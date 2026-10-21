https://ukraina.ru/20261021/stalo-izvestno-kto-i-pochemu-prikazal-ogranichit-starlink-i-starshield-dlya-kieva-1083956908.html
Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева
Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева - 21.10.2026 Украина.ру
Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева
Глава SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink на Украине, что вызвало панику в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 21 октября пишет газета Wall Street Journal
2026-10-21T03:24
2026-10-21T03:24
2026-10-21T03:28
украина.ру
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сша
илон маск
starlink
разведданные
ограничения
военная помощь украине
дональд трамп
марко рубио
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По данным издания, поводом для такого решения стало недовольство предпринимателя и президента США Дональда Трампа украинскими атаками на российские дизельные НПЗ."Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа", — говорится в публикации.Источники газеты сообщают, что Трамп и Маск якобы обсуждали решение по Starlink по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждает, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.20 октября Зеленский во время экстренных телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио вновь просил вернуть Киеву доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield, а также возобновить полноценную передачу американских разведданных о российских ракетных пусках.На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч, что полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/vrag-za-okeanom-zelenskiy-sobiraet-antitrampovskuyu-koalitsiyu-v-kongresse-ssha-1083950874.html
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украина.ру, новости, сша, илон маск, starlink, разведданные, ограничения, военная помощь украине, дональд трамп, марко рубио, киев, украина, нпз, удары по россии, владимир зеленский, киевский режим, война на украине
Украина.ру, Новости, США, Илон Маск, Starlink, разведданные, ограничения, военная помощь Украине, Дональд Трамп, Марко Рубио, Киев, Украина, НПЗ, удары по России, Владимир Зеленский, киевский режим, война на Украине
Стало известно, кто и почему приказал ограничить Starlink и Starshield для Киева
03:24 21.10.2026 (обновлено: 03:28 21.10.2026)
Глава SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starlink на Украине, что вызвало панику в Киеве. Об этом со ссылкой на источники в ночь на 21 октября пишет газета Wall Street Journal
По данным издания, поводом для такого решения стало недовольство предпринимателя и президента США Дональда Трампа украинскими атаками на российские дизельные НПЗ.
"Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа", — говорится в публикации.
Источники газеты сообщают, что Трамп и Маск якобы обсуждали решение по Starlink по телефону сразу после того, как информация о сбоях в работе сети стала публичной. При этом один из собеседников издания утверждает, что они обсуждали ограничения ещё и до их введения.
20 октября Зеленский во время экстренных телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио вновь просил вернуть Киеву доступ к спутниковым системам связи Starlink и Starshield, а также возобновить полноценную передачу американских разведданных о российских ракетных пусках.
На прошлой неделе радикал Сергей Стерненко признал, что работа терминалов была фактически парализована: на скорости выше 160 км/ч сеть просто отключалась. Позже, по его словам, скоростной лимит опустили до критических 60 км/ч, что полностью остановило фронтовую логистику и работу дронов. Советник главы офиса президента Сергей Бескрестнов подтвердил, что из-за этих ограничений "разрушается значительная часть обороны", а каналы передачи данных боевым вертолетам начали давать сбои.
Ограничения связи Вашингтон официально не подтверждает. Рубио утверждает, что США не прекращали передачу разведданных.
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