https://ukraina.ru/20230607/1046985782.html

Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16

Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16 - 07.06.2023 Украина.ру

Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16

Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако к подготовке инфраструктуры для них пока не приступал, заявил Владимир Зеленский 6 июня на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспильне“

2023-06-07T11:41

2023-06-07T11:41

2023-06-07T11:41

новости

владимир зеленский

киев

украина

f-16

запад

сша

инфраструктура

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Владимир Зеленский, отвечая на вопрос касательно F-16 и инфраструктуры, заявил, что на данный момент инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться.По его словам, нет смысла готовить инфраструктуру для F-16, пока нет договорённости о поставке соответствующих самолётов.Ранее сообщалось, что министерство обороны США не возражает против предоставления Украине американских истребителей F-16 другими странами.Однако, окончательное решение ещё не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под вопрос потребность Украины в таких истребителях на данном этапе конфликта.Ранее 30 мая обозреватель The Atlantic Кори Шейк после поездки в Киев заявила, что большинство украинцев понимают, что Украина проиграла бы, если бы не поддержка США.По её словам, поддержка Соединенных Штатов позволяет не допустить краха экономики Украины, вооружить украинских солдат и предоставить ВСУ необходимые разведданные.Сейчас на Украина.ру читают:Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходитАзовское море окончательно стало внутренним морем РоссииСекретная миссия посланника Папы. Как Ватикан унижают руками Зеленского

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новости, владимир зеленский, киев, украина, f-16, запад, сша, инфраструктура