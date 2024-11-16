https://ukraina.ru/20241116/1058956907.html
Главное за ночь 16 ноября
Главное за ночь 16 ноября - 16.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 16 ноября
Над территорией России за прошедшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 20 БПЛА ликвидировали над территорией Курской... Украина.ру, 16.11.2024
2024-11-16T09:07
2024-11-16T09:07
2024-11-16T09:07
новости
россия
курская область
брянская область
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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Над территорией России за прошедшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 20 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области, по 1 БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.Удар нанесен по ж/д узлу в Одесской области, нарушена цепь поставок военных грузов из Румынии, сообщили РИА Новости в подполье.Обстановку с фронта докладывает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области ВСУ ведут маневренную оборону, сообщалось о неудачной контратаке противника возле Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские войска продолжают накаты в районе Плёхово. Идут встречные бои;Так, группировка войск "Север" сообщает, что наши штурмовые группы с тяжелыми боями продвинулись в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. В районе н.п. Дарьино отражено 2 контратаки 36 обрмп ВСУ. Сорвана попытка переброски подкреплений на пикапах из района н.п. Журавка. В районе н.п. Новоивановка сорвана попытка выдвижения 2 штурмовых групп 47 омбр;- в Купянске подразделения ВС России после массированной артиллерийской подготовки закрепились на сахарном заводе, пишут о множестве дронов противника в воздухе;- на Покровском направлении отмечается наше продвижение на запад от Новоалексеевки и к Юрьевке;- на Кураховском направлении наши войска подошли к н. п. Берестки, закрепившись на подступах с северо-востока. После занятия Бересков село Новая Ильинка будет отрезана, что прекратит снабжение Курахово через дамбу, соединяющую эти два населённых пункта;- с Времевского направления сообщают об отражении контратаки противника и успешном закреплении наших парней в Ровнополе и продвижении к Новодаровке.МККК работает над вопросом возвращения 23 россиян, вывезенных при нападении ВСУ с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве. Делегация МККК в российской столице, как указали там, находится в контакте с Москальковой по этому вопросу.Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, представлявшую его в предвыборной кампании.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, брянская область, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Курская область, Брянская область, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО
Над территорией России за прошедшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 20 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области, по 1 БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.
Удар нанесен по ж/д узлу в Одесской области
, нарушена цепь поставок военных грузов из Румынии
, сообщили РИА Новости в подполье.
Обстановку с фронта докладывает ТГ-канал "Два майора":
- в Курской области ВСУ ведут маневренную оборону, сообщалось о неудачной контратаке противника возле Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские войска продолжают накаты в районе Плёхово. Идут встречные бои;
Так, группировка войск "Север" сообщает, что наши штурмовые группы с тяжелыми боями продвинулись в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. В районе н.п. Дарьино отражено 2 контратаки 36 обрмп ВСУ. Сорвана попытка переброски подкреплений на пикапах из района н.п. Журавка. В районе н.п. Новоивановка сорвана попытка выдвижения 2 штурмовых групп 47 омбр;
- в Купянске подразделения ВС России после массированной артиллерийской подготовки закрепились на сахарном заводе, пишут о множестве дронов противника в воздухе;
- на Покровском направлении отмечается наше продвижение на запад от Новоалексеевки и к Юрьевке;
- на Кураховском направлении наши войска подошли к н. п. Берестки, закрепившись на подступах с северо-востока. После занятия Бересков село Новая Ильинка будет отрезана, что прекратит снабжение Курахово через дамбу, соединяющую эти два населённых пункта;
- с Времевского направления сообщают об отражении контратаки противника и успешном закреплении наших парней в Ровнополе и продвижении к Новодаровке.
МККК работает над вопросом возвращения 23 россиян, вывезенных при нападении ВСУ с территории Курской области в Сумскую область
, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве
. Делегация МККК в российской столице, как указали там, находится в контакте с Москальковой
по этому вопросу.
Трамп
назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, представлявшую его в предвыборной кампании.