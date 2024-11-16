Константинов предложил Украине реальный план спасения вместо очередного "плана" Зеленского
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
План спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в конституцию страны. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства", - сказал Константинов.
По его словам, изменения в конституции Украины также должны касаться утверждения новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумов вошли в состав России.
"Фактически это будет означать новый отсчет украинской государственности, но это - единственный шанс на её восстановление. Любые попытки сделать по-другому обречены на кровавый провал, при котором на планете Земля не будет более жуткого, безнадежного, неопределенного места, чем Украина. Пока всё именно к этому и идет", - отметил политик.
Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в телеграм-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
Подробнее о новом плане - в материале Василия Стоякина Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология на сайте Украина.ру.