https://ukraina.ru/20261021/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083955900.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-21T00:31

2026-10-21T00:31

2026-10-21T00:31

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 октября и в ночь на 21 октября объявлялась в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Орловской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Тверской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Вологодской, Новгородской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 октября и в ночь на 21 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Геленджика (22:10 мск), Сочи (23:41 мск).Аэропорт Внуково с 20:55 мск до 22:34 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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