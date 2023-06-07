https://ukraina.ru/20230607/1046977016.html

Азовское море окончательно стало внутренним морем России

Азовское море окончательно стало внутренним морем России - 07.06.2023 Украина.ру

Азовское море окончательно стало внутренним морем России

В среду, 7 июня, Совет Федерации проведет заседание, в ходе которого рассмотрит закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.- Это окончательно сделает Азовское море внутренним российским.

2023-06-07T04:50

2023-06-07T04:50

2023-06-07T04:51

эксклюзив

азовское море

украина

россия

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Российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль все выходы к Азовскому морю. Теперь фактически, хоть и не юридически, Азовское море становится внутренним для России и потенциально интересным для привлечения инвестиций во многих сферах. Насколько России важна эта акватория в экономической, туристической и военной сферах – в материале издания Украина. руКраткая история регулирования отношений между РФ и Украиной в Азовском мореДо 2014 года и государственного переворота на Украине отношения в данной акватории регулировались Договором от 2003 года о совместном использовании Азовского моря Украиной и Россией. Но уже в 2015 года Верховная Рада Украины денонсировала это Соглашение в одностороннем порядке, нарушив Венскую конвенцию международных договоров. В самом Договоре было определено, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины, а все вопросы "должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины". Торговые, военные и другие корабли и суда под флагом РФ и Украины пользовались в этой акватории свободой судоходства. Что касается судов третьих стран, то те имели право на проход лишь после согласования с обеими странами и после оформления предварительной заявки.К слову, стороны еще с 2003 года так и не смогли прийти к соглашению по поводу государственной границы акватории в связи с чем постоянно возникали споры, а переговоры были бесконечными. Витала в воздухе также идея о признании Азовского моря международными водами, но Россия отвергла данное предложение.После добровольного ухода Крыма в состав России украинская сторона начала устраивать масштабные провокации, пытаясь заставить РФ вступить в тогда еще неофициальную войну и выставить ее "агрессором", что, собственно, происходит сейчас. Стоит вспомнить как задержание Украиной судов, которые, якобы незаконно посетили Крым, так и рейдерский захват рыбацкого судна "Норд". В том же ряду стоит военная провокация, устроенная бывшим президентом Украины Петром Порошенко в Керченском проливе в 2018 г. Подобные действия привели к значительному снижению грузооборота в портах на Азовском море. По официальным данным, в 2021 году порт Бердянска сократил перевалку грузов на 24,6 процента, до 1,621 миллиона тонн. В Мариупольском морском порту - упал на 2,9 процента, до 6,306 миллиона тонн. При этом во времена СССР грузооборот достигал 17 миллионов тонн, да и само море в первую очередь рассматривалось исключительно как экономическая акватория из-за малой глубины и количества рыбы, избравшей Азовскую акваторию своим ареалом. Кроме того, нельзя не отметить и увеличение числа браконьеров, которые своими неконтролируемыми выловами привели к исчезновению нескольких пород промысловых рыб и нанесли невосполнимый экологический ущерб региону.Но после окончательной потери Киевом частей Херсонской, Запорожской и Донбасса устраивать подобные провокации ныне довольно затруднительно, но, увы, не невозможно.Значение Азовского моря как внутреннего моря РоссииКак уже говорилось ранее, Азовское море в первую очередь должно рассматриваться с экономической точки зрения. Многие эксперты считают, что в ближайшее время восстановится грузооборот судов, появится много государственных программ по разведению промысловых рыб. Также станет возможным пресечение деятельности браконьеров и нанесения ущерба экологии акватории."Трудно представить, как можно регулировать биоресурсы моря, если у него несколько хозяев. Все усилия России в последнее десятилетие, предпринятые для восстановления популяции осетровых и иных пород, сводились на нет масштабным браконьерством Украины. Теперь появится возможность разводить белугу, стерлядь, осетра, сельдь, судака и другую рыбу в естественных условиях и пресекать деятельность браконьеров", - считает заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.Кроме того, нельзя не вспомнить многочисленные в советское время детские лагеря и санатории, которые за время нахождения части побережья Азовского моря в составе Украины были закрыты из-за недостатка финансирования, а также осуществления ряда коррупционных схем по отчуждению государственной собственности в частную. Сегодня у акватории есть все возможности для раскрытия своего мощного потенциала.Конечно, невозможно также отрицать и логистические перспективы. Использование водных путей поможет сбалансировать перегруженные железнодорожные и автомобильные потоки юга России. А кроме того, заход судов в Азовское море теперь будет возможен только после одобрения Россией, что непосредственно окажет влияние на то, под какими флагами будет осуществляться судоходство и рыболовство."Сейчас Азовское море будет использоваться полноценно - и для туристических целей, и с точки зрения транспортных перевозок между регионами (по морю это делать дешевле). Снимется нагрузка на тот же самый Крымский мост. Одни плюсы для нас", - считает политолог Никита Донцов.Естественно, благодаря действиям российских военных по переходу Азовского моря в состав РФ, теперь невозможны украинские планы о размещении иностранных военных баз в этой акватории, которые, при их осуществлении, несли бы явную опасность для нашей страны."Украина, пытаясь стать Нероссией, стала дырой в обороне России и могла в любой момент подсунуть, как говорится, какого-нибудь ежа за пазуху. То есть запустить в Азовское море врагов посерьёзней, чем она сама. Сейчас такая возможность ликвидирована", - заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.Добавим также, что к концу 2023 года Минобороны РФ поставило перед собой задачу создать два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район (ВМР). Эксперты уверены, что основной задачей Азовского ВМР, вероятно, будет обеспечение базирования ВМФ РФ, а также поддержание благоприятного оперативного режима в акватории и прилегающих к Азовскому морю территориях. Таким образом, Минобороны России намерено сократить зону ответственности Черноморского флота в Азовском море, передав ее другой структуре, и позволив сконцентрировать непосредственно на задачах в Черном море.Таким образом, явно очевидны плюсы Азовского моря как внутреннего моря РФ и потенциал развития этой акватории.

https://ukraina.ru/20230120/1042728661.html

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20221001/1039283000.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, азовское море, украина, россия