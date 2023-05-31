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Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта

Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта - 31.05.2023 Украина.ру

Десантис: "долговая сделка" не спасёт США от дефолта

"Долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его, считает губернатор штата Флорида. Об этом он заявил в своём первом выступлении в качестве претендента н выдвижение в президенты от Республиканской партии, сообщило РИА Новости 31 мая

2023-05-31T07:38

2023-05-31T07:38

2023-05-31T07:38

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Договорённости между Белым домом и республиканцами конгресса призваны предотвратить суверенный дефолт за счёт расширения лимитов заимствований при ограничении роста расходной части федерального бюджета.По словам Десантиса, „долговая сделка“, которую предстоит утвердить конгрессу в ближайшие дни, даёт „зелёный свет“ новым долгам на четыре триллиона долларов в течение двух лет.Губернатор штата Флорида Рон Десантис ведёт борьбу за право представлять республиканцев на выборах 2024 года с бывшим президентом США Дональдом траппом, который сейчас считается фаворитом по предварительному голосованию внутри партии.Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте уже 1 июня.Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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новости, сша, конгресс сша, президент сша, джо байден, дефолт, сделка, госдолг, рон десантис, дональд трамп, шеремет, ростислав ищенко