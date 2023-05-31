Алексей Самойлов: Если ВСУ окончательно обнаглеют, Россия зажмет Польшу и Великобританию в клещи
13:58 31.05.2023 (обновлено: 15:06 31.05.2023)
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории. Нам очень больно все это видеть. Но в других пространствах тоже идут очень серьезные баталии
Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. Победа однозначно будет за нами, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России, поэтому любое должностное лицо Лондона может рассматриваться Москвой как законная цель.
— Алексей Николаевич, в чем принципиальное отличие политики Великобритании в отношении российско-украинского конфликта по сравнению с политикой США, про которую можно сказать ровно то же самое?
— США — это главный выгодоприобретатель всей этой крупной международной комбинации, которую они затеяли, чтобы с помощью Украины затормозить развитие России, навесив на нее серьезные проблемы.
У Великобритании же свои задачи. Геополитическая цель Лондона — достичь доминирования в Европе. Для этого им необходимо убрать Евросоюз и Россию в качестве конкурента.
— Есть ли у Великобритании для этого необходимые ресурсы?
— В этом-то и состоит главная проблема. Нынешняя Британия — это не та Великобритания, которая была раньше, но амбиции и цели у нее остаются прежними.
Ресурсов на это у нее нет. План Лондона как раз и состоит в том, чтобы выжить за счет Европы и за счет России. Евросоюз уже пошел вразнос, а с Россией пока не получается. Но в любом случае у британцев просто не остается других вариантов существования.
Мы понимаем, что Великобритания пошла ва-банк, фактически принимая участие в войне с Россией на Украине специалистами, планировщиками, разведкой, техническим обеспечением, а также в области дипломатии. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием.
Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные.
— Может ли в военном плане Британия еще усилить Украину, помимо передачи ей снарядов с обедненным ураном и баллистических ракет на 500 км?
— Великобритания уже передает Украине системы РЭБ и ПВО. Да, они не самые новые, но все равно эффективные.
К сожалению, мы недавно потеряли два самолета и два вертолета. Понятное дело, что их сбили не из рогатки. Великобритания может спровоцировать США и другие западные страны на поставку других мощных вооружений.
Еще нужно понимать, что Британия помогает Украине не только военно-технически, но и разведданными. Я имею в виду военно-техническую, радиоэлектронную, авиационную, космическую и агентурную разведку.
Таким образом, военно-техническая и дипломатическая поддержка Великобритании украинских войск уже представляет для России серьезную проблему.
— Вы сказали, что такая игра ва-банк закончится плохо и для Польши, и для Великобритании. Но Польша рискует получить войну с Россией на своей территории. А чем рискует Великобритания?
— У нас есть подводные лодки для решения стратегических задач.
Понятно, что словосочетание «красные линии» давно стало мемом. Но на самом деле Великобритания пока никаких красных линий не перешла. Лондон пока не перешел к прямой агрессии против России.
Более того, даже боевые действия на старой территории РФ осуществляются под видом полупартизанских военных формирований из русских повстанцев, хотя всем понятно, что это дело рук ВСУ и ССО.
Теперь насчет Польши. Россия по факту взяла польскую территорию в клещи со стороны Белоруссии и со стороны Калининграда. Я уже молчу про возможности Балтийского флота наносить удары. Так что Варшава прекрасно понимает, что прямая война с Россией грозит прекращением существования польского государства.
С Польшей мы не будем поступать как с Украиной во время этой странной военной операции. Я не ерничаю, я целиком и полностью поддерживаю наше руководство и родную мне армию. Но мне кажется, что давно пора сделать более серьезные шаги.
Президент говорил: «Мы еще ничего не начинали». Так вот мне бы хотелось, чтобы хоть чуть-чуть начали.
Так вот, в случае с Польшей мы мгновенно поразим центры принятия решений, а не только подстанции и склады с горючим. Там уже некому будет вопить на весь мир: «Караул, нас убивают».
После этого мы обрушим энергетическую инфраструктуру Польши, введем в дело мощнейшие системы РЭБ, чтобы заглушить какие-либо сигналы. А воинские части Польши будут разбиты дистанционно с помощью ВКС и артиллерии. Только потом на поле боя начнутся столкновения живой силы и техники.
С Британией может получиться то же самое. Президент четко сказал: «Зачем нам этот мир, если в нем не будет России?» И большая часть общества это поддержала. Мы нажмем кнопки, которые нас учили нажимать в ракетных войсках стратегического назначения.
— Есть предложение, чтобы в ответ на поставку британцами снарядов с обедненным ураном мы взорвали в нейтральных водах тактический ядерный боезаряд, чтобы радиация попала на британскую территорию. Нужно ли нам всерьёз это обсуждать?
— Нет. Россия в геополитике никогда не переходит за границы морали и нравственности. Уж извините меня за эту ужасную формулировку.
Да, для Запада такие категории ужасны, но мы не действуем методом провокаций. Мы даже не захватываем в заложники украинских политиков на территории третьих стран, чтобы выдвинуть политические требования. Мы работаем только там, где объявили, — в зоне проведения СВО.
К сожалению, Запад прекрасно этим пользуется. Англосаксы и Западная Европа были, есть и будут ядром нацистской идеологии. Для них морально-нравственные нормы отсутствуют. У них есть только выгода и интересы.
Тем не менее мы с ними схлестнулись. Нам деваться некуда, но мы будем жить и воевать по своим правилам. И мы докажем, что мы были правы.
Вчера, 12:08Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в КиевеВ результате авиаударов России в Одессе "повреждена инфраструктура порта", так сообщают украинские власти. Но военкоры утверждают, что потоплен украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко"
— Вы сказали, что мы ведем странную СВО и что вы ждете более жестких шагов. Почему вы думаете, что нас связывают политические ограничения, а не то, что наши военные объективно не могут что-то сделать лучше?
— У меня пока нет логически выверенных объяснений тому, что мы видим. Но у меня есть опыт работы аналитиком в различных сферах, и я восемь месяцев провел на освобожденных территориях Запорожской области. Поэтому я не думаю, что наши военные что-то там не могут.
Наши военные не могут, потому что нет соответствующего приказа. А нет приказа, потому что Москва руководствуется геополитическими и геостратегическими соображениями. Момент еще не настал.
Мы же ведем войну в нескольких пространствах. Мы противостоим той части мира, которая на нас навалилась. Мы боремся с ними в геополитике, в финансах, в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия.
В экономике против нас ввели множество санкций. В информационном пространстве против нас применяют манипулятивные технологии. Я иногда читаю польскую, чешскую и немецкую прессу. Это просто огромная помойка, где Россию вываливают в чем только можно.
В военном плане нас пытаются ослабить не только на Украине, но с помощью конфликтов с разных сторон: и на Кавказе, и в Средней Азии.
Поэтому Верховный главнокомандующий играет не просто вдолгую, а в разных пространствах. В зоне СВО мы заняли оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники.
В финансово-экономическом пространстве мы ведем серьезные боевые действия против долларовой системы. У нас тут много союзников. Достаточно вспомнить заявления лидеров Бразилии и Китая о дедолларизации глобальной экономики. И тут мы действуем успешно.
30 мая, 04:28Военный летчик Владимир Попов объяснил, что утаивает Запад в поставках F-16 на УкраинуПоставки самолетов F-16 на Украину могут не только обанкротить США, Польшу и Запад, но и заставить вспомнить Великую Отечественную войну. Третья часть украинских пилотов, обученных американскими инструкторами по экспресс-курсу, станут легкими летающими мишенями для Воздушно-космических сил России.
В информационном плане у нас тоже есть успехи. Какие бы селевые потоки лжи и грязи не лились на нас со стороны западных СМИ, мы доносим до европейцев свою позицию. Поэтому жители Германии и Нидерландов забрасывают цветами подбитые российские танки.
СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории. Нам очень больно все это видеть. Но в других пространствах тоже идут очень серьезные баталии.
Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. И я уверен, что победа однозначно будет за нами.