н Небензя в ООН призывает разобраться и намекает на возможный рецидив на Запорожской АЭС: "Вызывает глубокое недоумение, что Секретариат ООН каждый раз открещивается от осуждения атак киевского режима, ссылаясь на недостаток информации, как, например, по поводу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, хотя всем очевидно, с какой стороны они происходят. Призываем Генерального секретаря ООН дать, наконец, объективную оценку террористическим действия киевского режима и осудить их. Настаиваем на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС".Услышал пока только Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который написал в Twitter, что его организация усилит присутствие на Запорожской АЭС: "На фоне вызывающих обеспокоенность событий, связанных с разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС", заявил он.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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