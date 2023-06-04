Гладков рассказал о новых террористических обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру
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Гладков рассказал о новых террористических обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ
Гладков рассказал о новых террористических обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ - 04.06.2023 Украина.ру
Гладков рассказал о новых террористических обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ
Ночью вооружённые силы Украины обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 4 июня
2023-06-04T09:26
2023-06-04T09:48
новости
белгородская область
шебекино
обстрелы
всу
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Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по трассе, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, в результате которого погибли две женщины, ехавшие в тот момент в своём автомобиле по дороге.Также известно, что украинские войска наносят удары прямо по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, в том числе, стреляют по тем, кто пытается вернуться в город для того, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости.Гладков также призывал жителей Шебекинского района временно покинуть населённые пункты, по которыми украинские войска наносят удары.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин сказал, что в последнее время ежедневное количество боеприпасов, которыми ВСУ обстреливают Белгородскую область, приравнивается к числу снарядов, прилетающих по Донецку.Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
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новости, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, Шебекино, обстрелы, ВСУ

Гладков рассказал о новых террористических обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ

09:26 04.06.2023 (обновлено: 09:48 04.06.2023)
 
© Фото : скриншот видео из социальных сетейпострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : скриншот видео из социальных сетей
Читать в
Ночью вооружённые силы Украины обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале 4 июня
Ранее СМИ сообщали, что ВСУ нанесли удар по трассе, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа, в результате которого погибли две женщины, ехавшие в тот момент в своём автомобиле по дороге.
Также известно, что украинские войска наносят удары прямо по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, в том числе, стреляют по тем, кто пытается вернуться в город для того, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости.
"Ночью было достаточно неспокойно в Белгородской области. Обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Много повреждений", – говорится в сообщении.
Гладков также призывал жителей Шебекинского района временно покинуть населённые пункты, по которыми украинские войска наносят удары.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алехин сказал, что в последнее время ежедневное количество боеприпасов, которыми ВСУ обстреливают Белгородскую область, приравнивается к числу снарядов, прилетающих по Донецку.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью эксперта на нашем сайте.
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