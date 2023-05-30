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Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного

Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного - 30.05.2023 Украина.ру

Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, следует из ведомственной базы разыскиваемых, сообщает РИА Новости 30 мая

2023-05-30T16:45

2023-05-30T16:45

2023-05-30T16:45

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Ранее СМИ заявили, что Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения после российского ракетного удара по командному пункту ВСУ в Херсонской области.По какой статье его разыскивают, не сообщается.В интервью изданию Украина.ру исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук рассказал, что Залужный мог быть ранен.Его отсутствие на заседании штабов НАТО может также говорить о том, что полноту ответственности за предстоящее контрнаступление возложили целиком и полностью на киевский режим, считает Пинчук.Может быть, его решили убрать из медийного пространства, так как он начал конкурировать с Владимиром Зеленским по рейтингу в обществе , предположил эксперт.Подробнее об этом можно прочитать в интервью на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230528/1046646855.html

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новости, украина, валерий залужный, мвд, рф