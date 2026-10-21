https://ukraina.ru/20261021/gore-smerti-obrechnnost-tramp-nazval-lishney-vstrechu-putina-s-zelenskim-1083958017.html

Горе, смерти, обречённость: Трамп назвал лишней встречу Путина с Зеленским

Горе, смерти, обречённость: Трамп назвал лишней встречу Путина с Зеленским - 21.10.2026 Украина.ру

Горе, смерти, обречённость: Трамп назвал лишней встречу Путина с Зеленским

По мнению президента США Дональда Трампа, непосредственная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не является обязательной для достижения урегулирования на Украине. Об этом Трамп 20 октября заявил журналистам в Белом доме

2026-10-21T06:35

2026-10-21T06:35

2026-10-21T06:35

украина.ру

новости

сша

дональд трамп

владимир зеленский

украина

киевский режим

военная помощь украине

демография

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083957844_0:226:600:564_1920x0_80_0_0_4acfceddac6b46591fac13e69b025c20.jpg

Президенту США был задан вопрос, считает ли он, что Путину и Зеленскому для подписания соглашения нужно будет встретиться лично."Им не обязательно быть в одной комнате. Я думаю, они могут сделать это другим путем", — ответил Трамп.От также отметил огромное демографическое превосходство России над Украиной, сравнив российскую армию с механизмом, который неуклонно движется вперёд."Россия — это, знаете ли, огромная машина. Они потихоньку продолжают продвигаться, и это как раз то, чем они заняты", — подчеркнул президент.Затронув тот факт, что ранее Соединённые Штаты передали Киеву невероятный объем оборудования, в основном военного, Трамп заявил, что эта помощь привела только к горю, смертям и финансовым потерям."Мы дали многое Украине. Мы абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь", — сказал президент США, предрекая Киеву тяжёлые последствия при отказе от мирного урегулирования.По информации бывшего высокопоставленного офицера американской разведки, которого цитирует газета Washington Post, Трамп уверен, что Украина Зеленского обречена на поражение."Если посмотреть на долгосрочные тенденции, он явно отдает предпочтение Путину, а не Зеленскому, и это перевешивает любое временное ослабление напряженности в отношениях с Зеленским… В глубине души у него есть твердая убежденность, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия больше, Россия сильнее и Россия сокрушит Украину", — цитирует издание неназванного экс-разведчика.Напомним, Путин неоднократно говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. При этом гарантии безопасности ему будут обеспечены.Во всех своих последних заявлениях Трамп отмечает, что Зеленский "не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел". В Белом доме главу киевского режима открыто называют главным препятствием к мирной сделке.Больше информации на эту тему - в материале Никиты Волковича Европа не спасет: как быстро рухнет Украина без поддержки США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261021/ssha-ukraina-i-evropa-soglasovali-pozitsiyu-pered-razgovorom-s-moskvoy--axios-1083956398.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, киевский режим, военная помощь украине, демография, война на украине, чем закончится война на украине, россия, владимир путин, переговоры по украине 2026