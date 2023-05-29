https://ukraina.ru/20230529/1046673530.html

Полковник Геннадий Алехин о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины

Полковник Геннадий Алехин о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины - 29.05.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины

Грайворонский рейд украинских диверсантов показал, что, к сожалению, у России есть недоработки в организации обороны и усилении границы с Харьковской области. Силовики учтут эти особенности

2023-05-29T14:00

2023-05-29T14:00

2023-05-29T14:08

интервью

харьков

белгородская область

теракт

чечня

диверсии

территориальная самооборона

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Кроме того, необходимо, чтобыкак можно скорее использовать Белгородскую тероборону. А для этого нужно принимать решения правового статуса, чтобы ей было можно использовать оружие, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Геннадий Тимофеевич, раньше мы с вами постоянно говорили, что ВСУ для обстрелов Белгородской области используют одиночные кочующие орудия. Изменилась ли эта тактика сейчас? Стал ли враг вести себя гораздо наглее?- Противник по-прежнему использует кочующие орудия и минометы. Он применяет комплексную тактику. ВСУ подтянули как можно ближе к границе Харьковской и Белгородской областей реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые стреляют как кассетными, так и осколочно-фугасными боеприпасами.Что касается интенсивности обстрелов, то за последние дни, сегодня утром продолжался обстрел сел и окрестностей Шебекинского района. Враг выпустил более 250-270 боеприпасов не только по Шебекинскому, но и по Грайворонскому, Борисовскому и Белгородскому районам, которые непосредственно примыкают к границе. По интенсивности это уже можно сравнить с обстрелами Донецка.Так что обстановка в регионе напряженная. Это напряженность усилилась после вылазки диверсионной группы. Кстати, так ее называть некорректно. Да, противник действовал диверсионно-террористическими методами. Но по факту это была тактическая группа ротного звена, усиленная бронетехникой. Это было во время налета на Грайворонский район, где нам пришлось на сутки объявлять режим контртеррористической операции.Поэтому ожидать повторение таких рейдов можно в любой точке региона. Но все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать. Потому что Грайворонский рейд показал, что, к сожалению, есть недоработки в организации обороны и усилении границы. Полагаю, что силовики учтут эти особенности.Кроме того, необходимо, чтобы сейчас как можно скорее использовать Белгородскую тероборону. А для этого нужно принимать решения правового статуса, чтобы ей было можно использовать оружие.- Как вы оцениваете уровень подготовки тероборонщиков? Не получится ли так, что простые мужики будут противостоять подготовленным диверсантам?- Нет. Я это знаю не понаслышке. Я сам бывал на полигонах, где в течение минувших пяти-шести месяцев велась конкретная работа с тероборонщиками. Проводились занятия, учения стрельбы, с ними работали специалисты по минно-взрывным заграждениям. К тому же они отрабатывали приемы в случае нападения тактических групп противника.Я вам больше скажу. Во время дерзкого рейда Украины около тысячи тероборонщиков были готовы по установленному сигналу действовать в Грайворонском районе. Их отдельные подразделения даже прикрывали некоторые участки возможного прорыва. Они прекрасно знают свои районы. Они знают, где сосредоточиться и как действовать. Другое дело, что они были вооружены охотничьими ружьями.Но надо сказать, что большую помощь тероборонщикам оказал лично губернатор региона Вячеслав Гладков. Он их буквально одел. Они получили обмундирование и материально-технические вещи. Более того, в тероборону сразу же привлекли участников боевых действий в Чечне, Южной Осетии и Сирии. Это здоровые крепкие мужики 35-50 лет.Кстати, погибшим тероборонщиком оказался 50-летний мужчина, который командовал одним из подразделений местной теробороны, которое тоже было готово выдвинуться по сигналу. По моему личному мнению, он был убит в результате действия наводчика, который определил, что он живет именно в этом доме. Диверсанты его расстреляли в упор, а жену ранили.Так что ребята действительно занимаются делом. Я не скажу, что у них все проблемы решены. Но около 3 тысяч человек в случае нападения они готовы выставить, чтобы оказать помощь силовикам, которые будут задействованы в КТО по отражению атаки. Повторюсь, вопрос только в том, что им не выдали оружие. А без оружия решать боевые задачи трудно.- Что мы можем предпринять, чтобы отодвинуть ВСУ от границы, кроме лобового штурма Харькова?- Мы уже наносим интенсивные точечные удары по военной инфраструктуре, местам сосредоточения, а также передвижения боевой техники и вооружения, которая идет через Харьковскую область в Донбасс. Это ни для кого не секрет и по этой логистике мы бьем.Также наносятся удары по объектам в Харьковской области, где осуществляется ремонт военной техники и где они клепают разведывательные дроны-камикадзе. Кроме того, мы бьем по базам подготовки ВСУ.Насколько я владею информацией, противник выдвигает на фронт как минимум два корпуса, которые состоят из обученных тероборонщиков и мобилизованных, а также командиров и штучных специалистов, прошедших подготовку не только в Польше и Великобритании, но и на территории Украины. Так вот один из таких лагерей подготовки есть в Харьковской области. По нему мы тоже наносим удары.А корпуса эти готовятся для того самого "контрнаступа". Я не сомневаюсь в том, что он состоится. Даже если Украина сама этого не хочет, англосаксы ее все равно дожмут.- Дистанционные удары - это хорошо. А на земле мы можем что-то предпринять? Например, в районе Купянска или Лимана?- Эта информация закрыта. Об этом никто не знает. Но я думаю, что в штабе Объединённой группировки есть планы А, B и C, как действовать в случае наступления, фланговых ударов и контрнаступления. Но я уверен, что мы продумываем интересные нюансы, которые будут для украинской стороны неожиданными.- Сохраняется ли еще опасность, что противник нанесет настолько чувствительный удар по Белгородской области, который заставит нас перебрасывать войска с более важных направлений?- Как бы печально это ни звучало, всякое может произойти. Я не скажу, что у нас прозрачная граница. Но противник может вклиниться на том или ином участке. Он может захватить какой-нибудь населенный пункт на границе. Это чисто террористические методы, которые использовали Басаев и Радуев во время войны в Чечне. Они захватывали отдельные города не только на территории Дагестана и Северной Осетии, но и захватывали заложников в Москве на Дубровке.Это очень большая работа для спецслужб. И в этом случае спецслужбам могут помочь тероборонщики, которые не хуже участковых знают, кто куда приезжает. Не надо думать, что в Москве террористы прорывались через блокпосты. Они собрались в нескольких точках, потом соединились, а потом напали на Дубровку.В Белгородской области может произойти то же самое, учитывая поток беженцев и другие обстоятельства. Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования.Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб.- Понятно, что мы остро воспринимаем обстрелы Шебекино. А почему в медийном плане мы не раскручиваем прилеты по ВСУ на территории Харьковской области?- Это вопрос к специалистам силовых структур, которые отвечают за информационное сопровождение СВО. Нужно эффективнее работать. Нужно не просто говорить, где и что мы уничтожили, а объяснять, как это было и что нам это дало.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230528/1046636588.html

https://ukraina.ru/20230525/1046566045.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, харьков, белгородская область, теракт, чечня, диверсии, территориальная самооборона