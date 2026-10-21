Трамп не простит, решение уже принято — Скотт Риттер
© AP / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP / Omar Havana
Президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Украиной. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 20 октября заявил в эфире YouTube-канала
По его мнению, провокационные заявления Владимира Зеленского во время его общения с конгрессменами, что является прямой попыткой манипулировать мнением американцев в преддверие промежуточных выборов, не могут остаться без ответа.
"Думаю, решение о разрыве отношений с Киевом уже принято, и теперь мы просто ждем заключительного действия", — подчеркнул Риттер.
"Когда США окончательно порвут отношения с Украиной, де-факто произойдет разрыв и с НАТО... Меня поражает, до какой степени Европа готова совершить коллективное самоубийство, защищая провальную политику в отношении Украины", — добавил эксперт.
Ранее портал Axios сообщил, что глава киевского режима, отношения которого с Трампом и так находятся в своей самой низкой точке, обратился к двухпартийной группе американских сенаторов с призывом оказать давление на Белый дом.
Подробнее на эту тему - в материале Евгении Кондаковой Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США.
02:04США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — AxiosВашингтон, Киев и Европа на встрече в Осло согласовали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта и взаимодействию с Россией. Об этом со ссылкой на источник в администрации США в ночь на 21 октября сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид
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