https://ukraina.ru/20241116/1058929360.html

Сырский не удержит Курскую область, но если перестать стрелять — ВСУ там останутся

Сырский не удержит Курскую область, но если перестать стрелять — ВСУ там останутся - 16.11.2024 Украина.ру

Сырский не удержит Курскую область, но если перестать стрелять — ВСУ там останутся

Чем Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается. Так что Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска из Курахово

2024-11-16T05:50

2024-11-16T05:50

2024-11-16T05:50

новости

курская область

россия

донбасс

александр сырский

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт также отметил, что депутат Рады Марьяна Безуглая, которая заявила, якобы главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области, не солгала. У него нет возможностей удержать фронт.“Чем Сырский должен удержать Курскую область? Красивыми жестами? Заклинаниями? Он не может удержать фронт в Донбассе и под Купянском, хотя старается. Так что Безуглая с таким же успехом может сказать, что Сырский готовится выводить войска из Курахово”, — добавил он.Если ВС РФ не будут их оттуда выбивать, то ВСУ никуда и не уйдут.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин тоже прокомментировал ситуацию на Курском направлении."В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей", — рассказал Линин.По его словам, ВСУ не умеют отступать: у них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий, то есть отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению."То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет", — заключил Линин.Подробнее об этом — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронкуБывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, обратил внимание, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.По его словам, заявления Безуглой говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние.“Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению, а Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему”, — аргументировал свою точку зрения Самойлов.Он считает, что уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта, подчеркнул эксперт.Более подробно об этом — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУРанее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона.Она также упомянула, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Об этом — Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответилПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами

https://ukraina.ru/20241115/1058926490.html

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новости, курская область, россия, донбасс, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, детали