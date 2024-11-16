https://ukraina.ru/20241116/1051580359.html

Александр Меншиков: "полудержавный властелин" и Украина

Александр Меншиков: "полудержавный властелин" и Украина - 16.11.2024 Украина.ру

Александр Меншиков: "полудержавный властелин" и Украина

Александр Меншиков в современной Украине приравнен к числу страшнейших преступников за "акт геноцида" – сожжение Батурина. Уже это достаточное основание для того, чтобы отдельно поинтересоваться его биографией. Не может же быть такого, чтобы украинские идеологи ругали кого-то не стоящего… Однако, персонаж этот однозначной оценке не подлежит

2024-11-16T08:04

2024-11-16T08:04

2024-11-16T08:04

история

история

история украины

история малороссии

гетманщина

мазепа

петр i

xviii век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051580032_0:0:934:526_1920x0_80_0_0_08642026fe7e921b72239d0a018f76de.jpg

Меншиков родился, по общепринятой версии, 16 ноября 1673 года. То, другое и третье не точно – всё же не царский отпрыск, гарантий точности фиксации даты – никаких.Безродность его, однако, условная. Меншиков действительно долго потом боролся за то, чтобы найти хоть какие-то благородные корни и, в конце концов, просто купил справку в Прибалтике. Но он был лично свободным, как минимум – купеческим сыном. Возможно даже дворянином (шляхтичем скорее), просто не имевшим доказательств своего происхождения.Примерно в 1687 году он стал денщиком царевича Петра Алексеевича, позже – другом и фаворитом. Ему поручались весьма важные должности, в частности он был президентом Военной коллегии в 1719-24 годах (т.е., на завершающем этапе Северной войны и сразу после неё), а также Петербургским генерал-губернатором в 1703-24 и 1725-27 годах.Тем не менее, назвав Меншикова в "Полтаве" "полудержавным властелином" Пушкин допустил некоторый анахронизм. При живом Петре Меншиков никогда не был не только полудержавным, а вообще каким-либо "властелином". Он был только одним из петровских "эффективных менеджеров", пусть и наиболее значимых на некоторых этапах.Тут следует обратить внимание на разрыв в исполнении обязанностей столичного генерал-губернатора – буквально накануне смерти императора. Формально это было связано с заболеванием (Меншиков страдал болезнью, которую сейчас определяют как туберкулёзный артрит), но, фактически, по мнению историка Николая Павленко, фаворит своей коррупцией превысил все пределы императорского терпения и его ожидали репрессии… С 1714 года он почти постоянно находился под следствием по тем или иным делам. В 1723 году он даже был лишён по суду части своих малороссийских поместий (тех, которые были реквизированы у Мазепы).Де-факто Меншиков возглавил государство после воцарения Екатерины I, которая и стала императрицей благодаря вмешательству гвардии, выполнявшей приказы Меншикова. Де-юре он собирался закрепить этот статус выдав свою дочь Марию за императора Петра II, но не успел реализовать свой план.Впрочем, поговорим о Малороссии.Судя по всему, Меншиков заинтересовался малороссийскими делами примерно в то же время, что и царь, а именно – в августе 1689 года, во время попытки переворота, осуществлённой сторонниками царевны Софьи. В это время в Москве был с визитом гетман Иван Мазепа. Его небезосновательно считали человеком, близким к фавориту царевны боярину князю Василию Голицыну. Он, однако, не спешил выступить в поддержку царевны (скорее всего, просто не был уверен, что действия главы Стрелецкого приказа Фёдора Шакловитого действительно санкционированы Софьей), что сыграло свою роль в крахе мятежа. Возвышению Мазепы способствовало и то, что он был одним из немногих природных европейцев (как же – придворный самого польского короля!) в российской верхушке.Интерес Меншикова был до поры до времени теоретическим, тем более, что положение Мазепы было выше его. Практический характер интерес это приобрёл с 1699 года, когда после смерти Франца Лефорта Меншиков выдвинулся из числа просто друзей в первые помощники царя.В 1706 году он посетил Малороссию вместе с царём – он придерживался мнения, что шведы двинутся на Украину и настоял на укреплении юго-западной границы. В частности, по его совету Пётр заложил Печерскую крепость.Пётр отдал под команду Меншикова малороссийское войско во главе с гетманом Мазепой. Князь Борис Куракин считал, что гетман был обижен этим обстоятельством. Сохранилась переписка 1707-08 годов между гетманом и Меншиковым, которая производит странное впечатление. Достаточно сказать, что в первых письмах Мазепа обращается к Меншикову "государь мой и любезный брат Александр Данилович", в последних – "светлейший и превосходителнейший Римского и Российского государств Ижерский князь господине господине и любезнейший мой брате". Сам тон посланий становится подобострастным.Этому было много причин: и получение в 1707 году Меншиковым титула светлейшего князя Ижорского, что возвышало его над гетманом; и то, что многоопытный гетман раскусил падкого на лесть фаворита; и то, что Мазепа в это время уже вёл переговоры с шведским и польским королями.Скорее всего отношения между гетманом и фаворитом приобрели коррупционный характер где-то в это время. Разумеется, дары имели место быть и ранее, но существует трудноуловимая грань между обычными подарками, без которых тогдашняя бюрократия не работала, и прямым подкупом.После измены Мазепы Меншиков сыграл действительно выдающуюся роль в Полтавской кампании.Во-первых, он совершил рейд на Батурин, взял его штурмом, сжёг крепость и склады, а пушки доставил в Глухов. Это был страшнейший удар по Карлу XII, который свою артиллерию растерял, а артиллерийское подкрепление, которое вёз из Прибалтики Левенгаупт, было отбито у него при личном участии того же Меншикова в битве при Лесной. При Полтаве у шведов было всего 4 пушки против примерно ста русских.Во-вторых, после Полтавской битвы он возглавил погоню за королём и гетманом. Не догнал, но по пути у Переволочной пленил всё шведское войско.После этого влияние Меншикова на малороссийские дела возросло чрезвычайно. Ему была подарена немалая часть владений Мазепы, бывшего на тот момент богатейшим человеком на Украине. Все казацкая старшина, включая нового гетмана Ивана Скоропадского, стремилась завязать с временщиком близкие отношения, одаривая его деньгами и имуществом.Петра раздражала неэффективность гетманского правления и его злоупотребления. В мае 1722 года была учреждена Малороссийская коллегия, которую возглавил бригадир Степан Вельяминов. После смерти Скоропадского (в июне того же года) новый гетман не избирался, наказным гетманом (т.е. – исполняющим обязанности) стал Павел Полуботок.Тут интересы Меншикова совпали с интересами казацкой старшины, он заключил союз с Полуботком и активно начал интриговать против Вельяминова. Для Полуботка это закончилось плохо – в 1723 году он был арестован за коррупцию и в следующем году умер в Петропавловской крепости.Меншиков же добился своего благодаря почти неограниченному влиянию на малолетнего императора Петра II в 1727 году. Как писал Николай Карамзин: "теперь он расчёл, что ему будет выгодно приобресть себе благодарность и расположение малороссиян, и в этих-то видах, именем государя, приказал уничтожить малороссийскую коллегию. Дан был указ выбрать гетмана и всю генеральную и полковую старшину, дозволялось и наперёд выбирать их вольными голосами из малорусских жителей, только никак не из жидов". Гетманом стал Данила Апостол.Триумф временщика продолжался недолго. В сентябре 1727 года он был сослан, а в ноябре 1729 года – скончался в ссылке. После ареста у него только в Малороссии были конфискованы 99 деревень (вероятно – хуторов), 88 сёл, волость и два города. В числе последних – Батурин, якобы самим же Меншиковым полностью уничтоженный, и Почеп, который позже оказался в составе Брянской области. С последним связно "почепское дело" – тяжба между Меншиковым и местными казаками, продолжавшаяся с 1720 года и до самой смерти Петра.Александр Данилович был человеком неоднозначным.С одной стороны, как ближайший друг царя-реформатора и, главное, действительно талантливый полководец, внёс огромный вклад в петровские реформы и войны. В частности, Полтавская победа в значительной степени была предопределена действиями Меншикова, который управлял сосредоточением российских войск и не дал подготовиться к битве шведам.С другой стороны, интересы Меншикова на Украине носили преимущественно коррупционный характер. Подыгрывая не лучшим склонностям казацкой старшины, он вряд ли способствовал развитию Гетманщины и её интеграции в российское государство.P.S.: Светлейший князь Александр Данилович Меншиков грамоте обучен не был. Из его литературного наследия до сегодня известны только подписи. Это не помешало ему стать членом Королевского общества (академии наук), причём приглашение было подписано самим сэром Исааком Ньютоном. За какие научные заслуги светлейший был удостоен этой чести науке неизвестно. Известно, однако, что скромностью он не отличался, но описанный выше факт стал известен только при разборе его архивов.

https://ukraina.ru/20230708/1047848996.html

https://ukraina.ru/20230708/1047823141.html

https://ukraina.ru/20240815/1024628204.html

https://ukraina.ru/20191214/1025944852.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история украины, история малороссии, гетманщина, мазепа, петр i, xviii век