https://ukraina.ru/20261021/tramp-ne-prostit-reshenie-uzhe-prinyato--skott-ritter-1083957245.html

Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер

Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер - 21.10.2026 Украина.ру

Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер

Президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Украиной. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 20 октября заявил в эфире YouTube-канала

2026-10-21T04:02

2026-10-21T04:02

2026-10-21T04:02

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По его мнению, провокационные заявления Владимира Зеленского во время его общения с конгрессменами, что является прямой попыткой манипулировать мнением американцев в преддверие промежуточных выборов, не могут остаться без ответа."Думаю, решение о разрыве отношений с Киевом уже принято, и теперь мы просто ждем заключительного действия", — подчеркнул Риттер."Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил эксперт.Ранее портал Axios сообщил, что глава киевского режима, отношения которого с Трампом и так находятся в своей самой низкой точке, обратился к двухпартийной группе американских сенаторов с призывом оказать давление на Белый дом.Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/ssha-ukraina-i-evropa-soglasovali-pozitsiyu-pered-razgovorom-s-moskvoy--axios-1083956398.html

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украина.ру, новости, сша, скотт риттер, дональд трамп, владимир зеленский, украина, киев, нато, конгресс сша, мир без границ, международные отношения, международная политика, киевский режим