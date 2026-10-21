https://ukraina.ru/20261021/stalo-izvestno-kto-i-pochemu-prikazal-ogranichit-starlink-i-starshield-dlya-kieva-1083956908.html

Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева

Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева - 21.10.2026 Украина.ру

Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева

Глава SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink на Украине, что вызвало панику в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 21 октября пишет газета Wall Street Journal

2026-10-21T03:24

2026-10-21T03:24

2026-10-21T03:28

украина.ру

новости

сша

илон маск

starlink

разведданные

ограничения

военная помощь украине

дональд трамп

марко рубио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078946951_0:0:2894:1627_1920x0_80_0_0_9d766c94f4705b53d93779c033ef744d.jpg

По данным издания, поводом для такого решения стало недовольство предпринимателя и президента США Дональда Трампа украинскими атаками на российские дизельные НПЗ."Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа", — говорится в публикации.Источники газеты сообщают, что Трамп и Маск якобы обсуждали решение по Starlink по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждает, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.20 октября Зеленский во время экстренных телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио вновь просил вернуть Киеву доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield, а также возобновить полноценную передачу американских разведданных о российских ракетных пусках.На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч, что полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, илон маск, starlink, разведданные, ограничения, военная помощь украине, дональд трамп, марко рубио, киев, украина, нпз, удары по россии, владимир зеленский, киевский режим, война на украине