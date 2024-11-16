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Кто из них Черчилль, а кто Франко? Почему из Украины хотят сделать Афганистан и Пашинян в роли Моисея

Кто из них Черчилль, а кто Франко? Почему из Украины хотят сделать Афганистан и Пашинян в роли Моисея - 16.11.2024 Украина.ру

Кто из них Черчилль, а кто Франко? Почему из Украины хотят сделать Афганистан и Пашинян в роли Моисея

Политики любят яркие сравнения. Но не всегда хватает ума и знаний. Давайте посмотрим, с кем сравнивали и что наговорили они на минувшей неделе?

2024-11-16T08:20

2024-11-16T08:20

2024-11-16T08:20

эксклюзив

черчилль

анна франк

владимир зеленский

дональд трамп

никол пашинян

ес

нато

армения

сша

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Главное событие ноября - выборы президента США. Какие мнения на этот счёт в Евросоюзе?Самые разные и даже, можно сказать, противоположные. Давайте познакомимся с некоторыми из них. А также узнаем: Почему опять хамит Зеленский? Как Кая Каллас хочет превратить Украину в Афганистан? И каковы ошибки коллективного бессознательного армянского народа?Но сначала - о том, что говорят "старый" и "новый" дипломаты ЕС.Второй генерал ФранкоЖозеп Боррель, "главный дипломат" ЕС, уходит с 1 декабря в отставку. Поэтому, наверное, он решил, что может говорить всё, что он думает. И назвал Трампа "вторым Фра́нко". Имеется в виду, конечно, генерал, диктатор Испании."Соединённые Штаты при Трампе - это уже не те США, которые были при Обаме. Трамп похож на Фра́нко. Единственная разница между Трампом и Франко заключается в том, что Трампа выбрали граждане США."Видный дипломат решил зачем-то обозвать Трампа, и провести сомнительные исторические аналогии.Отважный пенсионер даже сумел развить свою мысль дальше и сказал, что у Европейского союза есть план.У них есть даже стратегический план!Он заключается в том, чтобы "взять свою судьбу в свои руки".Боррель, автор фразы про то, что ЕС - это "райский сад", явно не очень рад выбору американского народа. Старина Жозеп не любит Дональда Трампа, это очевидно.Но ему всё равно, Жозеп Боррель через буквально две недели может спокойно начинать писать мемуары.А вот остальные? Парламентарии и чиновники переобуваются на ходу.Чего стоит один премьер Польши Туск, который теперь утверждает, что никогда не говорил о том, что "Трамп - агент Кремля, завербован российскими спецслужбами".Вот так просто и элегантно вышел Туск, кстати, тоже Дональд, из этой неприятной коллизии. А журналистка, задававшая вопрос, уже получила уведомление, что на встречи с Туском её больше не будут пускать.У остальных же стадия торга и депрессии перейдёт скоро в стадию принятия.А у некоторых стадия принятия уже сменилась стадией восхищения.Как ни странно, хорошую скорость показала самая медлительная страна Европы - Эстония.Глава МИД Эстонии оценил вполне вовремя и верноподданически:"Трамп - Черчилль нашего времени"Черчилль? Ну что ж.Эстонский дипломат наверняка хотел польстить Трампу. Но все, кто знает историю, помнят, конечно, чем закончилось правление Черчилля.Поскольку именно при нём Великобритания перестала быть "империей, над которой никогда не заходит Солнце", отношение к самому политику в Англии остаётся неоднозначным.Возможно даже, что Черчилль был поставлен "мировыми планировщиками" для развала Британской империи.Пусть так и будет! Трамп - новый Черчилль.Но постойте! Уже ведь есть один "Черчилль"! Это же Зеленский. Его совсем недавно так назвал Борис Джонсон.Выходит, в мире теперь два Черчилля. Трамп и Зеленский.Кая и боль КитаяА на смену Боррелю скоро придёт новый потрясающий дипломат. Кая Каллас, бывший премьер Эстонии.На прошедшей неделе Кая отвечала несколько часов на вопросы европарламентариев. 21 ноября ее, скорее всего, утвердят в новой должности.Разумеется, она сказала, что "выросла за железным занавесом" и что Эстония всё-таки смогла "сбежать из советской тюрьмы".Также она обозначила свои приоритеты: "победа Украины" и наращивание военного потенциала стран ЕС "по стандартам НАТО".Всем понятно, что скрывается за этими словами: деньги из Европы потекут в карманы военных производителей, поставщиков НАТО.Кроме того, Кая планирует "изымать активы России", "рано или поздно использовать сами замороженные средства, а не только доходы", "ограничивать европейские компании в связях с Россией".И Китай тоже еще "должен почувствовать боль и заплатить высокую цену" за сотрудничество с Россией.Да, "хороший" дипломат пришёл на службу.Как еще раньше высказался о её кандидатуре Дмитрий Песков:"Госпожа Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей."Все планы бюрократов ЕС о "смертельных санкциях" против России привели только к падению производства и уровня жизни в самой Европе.Как считает наш известный экономист Михаил Хазин, реальные темпы падения экономик стран ЕС в этом году - 1 процент в месяц.Кая отлично поддержит этот тренд. Жаль только Украину, которую Европа, видимо, приготовилась доедать дальше.Кая Каллас: как в АфганистанеПретендент на пост главы МИДа ЕС Кая Каллас сказала также, что хотела бы, чтобы "конфликт на Украине завершился как в Афганистане."Кая - бывшая премьер, не работавшая нигде ни одного дня, кроме как депутатом и премьером (по протекции своего папы, который был премьером до неё).Из Эстонии её выгнали, даже до эстонцев наконец дошло, что с Каей что-то не так. Но тут же ей нашли прекрасное место в высшем бюрократическом эшелоне ЕС.Так же, как Рютте, премьер Нидерландов, который проиграл выборы. Но чьи-то заботливые руки подхватили Рютте и усадили в кресло главы НАТО.Но что же так привлекает Каю в Афганском конфликте? Она хочет, чтобы на Украине к власти пришли талибы? Или чтобы США бежали с Украины, как бежали из Афганистана, роняя сторонников с крыла самолёта?Также, как и Кая Каллас, завершения войны на Украине не хочет ещё один человек. Это, конечно, её друг Зеленский.Поэтому он и хамит лидерам других стран, в своей привычной нагловатой и развязной манере, выступая и на Украине и за рубежом.Вы видели?"Вы видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел. Его зовут президент Зеленский."Это сказал премьер Словакии Роберт Фицо."Президент Зеленский шокирован тем, что Трамп победил и что помощь со стороны США может закончиться," - добавил Фицо.Премьер Словакии наблюдал Зеленского на встрече в Будапеште.Там "нелегитимный" устроил безобразную истерику, как он умеет. Не подписал документ о двустороннем сотрудничестве с Венгрией."В документе нет на сегодня поддержки Украины в НАТО со стороны Венгрии. И так, как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка."Венгерская сторона объяснила, почему нет "поддержки Украины в НАТО": это может привести к третьей мировой войне. Но Зеленский был неумолим.Еще один "дипломат".Недопустимый и развязный тон Зеленского объясняется довольно просто. Это не только истерика.За Зеленским и его требованием "ну дайте хоть приглашение в НАТО" стоит огромное военное лобби США.Как обычно, речь идёт о деньгах. Как только Украина получит приглашение в НАТО, можно будет начинать осваивать бюджеты.Огромные суммы пойдут на перевооружение Украины, так как все её военное снаряжение должно будет соответствовать "стандартам НАТО ".Перевооружение! Бюджеты! Вот это всем и нужно.Заодно Зеленский нахамил Виктору Орбану, почти прямо заявив, что тот - болтун."Лидер, который предлагает прекращение огня, но выступает против гарантии безопасности - это просто оратор."Мой друг!А премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, как проходил его визит на Украину:- Я сказал их президенту: "Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, я готов помочь вам. Готов посодействовать прекращению огня. А затем помочь достичь приемлемого мира."- Но Зеленский ответил: " Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне."- После этого я сказал: "Спасибо, президент. Моя миссия завершена."И на своей волне, как обычно, выступил президент Армении Пашинян. Он, кстати, сбрил бороду! Это то, что сейчас больше всего обсуждается в Армении.А Пашинян решил выступить пока что в роли психоаналитика.Коллективное бессознательное армянского народа- Наше коллективное социальное мышление по сути сегодня антигосударственно. Подсознание каждого из нас настроено против государства, - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении.Главная проблема, по словам Пашиняна - за 600 лет независимым государством Армения была только 35 лет."Наша сегодняшняя социальная психология сформировалась в тот период, когда мы не имели независимого государства, а были колонией".Пашинян не говорит прямо, но совершенно очевидно, что "колонией", по его мнению, Армения была во времена СССР и Российской империи.А с тех пор "несмышлёныши" армяне, за 35 лет, так и не удосужились научиться независимому мышлению.Это конечно же, неправда. Но надо заметить, это единый нарратив для всех стран бывшего СССР - от Украины до Армении. Создан и выдан всем под копирку в окошечке американского посольства. Нарратив, дискурс, он же сюжет такой:Как объяснить, что народ против решений сегодняшней власти? Просто обьяви это "наследием СССР".Об этом твердят все, от Украины, до Эстонии и Армении: страшное иго "колониального прошлого", когда были построены промышленность, культура и наука в этих ныне "независимых " образованиях, не дает им жить. Просто до сих пор задыхаются!Пашинян даже не замечает, видимо, как унижает свой народ, называя его не умеющим думать самостоятельно. 35 лет он, как Моисей, водит армян по тропам независимости, и без толку.А суть его высказываний о "коллективном колониальном бессознательном" проста.В Конституции Армении 1990 года Арцах (Нагорный Карабах) является частью Армении. Надо от этого отказаться, проявив тем самым "антиколониальное мышление."Сможет ли Пашинян изменить "коллективное бессознательное" армян?О психологическом состоянии Владимира Зеленского - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"

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