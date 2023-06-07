https://ukraina.ru/20230607/1046976662.html

Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского - 07.06.2023 Украина.ру

Секретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

Во вторник 6 июня на Украину с двухдневным визитом приехал посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи, глава посреднической миссии Ватикана по прекращению конфликта на Украине. С ним встретился Зеленский, а в дальнейшем, по сообщениям западных СМИ, кардинал хочет посетить Москву и встретиться с российским руководством.

2023-06-07T04:38

2023-06-07T04:38

2023-06-07T04:51

эксклюзив

папа римский

ватикан

владимир зеленский

украина

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Дзуппи - выходец из римской группы "Мира и справедливости", которая вела посреднические действия во время гражданской войны в Мозамбике в 1992 году.Хотя папа Франциск сейчас находится на лечении, но Ватикан не прекращает попыток стать очередным миротворцем, что, в случае успеха, добавляет политические очки. Ранее в Ватикане несколько раз заявляли о работе некой секретной миротворческой миссии одновременно в Киеве и Москве.Со своими мирными предложениями уже выступали европейские лидеры, Китай, Турция, Бразилия и ряд африканских государств. Однако пока позиции сторон диаметрально противоположные. Зеленский даже созывает некий "саммит мира" в июле, чтобы вместе с западными странами заявить в очередной раз, что мир возможен только на условиях Украины и никакие иные мирные планы для него неприемлемы, а это предполагает вывод российских войск с новых территорий и из Крыма, а так же миллиардные репарации Росси в пользу Украины и суд над руководством РФ. Украинские политики называют это "справедливым миром", противопоставляя всем иным миротворческим планам, которые учитывают интересы РФ.Главной целью визита кардинала является, как сообщает Ватикан, внимательное выслушивание украинской власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержки жестов гуманности для ослабления напряженности.В этот раз тоже миссия Ватикана, можно сказать, успехом не увенчалась. Зеленский заявил посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским". По его словам, "прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира". У Зеленского явно какие-то свои понятия о мире или слова он трактует нетрадиционным способом ведь мир – это, прежде всего, прекращение огня.Поскольку Зеленский находится под ручным управлением Лондона и Вашингтона, любые мирные инициативы Китая или Ватикана обречены на провал. Мало того, украинские власти или какие-нибудь проукраинские активисты уже не единожды провоцировали Ватикан и подставляли папу Франциска.В начале июня, например, некий мужчина осквернил главный католический собор, взобравшись абсолютно голым на алтарь собора святого Петра в Риме. По данным итальянских СМИ, тем самым он хотел привлечь внимание к судьбе украинских детей, "страдающих от российских обстрелов". Полиция сомневается в его психическом состоянии, так как он до крови расцарапал ногтями собственное тело.В мае в Ватикане Зеленский оконфузился с подарком папе римскому, которому преподнес икону Богоматери с Христом-младенцем, изображённым на остатках бронежилета одними очертаниями и чёрным пятном, что с точки зрения католической церкви является кощунством. Сам папа римский в своих заявлениях пытается просочиться между каплями. Он то говорит, что конфликт на Украине вызван "лаем НАТО у дверей России", то называет самыми жестокими чеченцев и бурятов, вторя украинской пропаганде и забывая о христианских принципах равенства народов. "Нет ни эллина, ни иудея", - гласит послание апостола Павла.В прошлом году после постановочной провокации в Буче, посол Украины в Ватикане тоже подставил папу Франциска, передав ему украинский флаг якобы из Бучи. Папа поцеловал флаг, вероятно, даже не зная содержания надписи на нем. На флаге было написано "4-я казацкая сотня Майдана". Эта группировка боевиков националистов прославилась еще в 2014 году жестокими нападениями даже на других участников Майдана.Ранее Папа Римский Франциск назвал конфликт между РФ и Украиной "политической проблемой", а мир - возможным только при их контакте. В отношении отказа Зеленского от посредничества Ватикана в урегулировании конфликта с Россией Франциск отметил, что "за ними стоят вся Европа и США". Однако Зеленский достаточно резко ответил Ватикану, заявив, что Украина не нуждается в посредниках для переговоров. "При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", – сказал он в эфире программы на гостелевидении RAI. На вопрос, будет ли он готов в случае необходимости говорить с российским президентом Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что говорить с российским лидером "не о чем"."Иными словами Зеленский фактически пожурил Папу Римского за "отклонение от линии партии" (то есть Евросоюза и НАТО) и призывы к установлению мира, а не полной и безоговорочной победе над Россией", - комментировал итоги визита Зеленского в Ватикан украинский Telegram-канал Klymenko-Time.Находясь в Ватикане, Зеленский нарушил сразу несколько норм этикета на встрече с папой римским Франциском. Во-первых, он не пропустил понтифика вперед, когда входил в его кабинет. Во-вторых, пока глава католической церкви все еще стоял, президент Украины уже уселся в кресло и не поднялся из него, даже когда один из советников папы подошел пожать ему руку. Кроме того, Зеленский приехал на встречу в Ватикане в обычном свитере. Все эти детали не прошли мимо внимания итальянской и католической прессы. Украинский Telegram-канал "ЗеРада" обращал внимание на явное неуважение Зеленского к Папе Римскому. "Зеленский в своем образе уже сломал много правил этикета. Понятно, что он думает, что ему можно зайти в кабинет перед Папой, сесть пока тот еще стоит и т.д. Понимаете, Ватикан - очень древняя структура и крайне эффективная. Зеленскому все бы простили, если бы Папино посредничество не было отвергнуто в такой форме", - пишет "ЗеРада".Итальянская пресса также сообщала в мае, что Ватикан и лично Папа Римский сильно расстроены позицией Зеленского, поставившего на свое контрнаступление всё, включая жизни многих людей. Газета il Fatto Quotidiano утверждает, что главная мысль, которую папа пытался донести до Зеленского: "Поставки оружия убивают надежду на мир". При этом пресловутую "Формулу мира", которую Зеленский пытался навязать папе, газета прямо называет "провокацией".О том, что Зеленский не пойдет ни на какие переговоры сообщала во время недавнего саммита "Большой семерки" итальянская газета Corriere della Sera. По словам авторов, Лидеры стран G7 не хотят начинать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана. И члены G7 озабочены тем, как убедить третьи страны не помогать России. Иными словами, посредством Зеленского Лондон демонстративно унижает Ватикан, а вместе с ним и ряд католических стран Латинской Америки.

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эксклюзив, папа римский, ватикан, владимир зеленский, украина