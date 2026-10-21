Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261021/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083955900.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-21T00:31
2026-10-21T00:31
украина.ру
россия
крым
краснодарский край
брянская область
курская область
орловская область
белгородская область
воронежская область
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 октября и в ночь на 21 октября объявлялась в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Орловской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Тверской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Вологодской, Новгородской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 октября и в ночь на 21 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Геленджика (22:10 мск), Сочи (23:41 мск).Аэропорт Внуково с 20:55 мск до 22:34 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
https://ukraina.ru/20261020/zapad-doigralsya-kapitulyatsiya-ukrainy-nevozmozhna-no-neobkhodima-1083953294.html
россия
крым
краснодарский край
брянская область
курская область
орловская область
белгородская область
воронежская область
калужская область
липецк
рязанская область
московская область
тверь
смоленск
херсонская область
ростовская область
запорожская область
лнр
днр
псков
геленджик
сочи
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_59119e41e07224009eeb145ae4ed7fa3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крым, краснодарский край, брянская область, курская область, орловская область, белгородская область, воронежская область, калужская область, липецк, рязанская область, московская область, тверь, смоленск, херсонская область, нижегородская область, ростовская область, запорожская область, лнр, днр, псков, геленджик, сочи, внуково, росавиация, аэропорт, аэропорты, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, краснодарский край, Брянская область, Курская область, Орловская область, Белгородская область, Воронежская область, Калужская область, Липецк, Рязанская область, Московская область, Тверь, Смоленск, Херсонская область, Нижегородская область, Ростовская область, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Псков, Геленджик, Сочи, Внуково, Росавиация, аэропорт, аэропорты, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:31 21.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 октября и в ночь на 21 октября объявлялась в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Орловской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Тверской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Вологодской, Новгородской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 октября и в ночь на 21 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Геленджика (22:10 мск), Сочи (23:41 мск).
Аэропорт Внуково с 20:55 мск до 22:34 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
Вчера, 19:32
Запад доигрался: капитуляция Украины невозможна, но необходимаЗападные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымкраснодарский крайБрянская областьКурская областьОрловская областьБелгородская областьВоронежская областьКалужская областьЛипецкРязанская областьМосковская областьТверьСмоленскХерсонская областьНижегородская областьРостовская областьЗапорожская областьЛНРДНРПсковГеленджикСочиВнуковоРосавиацияаэропортаэропортыСВОСпецоперацияБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
01:03Литва обиделась на Польшу, Туск предъявил Киеву: развитие истории о взорвавшемся БПЛА
00:31Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:47Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России украинских БПЛА
22:52Пазл Трампа. Настал последний раунд переговоров о мирном урегулировании российско-украинского конфликта
21:08Гарантии как в НАТО: Уиткофф везет в Петербург мирный план Зеленского
20:30Теперь цель — не наказать, а обездвижить Украину: эксперт раскрыл новую тактику Москвы
20:28Масштаб украинской ЧС расширен: теперь без воды, тепла и интернета
20:07София отказала: Болгария не будет участвовать в новом займе Украине на 70 млрд евро
19:53"Мы провтыкали! Будем как в тире!": Гордон* в ужасе от "Рассвета" и ударов по Львову
19:32Запад доигрался: капитуляция Украины невозможна, но необходима
19:30"Это не фильм про Гражданскую войну": Сигачёв разнес миф о бронепоездах на СВО
19:29Встреча в Санкт-Петербурге: Уиткофф и Кушнер 21 октября обсудят с Путиным пути урегулирования
19:15Война дронов: "грохнули" бандеровцев, робототехнику, "Бабу-Ягу" и газовую заправку
19:12Золотые дроны: НАБУ и САП завершили следствие по делу о хищении на закупках беспилотников
19:00Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева
18:45Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе США
18:41Предприниматель из ЛНР оденет детей, экспорт российского дизеля. 20 октября 2026 года, вечерний эфир 53:06
18:30"Козел отпущения": Ищенко заявил, что Кличко уже приговорили к расплате за провалы ВСУ
18:28Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева
18:00Куда податься бедной Украине: Венгрия — вето, Польша — минус ракеты, США — связь. Итоги 20 октября
Лента новостейМолния