https://ukraina.ru/20230602/1046812109.html

"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине

"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине - 02.06.2023 Украина.ру

"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине

Великобритания пошла ва-банк, принимая участие в войне с Россией на Украине разведкой и техническим обеспечением. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-02T05:00

2023-06-02T05:00

2023-06-02T05:00

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великобритания

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украина

вооружение

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Военном плане Британия стремится усилить Украину и передает Украине системы РЭБ и ПВО. Они не самые новые, но все равно достаточно эффективны, рассказал эксперт.К сожалению, недавно ВС РФ потеряли два самолета и два вертолета. Понятное дело, что их сбили не из рогатки. При этом Великобритания может спровоцировать США и другие западные страны на поставку других мощных вооружений, добавил он.Нужно понимать, что Британия помогает Украине не только военно-технически, но и разведданными. Я имею в виду военно-техническую, радиоэлектронную, авиационную, космическую и агентурную разведку. И это представляет для России серьезную проблему, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, поставки, украина, вооружение