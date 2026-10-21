Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер - 21.10.2026 Украина.ру
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Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер
Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер - 21.10.2026 Украина.ру
Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер
Президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Украиной. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 20 октября заявил в эфире YouTube-канала
2026-10-21T04:02
2026-10-21T04:02
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новости
сша
скотт риттер
дональд трамп
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По его мнению, провокационные заявления Владимира Зеленского во время его общения с конгрессменами, что является прямой попыткой манипулировать мнением американцев в преддверие промежуточных выборов, не могут остаться без ответа."Думаю, решение о разрыве отношений с Киевом уже принято, и теперь мы просто ждем заключительного действия", — подчеркнул Риттер."Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил эксперт.Ранее портал Axios сообщил, что глава киевского режима, отношения которого с Трампом и так находятся в своей самой низкой точке, обратился к двухпартийной группе американских сенаторов с призывом оказать давление на Белый дом.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261021/ssha-ukraina-i-evropa-soglasovali-pozitsiyu-pered-razgovorom-s-moskvoy--axios-1083956398.html
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Украина.ру, Новости, США, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Киев, НАТО, Конгресс США, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, киевский режим

Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер

04:02 21.10.2026
 
© AP / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP / Omar Havana
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Президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Украиной. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 20 октября заявил в эфире YouTube-канала
По его мнению, провокационные заявления Владимира Зеленского во время его общения с конгрессменами, что является прямой попыткой манипулировать мнением американцев в преддверие промежуточных выборов, не могут остаться без ответа.
"Думаю, решение о разрыве отношений с Киевом уже принято, и теперь мы просто ждем заключительного действия", — подчеркнул Риттер.
"Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил эксперт.
Ранее портал Axios сообщил, что глава киевского режима, отношения которого с Трампом и так находятся в своей самой низкой точке, обратился к двухпартийной группе американских сенаторов с призывом оказать давление на Белый дом.
Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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