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Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта
Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта - 31.05.2023 Украина.ру
Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта
"Долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его, считает губернатор штата Флорида. Об этом он заявил в своём первом выступлении в качестве претендента н выдвижение в президенты от Республиканской партии, сообщило РИА Новости 31 мая
2023-05-31T07:38
2023-05-31T07:38
2023-05-31T07:38
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Договорённости между Белым домом и республиканцами конгресса призваны предотвратить суверенный дефолт за счёт расширения лимитов заимствований при ограничении роста расходной части федерального бюджета.По словам Десантиса, „долговая сделка“, которую предстоит утвердить конгрессу в ближайшие дни, даёт „зелёный свет“ новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.Губернатор штата Флорида Рон Десантис ведёт борьбу за право представлять республиканцев на выборах 2024 года с бывшим президентом США Дональдом траппом, который сейчас считается фаворитом по предварительному голосованию внутри партии.Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте уже 1 июня.Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, сша, конгресс сша, президент сша, джо байден, дефолт, сделка, госдолг, рон десантис, дональд трамп, шеремет, ростислав ищенко
Новости, США, Конгресс США, президент США, Джо Байден, дефолт, сделка, госдолг, Рон Десантис, Дональд Трамп, Шеремет, Ростислав Ищенко
Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта
"Долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его, считает губернатор штата Флорида. Об этом он заявил в своём первом выступлении в качестве претендента н выдвижение в президенты от Республиканской партии, сообщило РИА Новости 31 мая
Договорённости между Белым домом и республиканцами конгресса призваны предотвратить суверенный дефолт за счёт расширения лимитов заимствований при ограничении роста расходной части федерального бюджета.
"Мы сейчас видим, что Вашингтон состряпал новейшую, я цитирую, "долговую сделку". И могу сказать вам, что наша страна как кренилась в сторону банкротства до долговой сделки, так и будет крениться после нее", - сказал Десантис на предвыборном митинге в штате Айова.
По словам Десантиса, „долговая сделка“, которую предстоит утвердить конгрессу в ближайшие дни, даёт „зелёный свет“ новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.
"У нас раньше заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов. Она (сделка - ред.) закрепляет инфляционный уровень расходов "ковидной" эры и сохраняет 98% из 87 тысяч новых агентов налоговой службы, которых решил набрать Джо Байден", - сказал Десантис.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис ведёт борьбу за право представлять республиканцев на выборах 2024 года с бывшим президентом США Дональдом траппом, который сейчас считается фаворитом по предварительному голосованию внутри партии.
Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.
Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте уже 1 июня.
Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.
По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.
Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.
Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позже
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
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