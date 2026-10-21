"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой - 21.10.2026 Украина.ру
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"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой
"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой - 21.10.2026 Украина.ру
"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой
На уступки по сделке пошли только США — у республиканцев крайне тяжёлое положение. При этом конфронтация России и США сохраняется, а Украину в Вашингтоне заинтересованы "законсервировать и оставить на потом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-21T04:30
2026-10-21T04:30
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Отвечая на вопрос о сделке по дизельному топливу, эксперт объяснил, что она не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США, при этом Украину в Вашингтоне хотят "законсервировать" и оставить "на потом".Ищенко заявил, что на уступки пошли только американцы. Он отметил, что у республиканцев сейчас крайне тяжёлое положение, и не исключил, что администрация Дональда Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. "То же самое делали демократы при [Джо] Байдене", — добавил эксперт.По словам Ищенко, чтобы фальсификации "смотрелись естественно" на фоне опросов с серьёзным отставанием республиканцев, нужно объяснить сокращение разрыва грамотной социальной политикой и дешёвым топливом. "Но даже если сделка продержится долго и будет продлена, это не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США", — отметил он.Эксперт пояснил, что США хотят оставить Украину "на потом", потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. "Да, США сейчас пытаются договориться по Украине, потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. И Украину они реально заинтересованы законсервировать и оставить на потом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру."Дизельный компромисс" США с Москвой наглядно показал крах санкционной солидарности Запада. В этих условиях Россия отказывается от тактического перемирия с Украиной и ловушки бесплодных переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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"Украину законсервируют": Ищенко объснил, что реально стоит за дизельной сделкой

04:30 21.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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На уступки по сделке пошли только США — у республиканцев крайне тяжёлое положение. При этом конфронтация России и США сохраняется, а Украину в Вашингтоне заинтересованы "законсервировать и оставить на потом". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о сделке по дизельному топливу, эксперт объяснил, что она не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США, при этом Украину в Вашингтоне хотят "законсервировать" и оставить "на потом".
Ищенко заявил, что на уступки пошли только американцы. Он отметил, что у республиканцев сейчас крайне тяжёлое положение, и не исключил, что администрация Дональда Трампа попробует фальсифицировать выборы в Конгресс в свою пользу. "То же самое делали демократы при [Джо] Байдене", — добавил эксперт.
По словам Ищенко, чтобы фальсификации "смотрелись естественно" на фоне опросов с серьёзным отставанием республиканцев, нужно объяснить сокращение разрыва грамотной социальной политикой и дешёвым топливом.
"Но даже если сделка продержится долго и будет продлена, это не отменяет глобальной конфронтации между Россией и США", — отметил он.
Эксперт пояснил, что США хотят оставить Украину "на потом", потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. "Да, США сейчас пытаются договориться по Украине, потому что у них не хватает сил на все горячие точки со своим участием. И Украину они реально заинтересованы законсервировать и оставить на потом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
"Дизельный компромисс" США с Москвой наглядно показал крах санкционной солидарности Запада. В этих условиях Россия отказывается от тактического перемирия с Украиной и ловушки бесплодных переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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