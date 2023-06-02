https://ukraina.ru/20230602/1046812109.html
"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине
"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине - 02.06.2023 Украина.ру
"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине
Великобритания пошла ва-банк, принимая участие в войне с Россией на Украине разведкой и техническим обеспечением. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-02T05:00
2023-06-02T05:00
2023-06-02T05:00
новости
великобритания
поставки
украина
вооружение
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Военном плане Британия стремится усилить Украину и передает Украине системы РЭБ и ПВО. Они не самые новые, но все равно достаточно эффективны, рассказал эксперт.К сожалению, недавно ВС РФ потеряли два самолета и два вертолета. Понятное дело, что их сбили не из рогатки. При этом Великобритания может спровоцировать США и другие западные страны на поставку других мощных вооружений, добавил он.Нужно понимать, что Британия помогает Украине не только военно-технически, но и разведданными. Я имею в виду военно-техническую, радиоэлектронную, авиационную, космическую и агентурную разведку. И это представляет для России серьезную проблему, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101424/25/1014242531_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_61bf1ff1f4e157b6baac647768a593c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, поставки, украина, вооружение
"Англичанка гадит". Военный эксперт рассказал, чем обернётся для Британии война с Россией на Украине
Великобритания пошла ва-банк, принимая участие в войне с Россией на Украине разведкой и техническим обеспечением. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Военном плане Британия стремится усилить Украину и передает Украине системы РЭБ и ПВО. Они не самые новые, но все равно достаточно эффективны, рассказал эксперт.
К сожалению, недавно ВС РФ потеряли два самолета и два вертолета. Понятное дело, что их сбили не из рогатки. При этом Великобритания может спровоцировать США и другие западные страны на поставку других мощных вооружений, добавил он.
"Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные", - подчеркнул Самойлов.
Нужно понимать, что Британия помогает Украине не только военно-технически, но и разведданными. Я имею в виду военно-техническую, радиоэлектронную, авиационную, космическую и агентурную разведку. И это представляет для России серьезную проблему, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь