https://ukraina.ru/20230528/1046646424.html

В Турции начался второй тур президентских выборов

В Турции начался второй тур президентских выборов - 28.05.2023 Украина.ру

В Турции начался второй тур президентских выборов

Во втором туре президентских выборов в Турции граждане активно голосуют, процесс проходит спокойно, сообщило РИА Новости 28 мая со ссылкой на слова главы Высшей избирательной комиссии Ахмета Йенера

2023-05-28T11:40

2023-05-28T11:40

2023-05-28T11:40

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Ранее СМИ сообщали, что в Турции с нетерпением ждут начала второго тура голосования.Ранее в интервью изданию "Украина.ру" публицист Армен Гаспарян сказал, что для России действующий президент Турции Реджеп Эрдоган более подходящий партнёр, чем его оппозиция, которая грозится ввести санкции против России.Сам Эрдоган подтвердил, что его конкурент Кемаль Кылычдароглу – ставленник Запада, отметил он.У нынешнего президента больше шансов оставить за собой пост, считает Гаспарян.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на нашем сайте.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нуженАлексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТОАлександр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, турция, выборы, россия