Откроется дорога на Краматорск: Кнутов рассказал, куда ударят ВС РФ после Доброполья - 21.10.2026 Украина.ру
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Откроется дорога на Краматорск: Кнутов рассказал, куда ударят ВС РФ после Доброполья
Откроется дорога на Краматорск: Кнутов рассказал, куда ударят ВС РФ после Доброполья - 21.10.2026 Украина.ру
Откроется дорога на Краматорск: Кнутов рассказал, куда ударят ВС РФ после Доброполья
После освобождения Доброполья перед ВС РФ открывается возможность наступления на Дружковку и Краматорск с юга. Часть сил, задействованных в Харьковской области, после зачистки Волчанского котла может усилить подразделения под Красным Лиманом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-21T05:30
2026-10-21T05:30
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Группировка "Центр" освободила Доброполье — об этом начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил на совещании на вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск, которое вечером 16 октября посетил президент России Владимир Путин. Российские войска обошли город с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе. Контроль над Добропольем открывает возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, выхода в тыл группировке ВСУ в Краматорске и на Харьков.Отвечая на вопрос, какое направление после освобождения Доброполья предпочтительнее для ВС РФ, эксперт назвал южное — на Дружковку и Краматорск. Кнутов заявил, что выход ВС РФ в Днепропетровскую область привлекателен, но ситуация в районе Красного Лимана требует внимания: там идут тяжёлые бои. "Продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось", — сообщил он.При этом, по его словам, у ВС РС остаётся направление движения с юга на север — для взятия под контроль логистических путей, которые ведут в Дружковку, Краматорск и частично Славянск. "Таким образом перед нами открывается возможность начать наступательную операцию на Дружковку и Краматорск", — отметил эксперт."Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция", — подчеркнул Кнутов, дав понять, что охват ВСУ с севера необходим.Эксперт предположил, что часть сил ВС РФ, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление подразделений в районе Красного Лимана. "Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.О морально-психологической подготовке новобранцев, страхе и победе над ним, мотивации добровольцев, хорошем воспитании и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.
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Откроется дорога на Краматорск: Кнутов рассказал, куда ударят ВС РФ после Доброполья

05:30 21.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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После освобождения Доброполья перед ВС РФ открывается возможность наступления на Дружковку и Краматорск с юга. Часть сил, задействованных в Харьковской области, после зачистки Волчанского котла может усилить подразделения под Красным Лиманом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Группировка "Центр" освободила Доброполье — об этом начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил на совещании на вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск, которое вечером 16 октября посетил президент России Владимир Путин. Российские войска обошли город с севера и юга, выбили противника из промзоны и заблокировали пути отхода в лесополосах на западе. Контроль над Добропольем открывает возможности для наступления в сторону Днепропетровской области, выхода в тыл группировке ВСУ в Краматорске и на Харьков.
Отвечая на вопрос, какое направление после освобождения Доброполья предпочтительнее для ВС РФ, эксперт назвал южное — на Дружковку и Краматорск. Кнутов заявил, что выход ВС РФ в Днепропетровскую область привлекателен, но ситуация в районе Красного Лимана требует внимания: там идут тяжёлые бои.
"Продвижение наших войск по охвату Славянско-Краматорской агломерации с севера замедлилось", — сообщил он.
При этом, по его словам, у ВС РС остаётся направление движения с юга на север — для взятия под контроль логистических путей, которые ведут в Дружковку, Краматорск и частично Славянск. "Таким образом перед нами открывается возможность начать наступательную операцию на Дружковку и Краматорск", — отметил эксперт.
"Без охвата самой агломерации с севера это сложная операция", — подчеркнул Кнутов, дав понять, что охват ВСУ с севера необходим.
Эксперт предположил, что часть сил ВС РФ, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление подразделений в районе Красного Лимана.
"Но думаю, что часть наших сил, задействованных в Харьковской области, после завершения зачистки Волчанского котла могла бы пойти на усиление наших подразделений в районе Красного Лимана с расчетом на то, чтобы продолжать охват агломерации с севера", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
О морально-психологической подготовке новобранцев, страхе и победе над ним, мотивации добровольцев, хорошем воспитании и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.
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