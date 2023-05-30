https://ukraina.ru/20230530/1046702567.html

Украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США - СМИ

Украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США - СМИ - 30.05.2023 Украина.ру

Украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США - СМИ

Большинство украинцев понимают, что Киев уже проиграл бы России без американской помощи. Об этом 29 мая пишет обозреватель The Atlantic Кори Шейк

2023-05-30T10:59

2023-05-30T10:59

2023-05-30T10:59

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Во время недавней поездки в Киев с инициативой «Обновление демократии» Кори Шейк пообщалась с чиновниками и простыми украинцами.По её словам, поддержка США позволяет не допустить краха экономики Украины, вооружить украинских солдат и предоставить ВСУ необходимые разведданные.Министр иностранных дел и министр обороны Украины заявили, что «первый ответ США на любой запрос — нет», заявила Шейк.Администрация Байдена выдвинула три аргумента против запросов Украины, среди которых приводится высказывание президента США, что «Украине сейчас не нужны F-16». В Пентагоне также настаивали на том, что освоение желаемых систем вооружений будет непомерно сложным и потребует много времени, говорится в статье.Несмотря на заявления президента о неограниченной помощи до тех пор, пока это необходимо, помощь США не бесконечна. Автор статьи отмечает, что Украина просит дорогие товары, которых часто не хватает. Например, передав Украине 20 HIMARS, у США осталось всего 410 .Затраты существенны даже для США: F-16 той модели, которую ищет Киев, стоит около 15 миллионов долларов. Украинские власти запрашивают 120 таких истребителей для защиты своего воздушного пространства.Громкое заявление о том, что Вашингтон будет давать Украине всё, что ей нужно, пока это требуется, является частью образца "президентской риторической щедрости", резюмирует Шейк.По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, события на Украине стали итогом многолетней подготовки Штатов к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира.В России неоднократно заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Также глава МИД отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские националисты воюют американским оружием.Сейчас на Украина.ру читают:Террористическая атака Киева на Москву. Главное на Украине на утро 30 маяНачало дипломатического наступления РоссииГрайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводы

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новости, сша, украина, оружие, запад, джо байден, всу