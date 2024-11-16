https://ukraina.ru/20241116/1058956907.html

Главное за ночь 16 ноября

Главное за ночь 16 ноября - 16.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 16 ноября

Над территорией России за прошедшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 20 БПЛА ликвидировали над территорией Курской... Украина.ру, 16.11.2024

2024-11-16T09:07

2024-11-16T09:07

2024-11-16T09:07

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Над территорией России за прошедшую ночь уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 20 БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, 11 — над территорией Брянской области, по 1 БПЛА сбито над территориями Республики Крым, Белгородской и Калужской областей.Удар нанесен по ж/д узлу в Одесской области, нарушена цепь поставок военных грузов из Румынии, сообщили РИА Новости в подполье.Обстановку с фронта докладывает ТГ-канал "Два майора":- в Курской области ВСУ ведут маневренную оборону, сообщалось о неудачной контратаке противника возле Ольговского леса. На южном фланге Суджанского направления российские войска продолжают накаты в районе Плёхово. Идут встречные бои;Так, группировка войск "Север" сообщает, что наши штурмовые группы с тяжелыми боями продвинулись в лесных массивах возле н.п. Малая Локня. В районе н.п. Дарьино отражено 2 контратаки 36 обрмп ВСУ. Сорвана попытка переброски подкреплений на пикапах из района н.п. Журавка. В районе н.п. Новоивановка сорвана попытка выдвижения 2 штурмовых групп 47 омбр;- в Купянске подразделения ВС России после массированной артиллерийской подготовки закрепились на сахарном заводе, пишут о множестве дронов противника в воздухе;- на Покровском направлении отмечается наше продвижение на запад от Новоалексеевки и к Юрьевке;- на Кураховском направлении наши войска подошли к н. п. Берестки, закрепившись на подступах с северо-востока. После занятия Бересков село Новая Ильинка будет отрезана, что прекратит снабжение Курахово через дамбу, соединяющую эти два населённых пункта;- с Времевского направления сообщают об отражении контратаки противника и успешном закреплении наших парней в Ровнополе и продвижении к Новодаровке.МККК работает над вопросом возвращения 23 россиян, вывезенных при нападении ВСУ с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве. Делегация МККК в российской столице, как указали там, находится в контакте с Москальковой по этому вопросу.Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Левитт, представлявшую его в предвыборной кампании.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, брянская область, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, нато