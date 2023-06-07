https://ukraina.ru/20230607/1046982864.html

Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит

Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит - 07.06.2023 Украина.ру

Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит

После уничтожения дамбы Каховской гидроэлектростанции ниже по течению произошла настоящая экологическая катастрофа. Целый ряд населенных пунктов Херсонской области был затоплен. Началось всё с Новой Каховки

2023-06-07T10:50

2023-06-07T10:50

2023-06-07T10:50

эксклюзив

новая каховка

украина

спецоперация

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Вечером 6 июня на улицах постоянно обстреливаемого города на удивление людно. Местные жители группами по три-четыре человека идут по своим делам, останавливаются, обсуждают что-то, видим их из окна нашей машины, которая только что въехала в город.Выехав утром из Донецка, мы прибыли в Новую Каховку под самый комендантский час, который тут наступает в 20:00. После этого времени движение транспорта на дорогах запрещено.К взорванной дамбе нас не пустили - кордоны военных остановили машину задолго до того, как она показалась. Пришлось вернуться и попытать удачи в городских кварталах.РазливРазлив встретил нас уже на подъезде к Парку культуры и отдыха. Из арки центрального входа на Днепровском проспекте постоянно прибывала вода и плескалась уже примерно в сотне метров от нее. Кое где тротуары оставались сухими, так как были заметно выше проезжей части.Что интересно, за полчаса, которые провели в городе, мы не встретили людей, собиравшихся его покидать. В Новую Каховку прибыла колонна автобусов для эвакуации, однако желающих уехать не нашлось.Перекинувшись парой слов с людьми в Новой Каховке, я понял, что они давно все для себя решили. Это их родной город, здесь они родились и прожили большую часть жизни. И здесь они готовы ее закончить, если так решит судьба.Всего один раз нам удалось встретить кого-то, кто выглядел младше 50 лет. Два мопеда, на каждом из которых за рулем был молодой парень, а за спиной - девушка, крепко вцепившаяся в своего кавалера.Они ехали в Новую Каховку со стороны трассы, соединяющей Херсон с Мелитополем. Последняя девушка, практически подросток, с вызовом смотрела на наш бронированный микроавтобус. В подобных машинах чаще ездят военные, а не представители мирных профессий.Сразу вспомнилось, как в прошлом году в Херсонской области общался с задержанными наводчиками, которые отправляли ВСУ координаты блокпостов и инфраструктурных объектов, занятых ВС РФ.Как они рыдали, падали на колени перед родственниками своих односельчан, погибших после неизбирательных украинских ракетных ударов по наводке этих "украинских патриотов". И как соседи, у которых погибли дети, требовали их смерти.Дай бог, чтобы встретившиеся нам в Новой Каховке юные байкеры не оказались такими же "героями", гоняющимися за адреналином и подачками киевского режима - обычно за координаты блок-поста перечисляли по несколько сотен украинских гривен.Одинокая эвакуацияПрождав желающих покинуть город на автовокзале, вереница автобусов отправилась в обратный путь пустыми.Вынуждены были уехать и мы - после многократных предупреждений военных и канонады разрывов неподалеку.Нам сказали, что в вечернее время здесь становится весьма "жарко" - ракета или снаряд могут прилететь в любой момент, и настоятельно потребовали покинуть территорию.На обратном пути нам попались еще несколько колонн автобусов, двигавшихся в сторону Геническа и Мелитополя. Десятки машин были пустыми, и только в одном еле тащившемся автобусе промелькнул силуэт одинокой пассажирки.В темном салоне крупная женщина, устало сгорбившись и сложив руки на коленях, сидела на кресле, развернутом перпендикулярно движению и лицом к нам, обгонявшим автобус. Закатный свет осветил ее со спины, оставляя лицо в тени.Почему она решила уехать именно сейчас? Почему не уезжала раньше? Почему она одна? Все эти вопросы так и останутся без ответа.Тем временем тяжелые военные будни продолжаются. Украинское наступление на всех участках фронта захлебнулось, подрыв Каховской плотины не принес Киеву никаких дивидендов.От масштабного бедствия страдают мирные жители. Но они несмотря ни на что остаются в своих домах и надеются на то, что рано или поздно эта война закончится, и начнется долгая и кропотливая работа по восстановлению разрушенного.

https://ukraina.ru/20220822/1037921710.html

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Василий Ткач https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182895_212:0:688:476_100x100_80_0_0_72a7b771fdfc1985318d75c67daa3333.jpg

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эксклюзив, новая каховка, украина, спецоперация