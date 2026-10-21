https://ukraina.ru/20261021/ukrainu-zakonserviruyut-ischenko-obsnil-chto-realno-stoit-za-dizelnoy-sdelkoy-1083948521.html

"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой

"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой - 21.10.2026 Украина.ру

"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой

На уступки по сделке пошли только США — у республиканцев крайне тяжёлое положение. При этом конфронтация России и США сохраняется, а Украину в Вашингтоне заинтересованы "законсервировать и оставить на потом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-21T04:30

2026-10-21T04:30

2026-10-21T04:30

новости

украина

сша

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/14/1083946265_0:268:1255:973_1920x0_80_0_0_d86f2266913475d26125e5dc798ddcb7.png

Отвечая на вопрос о сделке по дизельному топливу, эксперт объяснил, что она не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США, при этом Украину в Вашингтоне хотят "законсервировать" и оставить "на потом".Ищенко заявил, что на уступки пошли только американцы. Он отметил, что у республиканцев сейчас крайне тяжёлое положение, и не исключил, что администрация Дональда Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. "То же самое делали демократы при [Джо] Байдене", — добавил эксперт.По словам Ищенко, чтобы фальсификации "смотрелись естественно" на фоне опросов с серьёзным отставанием республиканцев, нужно объяснить сокращение разрыва грамотной социальной политикой и дешёвым топливом. "Но даже если сделка продержится долго и будет продлена, это не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США", — отметил он.Эксперт пояснил, что США хотят оставить Украину "на потом", потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. "Да, США сейчас пытаются договориться по Украине, потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. И Украину они реально заинтересованы законсервировать и оставить на потом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру."Дизельный компромисс" США с Москвой наглядно показал крах санкционной солидарности Запада. В этих условиях Россия отказывается от тактического перемирия с Украиной и ловушки бесплодных переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, топливо, новости украины, выборы, конгресс сша