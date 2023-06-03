https://ukraina.ru/20230603/1046872121.html

Угрозы и удары по Белгородщине, Зеленский захотел в Латинскую Америку. Итоги 3 июня на Украине

Угрозы и удары по Белгородщине, Зеленский захотел в Латинскую Америку. Итоги 3 июня на Украине - 03.06.2023 Украина.ру

Угрозы и удары по Белгородщине, Зеленский захотел в Латинскую Америку. Итоги 3 июня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности посетить Латинскую Америку. Жертвами обстрелов Белгородской области Вооружёнными силами Украины стали два человека

2023-06-03T18:00

2023-06-03T18:00

2023-06-03T18:00

хроники

эксклюзив

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Своё заявление по поводу визита Зеленский сделал в полуторачасовом интервью журналистам из стран Латинской Америки."Мне очень сложно во время войны это сделать. Но я готов. Я просил, поверьте, почти каждое из государств я просил: давайте сделаем мою встречу с лидерами вашего континента. Я готов прилететь, я хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам.<...> Наши нации должны дружить и развиваться, давайте мы вам расскажем, что происходит. Если вы не имеете возможности приехать к нам, ничего страшного, у меня короны нет, и я очень простой человек, я буду у вас. Давайте вместе проговорим наши шаги вперёд", - заявил он.При этом украинский президент остановился на личностях некоторых президентов континента. Так, он заявил о желании встретиться с президентом Бразилии Луисом Игнасиу Лула да Силвой."Неоднократно приглашал президента на Украину. Считаю, что нам нужно поговорить", — заявил он.Зеленский, что хочет поддержки от как можно большего числа стран, в том числе одобрения "формулы мира", предложенной Украиной.Ранее, в мае, Зеленский уже приглашал да Силву на Украину. Президент Бразилии же ещё в апреле тот говорил, что его поездка в Россию или на Украину станет возможной лишь тогда, когда будут созданы условия для достижения мира между двумя странами."Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя", - подчеркнул Лула да Силва.Ранее о том, что Украина концентрирует усилия на латиноамериканских, африканских и азиатских государствах заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак."Мы должны абсолютно с новой философией строить наши отношения. 30 лет никто не занимался Латинской Америкой, никто не занимался, как надо заниматься, Африкой, никто не занимался Азией. Президент поставил задание, мы его выполняем — сделать то, что не делалось десятилетиями, сделать за месяц. Но у нас, опять-таки, вопрос времени: у нас его нет. Поэтому мы делаем сегодня и сейчас. Поэтому у нас беспрецедентные сегодня отношения с арабским миром, у нас сегодня уже выстраиваются хорошие отношения с Латинской Америкой, которая очень долго исторически была пророссийская. Мы строим отношения с Африкой", - отмечал он в интервью журналисту Дмитрию Комарову.Это интервью было опубликовано вечером 2 июня.Ермак заявил, что украинское руководство думает "на два-три шага вперёд".Ранее об увеличении усилий на этих направлениях заявлял замминистра иностранных дел Украины, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник."Мы стартуем с минуса. Когда был 91-й год, была эйфория, мы начинали с нуля, но что-то делали. Потом был провал, особенно года, когда Янукович пришёл [к власти], потом у нас началась война и нам было не до этих континентов (Южной Америки, Африки). И мы потеряли десятилетие. И сейчас нас там не было, нас там даже стало меньше, ведь были проекты в девяностых годах — та же Алкантара (совместный космический проект Украины и Бразилии на космодроме Алкантара. — Ред.) — в Бразилии это был прорыв, потом нас обыграли, это всё было уничтожено. Мы сейчас стартуем с нуля или с минуса. Ведь Россия там была и есть. Российских учреждений там — я их называю центрами влияния — около 100 единиц: это посольства, генеральные консульства, почётные консульства, культурные центры, Россотрудничество, военные миссии. Сто. У нас в Латинской Америке четыре посольства, в которые сейчас ведётся поиск послов", — заявлял Мельник в интервью бывшему прокурору Сергею Иванову в феврале.Он пожаловался на то, что во многих государствах сильны антиамериканские и левые настроения."Есть сильный антиамериканизм... на общественном и политическом уровне. Сейчас Соединённые Штаты являются и, надеюсь, будут являться, нашими союзниками... И сейчас нам сложно", — признался Мельник.Он видел выход в массированной пропагандисткой работе Украины на этом направлении."Нам нужно в каждой стране понять, какие инструменты, какие СМИ — телевидение, радио, газеты, подкасты, блогеры и т. п., чтобы через них этот нарратив (пророссийский. — Ред.) сгладить", — заявил Мельник.В то же время Мельник указывал на слабые торговые связи с этим континентом у Украины.Удары по Белгородщине и угрозы БелгородуКак сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ударов со стороны Вооружённых сил Украины 3 июня в регионе погибли два человека."С самого утра под обстрелом ВСУ находятся населённые пункты Шебекинского городского округа. Есть погибшие и пострадавшие. В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Ещё одна женщина пострадала - у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела повреждены два дома - выбиты окна и посечены фасады. В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у неё множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Ещё один человек пострадал - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2. Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления всем пострадавшим", - написал он в своём телеграм-канале.Позже он сообщил также об обстреле села Тишанка Волоконовского района."Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна в трех частных жилых домовладениях, также повреждены газопровод и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", - отметил Гладков.Между тем, на Украине уже начали раздаваться призывы к захвату Белгородской области."Может ли такое (захват части Белгородской области — Ред.) быть? Всё, что угодно может быть. Я могу сказать, как бы повёл себя Израиль. Израиль бы двинулся просто на Белгород и занял бы Белгород, Валуйки, на Курск бы двинулся и так далее. Все силы бросил бы на это. Ну а потом бы поставил ультиматум Москве: "Мы возвращаем вам эти территории, а вы возвращаете нам наши территории". Так бы сделал Израиль: когда он выдвинулся на территорию Египта, захватил Суэц, захватил территории и в сторону Каира двигался. Тогда сели за стол переговоров и прекращение огня было. И одно из условий: "Мы отдаём вам Суэц и не идём на Каир, а вы выводите войска с израильской территории". Всё очень просто", - заявил 3 июня в комментарии "Радио НВ" украинско-израильский военный эксперт Игаль Левин.Он не стал отрицать возможность Украины совершить подобную же операцию в Белгородской области.Ранее находящиеся в структуре Вооружённых сил подразделения, некоторые из членов которых являются гражданами РФ, заявили о том, что готовы "эвакуировать" население Белгородской области на Украину, что может расцениваться как намерение захватывать мирных жителей.

https://ukraina.ru/20230603/1046867487.html

https://ukraina.ru/20230603/1046864006.html

https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив