https://ukraina.ru/20230531/1046755478.html

Алексей Самойлов: Если ВСУ окончательно обнаглеют, Россия зажмет Польшу и Великобританию в клещи

Алексей Самойлов: Если ВСУ окончательно обнаглеют, Россия зажмет Польшу и Великобританию в клещи - 31.05.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов: Если ВСУ окончательно обнаглеют, Россия зажмет Польшу и Великобританию в клещи

СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории. Нам очень больно все это видеть. Но в других пространствах тоже идут очень серьезные баталии

2023-05-31T13:58

2023-05-31T13:58

2023-05-31T15:06

интервью

великобритания

польша

россия

всу

сша

дмитрий медведев

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Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. Победа однозначно будет за нами, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России, поэтому любое должностное лицо Лондона может рассматриваться Москвой как законная цель.— Алексей Николаевич, в чем принципиальное отличие политики Великобритании в отношении российско-украинского конфликта по сравнению с политикой США, про которую можно сказать ровно то же самое?— США — это главный выгодоприобретатель всей этой крупной международной комбинации, которую они затеяли, чтобы с помощью Украины затормозить развитие России, навесив на нее серьезные проблемы. У Великобритании же свои задачи. Геополитическая цель Лондона — достичь доминирования в Европе. Для этого им необходимо убрать Евросоюз и Россию в качестве конкурента.— Есть ли у Великобритании для этого необходимые ресурсы?— В этом-то и состоит главная проблема. Нынешняя Британия — это не та Великобритания, которая была раньше, но амбиции и цели у нее остаются прежними.Ресурсов на это у нее нет. План Лондона как раз и состоит в том, чтобы выжить за счет Европы и за счет России. Евросоюз уже пошел вразнос, а с Россией пока не получается. Но в любом случае у британцев просто не остается других вариантов существования.Мы понимаем, что Великобритания пошла ва-банк, фактически принимая участие в войне с Россией на Украине специалистами, планировщиками, разведкой, техническим обеспечением, а также в области дипломатии. Именно британцы подталкивают другие страны снабжать Киев деньгами и оружием.Англичанка гадит как может. Но для нее это закончится очень плохо. Как и для Польши, которая тоже пошла ва-банк. Американцы в этом смысле более умеренные.— Может ли в военном плане Британия еще усилить Украину, помимо передачи ей снарядов с обедненным ураном и баллистических ракет на 500 км?— Великобритания уже передает Украине системы РЭБ и ПВО. Да, они не самые новые, но все равно эффективные. К сожалению, мы недавно потеряли два самолета и два вертолета. Понятное дело, что их сбили не из рогатки. Великобритания может спровоцировать США и другие западные страны на поставку других мощных вооружений.Еще нужно понимать, что Британия помогает Украине не только военно-технически, но и разведданными. Я имею в виду военно-техническую, радиоэлектронную, авиационную, космическую и агентурную разведку.Таким образом, военно-техническая и дипломатическая поддержка Великобритании украинских войск уже представляет для России серьезную проблему.— Вы сказали, что такая игра ва-банк закончится плохо и для Польши, и для Великобритании. Но Польша рискует получить войну с Россией на своей территории. А чем рискует Великобритания?— У нас есть подводные лодки для решения стратегических задач.Понятно, что словосочетание «красные линии» давно стало мемом. Но на самом деле Великобритания пока никаких красных линий не перешла. Лондон пока не перешел к прямой агрессии против России. Более того, даже боевые действия на старой территории РФ осуществляются под видом полупартизанских военных формирований из русских повстанцев, хотя всем понятно, что это дело рук ВСУ и ССО.Теперь насчет Польши. Россия по факту взяла польскую территорию в клещи со стороны Белоруссии и со стороны Калининграда. Я уже молчу про возможности Балтийского флота наносить удары. Так что Варшава прекрасно понимает, что прямая война с Россией грозит прекращением существования польского государства.С Польшей мы не будем поступать как с Украиной во время этой странной военной операции. Я не ерничаю, я целиком и полностью поддерживаю наше руководство и родную мне армию. Но мне кажется, что давно пора сделать более серьезные шаги. Президент говорил: «Мы еще ничего не начинали». Так вот мне бы хотелось, чтобы хоть чуть-чуть начали.Так вот, в случае с Польшей мы мгновенно поразим центры принятия решений, а не только подстанции и склады с горючим. Там уже некому будет вопить на весь мир: «Караул, нас убивают». После этого мы обрушим энергетическую инфраструктуру Польши, введем в дело мощнейшие системы РЭБ, чтобы заглушить какие-либо сигналы. А воинские части Польши будут разбиты дистанционно с помощью ВКС и артиллерии. Только потом на поле боя начнутся столкновения живой силы и техники.С Британией может получиться то же самое. Президент четко сказал: «Зачем нам этот мир, если в нем не будет России?» И большая часть общества это поддержала. Мы нажмем кнопки, которые нас учили нажимать в ракетных войсках стратегического назначения.— Есть предложение, чтобы в ответ на поставку британцами снарядов с обедненным ураном мы взорвали в нейтральных водах тактический ядерный боезаряд, чтобы радиация попала на британскую территорию. Нужно ли нам всерьёз это обсуждать?— Нет. Россия в геополитике никогда не переходит за границы морали и нравственности. Уж извините меня за эту ужасную формулировку. Да, для Запада такие категории ужасны, но мы не действуем методом провокаций. Мы даже не захватываем в заложники украинских политиков на территории третьих стран, чтобы выдвинуть политические требования. Мы работаем только там, где объявили, — в зоне проведения СВО.К сожалению, Запад прекрасно этим пользуется. Англосаксы и Западная Европа были, есть и будут ядром нацистской идеологии. Для них морально-нравственные нормы отсутствуют. У них есть только выгода и интересы.Тем не менее мы с ними схлестнулись. Нам деваться некуда, но мы будем жить и воевать по своим правилам. И мы докажем, что мы были правы.— Вы сказали, что мы ведем странную СВО и что вы ждете более жестких шагов. Почему вы думаете, что нас связывают политические ограничения, а не то, что наши военные объективно не могут что-то сделать лучше? — У меня пока нет логически выверенных объяснений тому, что мы видим. Но у меня есть опыт работы аналитиком в различных сферах, и я восемь месяцев провел на освобожденных территориях Запорожской области. Поэтому я не думаю, что наши военные что-то там не могут. Наши военные не могут, потому что нет соответствующего приказа. А нет приказа, потому что Москва руководствуется геополитическими и геостратегическими соображениями. Момент еще не настал.Мы же ведем войну в нескольких пространствах. Мы противостоим той части мира, которая на нас навалилась. Мы боремся с ними в геополитике, в финансах, в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия.В экономике против нас ввели множество санкций. В информационном пространстве против нас применяют манипулятивные технологии. Я иногда читаю польскую, чешскую и немецкую прессу. Это просто огромная помойка, где Россию вываливают в чем только можно. В военном плане нас пытаются ослабить не только на Украине, но с помощью конфликтов с разных сторон: и на Кавказе, и в Средней Азии.Поэтому Верховный главнокомандующий играет не просто вдолгую, а в разных пространствах. В зоне СВО мы заняли оборонительную позицию, чтобы без больших людских потерь максимально разбить военную мощь англосаксов в лице украинской армии и натовской техники.В финансово-экономическом пространстве мы ведем серьезные боевые действия против долларовой системы. У нас тут много союзников. Достаточно вспомнить заявления лидеров Бразилии и Китая о дедолларизации глобальной экономики. И тут мы действуем успешно.В информационном плане у нас тоже есть успехи. Какие бы селевые потоки лжи и грязи не лились на нас со стороны западных СМИ, мы доносим до европейцев свою позицию. Поэтому жители Германии и Нидерландов забрасывают цветами подбитые российские танки.СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории. Нам очень больно все это видеть. Но в других пространствах тоже идут очень серьезные баталии. Если там кто-то сломается первым, это отразится и на линии фронта. И я уверен, что победа однозначно будет за нами.

https://ukraina.ru/20230411/1045220757.html

https://ukraina.ru/20230531/1046731285.html

https://ukraina.ru/20230531/1046744842.html

https://ukraina.ru/20230530/1046691276.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, великобритания, польша, россия, всу, сша, дмитрий медведев