https://ukraina.ru/20261021/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083955900.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 21.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-21T00:31
2026-10-21T00:31
2026-10-21T00:31
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крым
краснодарский край
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воронежская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 октября и в ночь на 21 октября объявлялась в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Орловской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Тверской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Вологодской, Новгородской областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 октября и в ночь на 21 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Геленджика (22:10 мск), Сочи (23:41 мск).Аэропорт Внуково с 20:55 мск до 22:34 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 90 украинских беспилотников, за сутки — 226.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, брянская область, курская область, орловская область, белгородская область, воронежская область, калужская область, липецк, рязанская область, московская область, тверь, смоленск, херсонская область, нижегородская область, ростовская область, запорожская область, лнр, днр, псков, геленджик, сочи, внуково, росавиация, аэропорт, аэропорты, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 0:30 мск 21 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 20 октября и в ночь на 21 октября объявлялась в Брянской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Орловской, Брянской, Тульской, Рязанской, Калужской, Московской, Тверской, Смоленской, Херсонской, Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Курской областях*, в ЛНР и ДНР, в Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Вологодской, Новгородской областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 20 октября и в ночь на 21 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (19:50 мск), Геленджика (22:10 мск), Сочи (23:41 мск).
Аэропорт Внуково с 20:55 мск до 22:34 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений