https://ukraina.ru/20261021/voenyy-ekspert-vsu-ne-uderzhat-orekhov--vs-rf-prodolzhat-zachistku-i-poydut-na-zaporozhe-1083954760.html

Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье

Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье - 21.10.2026 Украина.ру

Военый эксперт: ВСУ не удержать Орехов — ВС РФ продолжат зачистку и пойдут на Запорожье

Ореховская группировка ВСУ сначала попала в огневое окружение, а теперь речь идёт и частично о физическом окружении Орехова. Освобождение города откроет ВС РФ путь на Запорожье — подразделения российской армии уже в пяти километрах от южных окраин города. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-21T06:20

2026-10-21T06:20

2026-10-21T06:20

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Отвечая на вопрос, насколько перерезанная трасса осложнит оборону ВСУ под Ореховом, эксперт обрисовал положение украинской группировки.Кнутов заявил, что ореховская группировка противника сначала попала в огневое окружение. "А сейчас уже речь идет и частично о физическом окружении Орехова", — сообщил он."Освобождение Орехова сыграет важнейшую роль для продвижения в сторону Запорожья", — отметил эксперт. Без финальной зачистки Орехова эту операцию начинать нельзя, хотя, как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от южных окраин Запорожья, отметил он."Поэтому операцию по освобождению Орехова мы будем продолжать с целью дальнейшего продвижения на Запорожье", — подчеркнул Кнутов.При этом ключевой задачей, по его словам, остаётся окончательное освобождение Донбасса: у ВС РФ есть возможность отрезать пути снабжения группировки противника в Славянско-Краматорской агломерации, чтобы измотать её и завершить освобождение территории. "Но вероятнее всего мы сможем приступить к этому только весной. Но подготовительные операции должны проводиться активно уже сейчас, пока кое-где еще сохраняется "зеленка", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.О морально-психологической подготовке новобранцев, страхе и победе над ним, мотивации добровольцев, хорошем воспитании и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.

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