Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева - 21.10.2026 Украина.ру
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Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева
Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева - 21.10.2026 Украина.ру
Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева
Глава SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink на Украине, что вызвало панику в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 21 октября пишет газета Wall Street Journal
2026-10-21T03:24
2026-10-21T03:28
украина.ру
новости
сша
илон маск
starlink
разведданные
ограничения
военная помощь украине
дональд трамп
марко рубио
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По данным издания, поводом для такого решения стало недовольство предпринимателя и президента США Дональда Трампа украинскими атаками на российские дизельные НПЗ."Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа", — говорится в публикации.Источники газеты сообщают, что Трамп и Маск якобы обсуждали решение по Starlink по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждает, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.20 октября Зеленский во время экстренных телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио вновь просил вернуть Киеву доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield, а также возобновить полноценную передачу американских разведданных о российских ракетных пусках.На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч, что полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html
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украина.ру, новости, сша, илон маск, starlink, разведданные, ограничения, военная помощь украине, дональд трамп, марко рубио, киев, украина, нпз, удары по россии, владимир зеленский, киевский режим, война на украине
Украина.ру, Новости, США, Илон Маск, Starlink, разведданные, ограничения, военная помощь Украине, Дональд Трамп, Марко Рубио, Киев, Украина, НПЗ, удары по России, Владимир Зеленский, киевский режим, война на Украине

Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева

03:24 21.10.2026 (обновлено: 03:28 21.10.2026)
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Глава SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink на Украине, что вызвало панику в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 21 октября пишет газета Wall Street Journal
По данным издания, поводом для такого решения стало недовольство предпринимателя и президента США Дональда Трампа украинскими атаками на российские дизельные НПЗ.
"Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа", — говорится в публикации.
Источники газеты сообщают, что Трамп и Маск якобы обсуждали решение по Starlink по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждает, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.
20 октября Зеленский во время экстренных телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио вновь просил вернуть Киеву доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield, а также возобновить полноценную передачу американских разведданных о российских ракетных пусках.
На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч, что полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.
Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
Вчера, 18:45
Враг за океаном: Зеленский собирает антитрамповскую коалицию в Конгрессе СШАНа фоне серьёзного напряжения между Белым домом и Банковой и отсутствием полноценной замены Соединённых Штатов как партнёра глава киевского режима Владимир Зеленский пытается заручиться поддержкой американских союзников за пределами администрации. Точнее тех, кто готов играть против администрации по принципу "враг моего врага – мой друг"
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