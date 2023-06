В числе многих других: экс-разведчик США рассказал, что на самом деле произошло с Залужным

Экс-разведчик США: Зеленского в НАТО ненавидят В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, и Киев никогда не присоединится к альянсу. Такое заявление в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 5 июня сделал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty