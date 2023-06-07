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Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16 - 07.06.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако к подготовке инфраструктуры для них пока не приступал, заявил Владимир Зеленский 6 июня на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспильне“
2023-06-07T11:41
2023-06-07T11:41
2023-06-07T11:41
новости
владимир зеленский
киев
украина
f-16
запад
сша
инфраструктура
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Владимир Зеленский, отвечая на вопрос касательно F-16 и инфраструктуры, заявил, что на данный момент инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться.По его словам, нет смысла готовить инфраструктуру для F-16, пока нет договорённости о поставке соответствующих самолётов.Ранее сообщалось, что министерство обороны США не возражает против предоставления Украине американских истребителей F-16 другими странами.Однако, окончательное решение ещё не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под вопрос потребность Украины в таких истребителях на данном этапе конфликта.Ранее 30 мая обозреватель The Atlantic Кори Шейк после поездки в Киев заявила, что большинство украинцев понимают, что Украина проиграла бы, если бы не поддержка США.По её словам, поддержка Соединенных Штатов позволяет не допустить краха экономики Украины, вооружить украинских солдат и предоставить ВСУ необходимые разведданные.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского
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новости, владимир зеленский, киев, украина, f-16, запад, сша, инфраструктура
Новости, Владимир Зеленский, Киев, Украина, F-16, Запад, США, инфраструктура
Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако к подготовке инфраструктуры для них пока не приступал, заявил Владимир Зеленский 6 июня на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспильне“
Владимир Зеленский, отвечая на вопрос касательно F-16 и инфраструктуры, заявил, что на данный момент инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться.
По его словам, нет смысла готовить инфраструктуру для F-16, пока нет договорённости о поставке соответствующих самолётов.
"На сегодня последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые точно подтвердили, что они точно дадут нам F-16… Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощная", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что министерство обороны США не возражает против предоставления Украине американских истребителей F-16 другими странами.
Однако, окончательное решение ещё не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под вопрос потребность Украины в таких истребителях на данном этапе конфликта.
Ранее 30 мая обозреватель The Atlantic Кори Шейк после поездки в Киев заявила, что большинство украинцев понимают, что Украина проиграла бы, если бы не поддержка США.
По её словам, поддержка Соединенных Штатов позволяет не допустить краха экономики Украины, вооружить украинских солдат и предоставить ВСУ необходимые разведданные.
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