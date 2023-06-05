https://ukraina.ru/20230605/1046891728.html
В числе многих других: экс-разведчик США рассказал, что на самом деле произошло с Залужным
В числе многих других: экс-разведчик США рассказал, что на самом деле произошло с Залужным - 05.06.2023 Украина.ру
В числе многих других: экс-разведчик США рассказал, что на самом деле произошло с Залужным
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный жив, но тяжело ранен в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном. Такое заявление в эфире youtube-канала Judging Freedom на днях сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер
2023-06-05T09:04
2023-06-05T09:04
2023-06-05T09:04
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"Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона", — сказал Риттер, добавив, что российским воздушно-космическим силам удалось также ликвидировать и ранить многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании.В начале мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинский главком отказался от участия в заседании комитета не только лично, но и по видеосвязи. Это вызвало слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован, а киевский режим скрывает этот факт, чтобы не разгонять панику на фоне все более ухудшающейся ситуации в Артемовске.В среду, 24 мая, агентство РИА Новости сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая.В публикации также говорилось, что после ранения Залужному сделали трепанацию черепа, и по прогнозам, главком ВСУ "будет жить, но выполнять свою работу не сможет".Позже в украинском минобороны заявили, что это не соответствует действительности и показали фото с торжественной передачи военно-морским силам страны артиллерийского катера "Буча". На снимке Залужного видно издалека.
https://ukraina.ru/20230605/1046890218.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, всу, валерий залужный, скотт риттер, ранение
В числе многих других: экс-разведчик США рассказал, что на самом деле произошло с Залужным
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный жив, но тяжело ранен в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном. Такое заявление в эфире youtube-канала Judging Freedom на днях сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер
"Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона", — сказал Риттер, добавив, что российским воздушно-космическим силам удалось также ликвидировать и ранить многих сотрудников киевской разведки, тесно работавших с коллегами из США и Великобритании.
В начале мая глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинский главком отказался от участия в заседании комитета не только лично, но и по видеосвязи. Это вызвало слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован, а киевский режим скрывает этот факт, чтобы не разгонять панику на фоне все более ухудшающейся ситуации в Артемовске.
В среду, 24 мая, агентство РИА Новости сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая.
В публикации также говорилось, что после ранения Залужному сделали трепанацию черепа, и по прогнозам, главком ВСУ "будет жить, но выполнять свою работу не сможет".
Позже в украинском минобороны заявили, что это не соответствует действительности и показали фото с торжественной передачи военно-морским силам страны артиллерийского катера "Буча". На снимке Залужного видно издалека.