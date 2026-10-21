Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье - 21.10.2026 Украина.ру
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Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье
Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье - 21.10.2026 Украина.ру
Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье
Ореховская группировка ВСУ сначала попала в огневое окружение, а теперь речь идёт и частично о физическом окружении Орехова. Освобождение города откроет ВС РФ путь на Запорожье — подразделения российской армии уже в пяти километрах от южных окраин города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-21T06:20
2026-10-21T06:20
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Отвечая на вопрос, насколько перерезанная трасса осложнит оборону ВСУ под Ореховом, эксперт обрисовал положение украинской группировки.Кнутов заявил, что ореховская группировка противника сначала попала в огневое окружение. "А сейчас уже речь идет и частично о физическом окружении Орехова", — сообщил он."Освобождение Орехова сыграет важнейшую роль для продвижения в сторону Запорожья", — отметил эксперт. Без финальной зачистки Орехова эту операцию начинать нельзя, хотя, как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от южных окраин Запорожья, отметил он."Поэтому операцию по освобождению Орехова мы будем продолжать с целью дальнейшего продвижения на Запорожье", — подчеркнул Кнутов.При этом ключевой задачей, по его словам, остаётся окончательное освобождение Донбасса: у ВС РФ есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать её и завершить освобождение территории. "Но вероятнее всего мы сможем приступить к этому только весной. Но подготовительные операции должны проводиться активно уже сейчас, пока кое-где еще сохраняется "зеленка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.О морально-психологической подготовке новобранцев, страхе и победе над ним, мотивации добровольцев, хорошем воспитании и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.
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краматорск
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Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье

06:20 21.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ореховская группировка ВСУ сначала попала в огневое окружение, а теперь речь идёт и частично о физическом окружении Орехова. Освобождение города откроет ВС РФ путь на Запорожье — подразделения российской армии уже в пяти километрах от южных окраин города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос, насколько перерезанная трасса осложнит оборону ВСУ под Ореховом, эксперт обрисовал положение украинской группировки.
Кнутов заявил, что ореховская группировка противника сначала попала в огневое окружение. "А сейчас уже речь идет и частично о физическом окружении Орехова", — сообщил он.
"Освобождение Орехова сыграет важнейшую роль для продвижения в сторону Запорожья", — отметил эксперт.
Без финальной зачистки Орехова эту операцию начинать нельзя, хотя, как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от южных окраин Запорожья, отметил он.
"Поэтому операцию по освобождению Орехова мы будем продолжать с целью дальнейшего продвижения на Запорожье", — подчеркнул Кнутов.
При этом ключевой задачей, по его словам, остаётся окончательное освобождение Донбасса: у ВС РФ есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать её и завершить освобождение территории.
"Но вероятнее всего мы сможем приступить к этому только весной. Но подготовительные операции должны проводиться активно уже сейчас, пока кое-где еще сохраняется "зеленка", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
О морально-психологической подготовке новобранцев, страхе и победе над ним, мотивации добровольцев, хорошем воспитании и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.
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